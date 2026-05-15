北区は、25日（月曜日）より「東京都北区SDGs推進企業」の令和8年度募集を開始する。 この制度は、SDGsの理念を尊重し、事業を通じてSDGs達成への積極的かつ継続的な取組みを実践する企業等を、区が認証し、支援を行うことで地域の活性化につなげることで、社会課題の解決に寄与することを目的とするもの。 募集期間は、9月25日（金曜日）まで。なお、7月31日（金曜日）にSDGs推進セミナー兼制度説明会を実施する。

「東京都北区SDGs推進企業認証制度」は、SDGsの理念を尊重し、社会・環境・経済の3つの側面を取り入れた事業を通じて、SDGs達成に向けた積極的かつ継続的な取り組みを行う企業等を「東京都北区SDGs推進企業」として認証する制度。この制度で、認証を受けた企業の取り組みを支援することで、事業者の成長や価値向上を促進する。また、地域の活性化や事業者の持続的な発展につなげることで、社会課題の解決への貢献を目的としている。認証の有効期間は3年間。 「持続可能な経済の発展は道理・道徳を伴うべき」と説いた北区ゆかりの偉人である渋沢栄一翁の理念・功績はSDGsに通じるとして注目されており、北区も翁の精神を受け継ぎ、新しい時代に必要とされる事業者の取組を支援するため、「東京都北区SDGs推進企業認証制度」を開始した。 令和8年4月1日時点で、53社が認証されている。認証企業の取り組み事例として、「太陽光発電設備を設置し二酸化炭素排出量を削減する取り組み」や、「渋沢翁に関連した商品の開発」、「北区内企業等と協業するイベント企画による地域活性化への取り組み」、「健康経営の推進、福利厚生制度の充実等社内外と連携しながら心理的安全性の高い職場づくり」等がある。認証企業からは、「社内の意識や取引先との関係に変化があった」「企業価値の向上につながった」という声があった。

東京都北区SDGs推進企業認証 募集概要

募集期間

5月25日（月曜日）～9月25日（金曜日） ※申請多数の場合、期間中に募集終了する場合あり

認証対象

北区内に本社、支店等の事業所を有し、北区内で事業を営む会社や個人事業主等

認証期間

3年（認証日から3年経過後、最初の3月31日まで） ※有効期間が満了する年度に更新申請をすることで、さらに3年の認証を受けることが可能。

認証メリット

・認証企業の企業名や取組を北区公式ウェブサイト、区報などで広く紹介。 また、認証式の実施やSDGs取組事例集を作成するなどして、認証企業をPR ・認証制度ロゴマークの使用 ・北区SDGsコミュニティへの参加(勉強会、意見交換会への参加等) ・区の制度融資(事業活性化支援資金)により、低利な融資を利用可能 など

手続き等

STEP1申請：申請書類の提出 主な申請要件： ①8つの申請要件をすべて満たすこと ②SDGsチェックリストに70％以上チェックがつくこと ③SDGs達成目標を3つ以上掲げること STEP2認証審査：北区SDGs推進企業認証審査会で認証の可否を審査 STEP3結果通知：認証の結果通知と認証書を発行

ロゴマーク

渋沢栄一翁の「論語と算盤」をモチーフに、北区の頭文字「K」をイメージした認証制度のロゴマーク ※制度の詳細は区公式ウェブサイトを参照

SDGs推進セミナー兼制度説明会

日時

https://www.city.kita.lg.jp/business/business-support/1018331/1011544.html

7月31日（金曜日）14時30分～16時40分 14時00分受付開始

会場

北とぴあ9階 901会議室 北区王子1-11-1

形式

対面・オンライン

スケジュール

14時30分～15時40分セミナー開始・基調講演 15時50分～16時20分制度説明会 16時20分～16時40分個別相談会

講演内容

持続可能な地域経済を創る～企業によるSDGsの実践事例と北区での取組～

講師

アルパック株式会社地域計画建築研究所 地域産業イノベーション チーフ 山口 泰生氏

申込

区公式ウェブサイトより申し込み

お問い合わせ

産業経済文化部 産業振興課 産業振興係 〒114-8503 東京都北区王子1-11-1（北とぴあ11階） 電話：03-5390-1234