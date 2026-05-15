キンプトン新宿東京×SABON「ミンティスパーク・ユズ」 のコラボレーションアフタヌーンティーが登場！ ミント、柚子、マンゴー、青りんごなどが彩る夏季限定スイーツ

キンプトン新宿東京

トレンドが集まるキンプトン新宿東京から、この夏最高にクールなアフタヌーンティーが登場！2026年6月11日(木)～8月31日(月)の期間、世界中で愛される SABON(サボン) の人気コレクション「ミンティスパーク・ユズ」とコラボレーションした、爽やかなアフタヌーンティーを提供します。

ペストリーシェフ有本 洋平が手掛けたのは、SABONの華やかな香りとナチュラルな世界観をキュートなスイーツで表現。スクラブ瓶をイメージした「ミントライムゼリー」をはじめ、柚子、マンゴー、青りんご、オレンジなど、SABONの商品から着想を得たフルーティーなスイーツを作成。プレミアムプラン限定の「ホワイトチョコムースと柚子ミントジュレ」は、ひんやりとしたミントパウダーを涼しげなスモークとともに提供。まるでSABONの香りに包まれるような特別な演出付き！

さらに、レストランヘッドシェフ穂積 悠帆によるセイボリーも、キンプトンらしいプレイフルなエッセンスをプラス。SABONのアイコン商品からインスピレーションを受けた「食べられるボディスクラブ」は、新感覚のクリエイティブな一品。真鯛のカルパッチョに添えられたハーブやソルトの食感、そして柚子の爽やかな香りで気分までリフレッシュされるような味わいです。

プレミアムプラン限定のシグネチャードリンク「ユズミントブランシェ」は、シャワーオイルのフォームをイメージしたふわふわのミントムースをトッピング。グラスの縁にはスクラブを思わせるパウダーをあしらい見た目もときめく一杯です。

この夏をきらきらとスパークする準備はOK？フレッシュな香りと、きゅんとする仕掛けがミックスされた特別なサマータイムを、キンプトン新宿東京で楽しんで。大切な人と過ごすひとときが、この夏を彩る忘れられない思い出になりますように。

【期間限定メニュー概要】

提供日程: 2026年6月11日(木)～8月31日(月)

内容: キンプトン新宿東京×SABON ミンティスパーク・ユズ アフタヌーンティー

時間: 120分制 アフタヌーンティー 11:30～17:00 (最終入店 15:00)

※事前予約制 ※前日の16時までにご予約ください。

場所: ディストリクト ブラッスリー・バー・ラウンジ（キンプトン新宿東京 2階／Tel: 03-6258-1414 ）

詳細: https://www.kimptonshinjuku.com/jp/afternoon-tea/

ご予約: https://www.tablecheck.com/shops/district-tokyo/reserve?menu_lists=69e9b7c9ad490491da5d3e68

