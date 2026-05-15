【SBI証券】資産管理アプリ「SBI証券Plus」Ver.1.3.0を5月15日（金）よりリリース

株式会社SBI証券

株式会社SBI証券（本社：東京都港区、代表取締役社長：高村正人、以下「当社」）は、2026年5月15日（金）夕方以降、資産管理アプリ「SBI証券Plus」のVer.1.3.0をリリースすることをお知らせします。

当社は、「SBI証券Plus」を個人投資家の皆さまの資産形成をより身近に、より便利にサポートするアプリとして位置づけ、2026年2月21日（土）の提供開始以降、利用状況やお客さまのご意見・ご要望を踏まえながら、1ヵ月を目安に定期的なアップデートを実施し、継続的な改善に取り組んでいます。

その結果として、資産状況を分かりやすく確認できる視認性や、日常的に使いやすい操作性が評価され、累計ダウンロード数は65万件を突破しました。また、App StoreおよびGoogle Playにおける平均評価はどちらも星4.0以上を獲得するなど、多くのお客さまからご好評をいただいています。

本アップデートでは、ダークモード切替機能の実装およびログイン時の挙動改善など、日常的なご利用における視認性・操作性の向上を目的とした機能追加・改修を実施します。特に、ダークモード切替機能は提供開始以降、お客さまからご要望の多かった機能であり、より快適にアプリをご利用いただけるようになります。

なお、本アップデート内容にとどまらず、現在、配当金・分配金に関する機能拡充や投信積立設定の確認機能など、お客さまのご意見・ご要望に基づく開発検討を進めています。

当社は今後も、お客さまの声や利用状況データをもとに、継続的に機能改善・機能追加を行うことで、幅広い世代の個人投資家の皆さまに長く信頼されるサービスへと進化を続けていきます。

■主なアップデート内容

・ダークモードの切替機能の実装

ダークモードおよびライトモードの選択が可能となるほか、端末設定に連動して自動的に表示モードを切り替える設定が可能となります。

・パスキーを利用したログイン時の挙動の改善

前回起動時のログイン方法がパスキーであった場合、ログイン時に自動でパスキー認証画面が表示されるようになりました。

・その他、軽微な修正

詳細につきましては、以下当社WEBサイト（リリースノート）をご確認ください。

https://search.sbisec.co.jp/v3/ex/RT_sbisec-plus_release-note_20260515.html

■アプリ概要

「SBI証券Plus」は、当社に口座を保有しているお客さま向けに新たに提供する資産管理・投資サポートアプリです。

本アプリは、当社にお預けいただいている資産状況をひと目で確認できる「My資産」機能をはじめ、日々の投資判断に役立つAIによるニュースまとめなど、日常的に「見て、気づき、考える」投資体験をサポートします。

■アプリ紹介ページ

https://www.sbisec.co.jp/satellite/service/app/sbisec-plus

■リリース概要

アプリ名称：SBI証券Plus

バージョン：1.3.0

公開予定：2026年5月15日（金）

対応OS：iOS／Android

提供形態：無料

＜金融商品取引法等に係る表示＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/7957/table/911_1_e138c70d32b186a642b5afc3cbee3405.jpg?v=202605150851 ]

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