スイーツ＆プレミアムプラン限定商品紹介

ミントライムゼリー

SABONのスクラブ瓶をイメージしたキュートなグラスに、ライムとミントの爽快感をぎゅっと閉じ込めたゼリー。

柚子シュークリーム

柚子香るカスタードとマンゴーがとろける、フルーティーなシュークリーム。

青りんごミントムース

青りんごの瑞々しさとミントの爽やかさが重なる、バスタイム後のようにリフレッシュ出来る夏色ムース。

メレンゲ柚子ショコラ

ふわっと軽いメレンゲに、柚子とホワイトチョコがとけ合う優しい甘さ。

タルトマンゴーローズ

ジューシーなマンゴーと華やかなローズが香る、ときめきタルト。

ウィークエンドシトロン

レモンの爽やかさとマスカルポーネの軽やかなコクが広がる一品。

ベイクドチーズオレンジ

濃厚チーズにオレンジの爽やかさを合わせた、夏らしいチーズケーキ。

スイーツについて

SABONの香りの世界観からインスピレーションを受け、フルーツをプレイフルに掛け合わせた、ときめきあふれるサマースイーツ。

プレミアム限定 - ユズミントブランシェ

ミント香るドリンクに、柚子シロップ、グレープフルーツ、トニックウォーターを合わせた爽やかな一杯。トップにはシャワーオイルのフォームを

イメージしたふわふわのミントムース、グラスの縁には“柚子スクラブ”を思わせる柚子パウダーで飾り付け。SABONの世界感UP間違いなし。

プレミアム限定 - ホワイトチョコムースと柚子ミントジュレ

SABON「ミンティスパーク・ユズ コレクション」をイメージし、濃厚でなめらかなホワイトチョコムースに、爽やかな柚子ミントジュレと華やかなシャンパンジュレがアクセントに。仕上げには、ひんやりとしたミントパウダーを涼やかなスモークとともに演出し、まるでSABONの香りに包まれるような、ときめきと清涼感が弾けるプレミアムスイーツ！

ペストリーシェフ 有本 洋平

SABONの華やかな香りと豊かな自然の世界観を、スイーツで表現することにこだわりました。厳選したフルーツやボタニカルなハーブの繊細な風味を重ね合わせ、見た目の美しさだけでなく、一口ごとに心がほどけるような優しい余韻を大切にしています。この特別なアフタヌーンティーで、日常を忘れる優雅な癒やしの時間をお過ごしください。

セイボリー紹介

真鯛のカルパッチョ・ミンティスパークユズ "ソルトスクラブ“

SABONのアイコンアイテム“ボディスクラブ”から着想を得た“食べられるボディスクラブ”が誕生！ハーブやソルトの食感、爽やかな柚子の香りが真鯛のカルパッチョと合う、キンプトンらしいプレイフルなセイボリー。

グリーンピースムース・柚子ミントゼリー

SABONの商品を開ける瞬間のワクワク感を、キュートなガラスの器で表現したヴェリーヌ。グリーンピースピューレに軽やかなホイップクリームを重ね、柚子ジュースや透明醤油、ペパーミントゼリーを合わせた、みずみずしく爽やかな味わい。

柚子胡椒チキンサンドウィッチ

炭火焼チキンとキャベツを、柚子胡椒とともにブリオッシュでサンドしたホットサンド。香ばしく焼き上げることで、柚子がSABONのような爽やさがUPする夏らしい一品。

レストランヘッドシェフ 穂積 悠帆

SABONの“ミンティスパーク・ユズ”の爽やかな香りから着想を得て、セイボリー全体を構成しました。真鯛のカルパッチョにはミントと柚子のニュアンスを重ね、“ボディスクラブ”を思わせる清涼感をプラス。グリーンピースのやさしい甘みと柚子ミントのゼリーを合わせることで、全体を通してすっきりとした余韻が続くよう仕上げました。また、柚子胡椒を効かせたチキンサンドウィッチは、香りの中に程よい刺激を添え、味わいに奥行きを持たせています。

スペシャルギフト

１.キンプトン新宿東京にて

<ギフト>

・サンプル ヘッドスクラブ リフレッシング

・ボディスクラブ スパークリング・ユズ

・RETURN TICKET

２.RETURN TICKETをSABON店舗にてご提示

さらに対象店舗にて1点以上ご購入でさらにギフトをプレゼントします。（購入金額550円以上）

<ギフト>

・シャワーオイル スパークリング・ユズ 100ml

小旅行などの持ち運びに便利なサイズ。旅先でも夏の肌を心地よくクールに潤して。

<対象店舗>

関東エリアのSABON 直営店舗

（ルミネ新宿／ルミネ有楽町／ルミネ池袋／ルミネ横浜／渋谷ヒカリエShinQs／渋谷マークシティ／ルミネ大宮／ルミネ北千住／アトレ恵比寿）

３.ルミネ新宿にて

開催期間中にルミネ新宿店にてご購入いただいたお客様に、アフタヌーンティーを10％OFFで予約可能なスペシャルチケットをお渡しいたします。チケットのQRコードを読み込むと予約可能になります。

※お一人様1点限り、数量限定のため、なくなり次第終了となります。

SABONについて

SABONは1997年、砂漠の中に広がる美しい自然のオアシス、死海のほとりで誕生しました。コンピューターエンジニアのアヴィ・ビアトクと幼なじみであるデザイナーのシガール・コテラー・レヴィが、共に世界中を旅する中で、オーストラリアの手作りの石鹸に魅了され、テルアビブのシェンキン通りに小さなハンドメイドの石けんの店を開いたのが始まりです。テクスチャーと香りに愛を込め、自身の身体に問いかけながらボディケアをする喜び、そして多くの人々に日々の喧騒から離れた安らぎと魔法の時を提供したいという想いからスタートしました。その後、年月を重ねる中で世界へと広がるグローバル企業へと成長しましたが、私たちの理念は今も変わっていません。私たちは、アイデアの種をまき、仲間とともに大切に育て、その成長を見守りながら新たな価値を生み出していきます。だからこそ、私たちはSABONの一員であることに誇りを持っています。

Kimpton Shinjuku Tokyoについて

2020年10月2日、東京・西新宿に日本初上陸したIHGホテルズ＆リゾーツのラグジュアリーライフスタイルブランド、キンプトン新宿東京。 インスタレーション、ポップアップストア、ローカルに愛されるレストランなど、いつも何かが新しく、誰かに教えたくなるようなコトが見つかる、NYのアートシーンからインスピレーションを受けたラグジュアリーライフスタイルホテルです。とんでもなくパーソナルなおもてなしをはじめ、ワインやカナッペを味わいながらホテルスタッフとのソーシャルな時間が楽しめる「イブニングソーシャルアワー」や、快適な１日を始めるためのドリンクサービス「モーニングキックスタート」などの宿泊特典をご提供。開放的な高層階で楽しむヨガクラス（事前予約制）や ペットとのステイといったキンプトン新宿東京ならではの“ラグジュアリーライフスタイルステイ “をご体験いただけます。https://www.kimptonshinjuku.com/jp/(https://www.kimptonshinjuku.com/jp/%E2%80%8B)

＜キンプトン新宿東京公式SNS＞

インスタグラム：@kimptonshinjukutokyo @thejonestokyo @districttokyo

フェイスブック： https://www.facebook.com/kimptonshinjukutokyo(https://www.facebook.com/kimptonshinjukutokyo%E2%80%8B)

総支配人 杉村 信久（すぎむら のぶひさ）

スイスでホテルマネジメントスクールを卒業後、セントレジス・ニューヨーク、セントレジス・ボラボラリゾート、ザ・ペニンシュラ香港にてオペレーション業務に従事し、国際的な現場でキャリアをスタート。帰国後は、スターウッド・ホテルズ&リゾーツ（現スターウッド・ホテルズ）、FRHI(フェアモント・ラッフルズホテルズ・インターナショナル)においてコマーシャル部門の要職を務め、さらに国内のマリオット・インターナショナルのホテルではオペレーション責任者として組織運営に携わるなど、世界有数のラグジュアリーホテルブランドで実績を積み重ねてきました。2022 年からはフォションホテル京都の総支配人としてホテル運営を統括し、財務面の強化やブランド価値向上に大きく寄与するなど、高い評価を得ています。2025年11月、キンプトン新宿東京 総支配人に就任。

キンプトンホテルズ&レストランツについて：

1981年にサンフランシスコで誕生したキンプトンホテルズ&レストランツは、 洗練された遊び心のあるデザインと、人間味のあるおもてなしを組み合わせた新しいホテルスタイルのパイオニアです。 IHGホテルズ＆リゾーツのラグジュアリー＆ライフスタイルホテルブランドとして、現在、世界の主要都市やリゾート地、振興マーケットにおいて、85軒のホテルと100以上のレストラン、バー、ラウンジを展開しています。刺激的なデザインやエネルギー溢れるフレーバーがSOULに元気を与え、好奇心を呼び起こす。キンプトンがプロデュースする空間と体験は、いつもゲスト中心。 台本もなく、どこまでも個性的でアーティスティック、だけど細かいところにもこだわった、とんでもなくパーソナルなゲスト体験を提供します。 詳細は、www.KimptonHotels.com をご覧ください。

IHGホテルズ&リゾーツについて

IHG ホテルズ&リゾーツ(https://www.ihgplc.com/en)[LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、True Hospitality for Good（真のホスピタリティ）を提供するグローバルホスピタリティ企業です。21のホテルブランドと1億6,000万人の会員を持つ世界最大級のロイヤリティプログラム「IHGワンリワーズ」を有するIHGは、世界100ヶ国以上に6,963軒超の開業中ホテル、100万超の客室、2,300軒超の開発パイプラインを展開しています。

ラグジュアリー&ライフスタイル: シックスセンシズ(https://www.sixsenses.com/jp/), リージェント ホテルズ&リゾーツ(https://www.ihg.com/regent/hotels/jp/ja/reservation), インターコンチネンタル ホテルズ&リゾーツ(https://www.intercontinental.com/hotels/jp/ja/reservation), ヴィニェット コレクション(https://www.vignettecollectionhotels.com/hotels/jp/ja/reservation), キンプトン ホテルズ&レストランツ(https://www.ihg.com/kimptonhotels/hotels/jp/ja/reservation), ホテルインディゴ (https://www.ihg.com/hotelindigo/hotels/jp/ja/reservation)

プレミアム: ノーテッドコレクション(https://notedcollection.com/hotels/), vocoホテルズ(https://www.ihg.com/voco/hotels/jp/ja/reservation), Ruby(https://www.ruby-hotels.com/en), HUALUXE ホテルズ&リゾーツ(https://www.ihg.com/hualuxe/hotels/gb/en/reservation), クラウンプラザ ホテルズ&リゾーツ(https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/jp/ja/reservation), EVEN ホテルズ (https://www.ihg.com/evenhotels/hotels/us/en/reservation)

エッセンシャルズ: ホリデイ・イン エクスプレス(https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/jp/ja/reservation), ホリデイ・イン ホテルズ&リゾーツ(https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/jp/ja/reservation), ガーナーホテル(https://www.ihg.com/garner-hotels/hotels/jp/ja/reservation), avid ホテルズ(https://www.ihg.com/avidhotels/hotels/us/en/reservation)

スイーツ: Atwell スイーツ(https://www.atwellsuites.com/hotels/jp/ja/reservation), ステイブリッジ スイーツ(https://www.ihg.com/staybridge/hotels/gb/en/reservation), ホリデイ・イン クラブバケーションズ(https://www.ihg.com/holidayinnclubvacations/hotels/us/en/reservation), キャンドルウッド スイーツ (https://www.ihg.com/candlewood/hotels/us/en/reservation)

エクスクルーシブパートナーズ: イベロスター ビーチフロント リゾーツ (https://ihg.sharepoint.com/:p:/r/sites/KimptonShinjukuTokyoMarketing/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B072489E4-974D-45EE-B256-E282AE953942%7D&file=Kimpton%20Shinjuku%20Tokyo%20Press%20Release-%20SABON%20AT.pptx&action=edit&mobileredirect=true)

InterContinental Hotels Group PLCはグループの持株会社で、英国に設立、英国およびウェールズで登録されています。世界中のIHGのホテルとコーポレートオフィスには約400,000人のスタッフが勤務し、日々世界中のお客様をお迎えしています。 最新情報は公式ウェブサイト(https://www.ihg.com/hotels/jp/ja/reservation)・日本語版ウェブサイト(https://www.ihg.com/content/jp/ja/japan/our-brands)、ニュースルーム(https://www.ihgplc.com/en/news-and-media)、LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts/)をご覧ください。IHGワンリワーズについてはこちら(https://www.ihg.com/onerewards/content/jp/ja/home)、アプリをダウンロードするにはApple App(https://www.ihg.com/onerewards/content/jp/ja/home)、Google Play(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ihg.apps.android)をご覧ください。