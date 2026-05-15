ヒルトン、「チョコチップクッキーの日」を記念し、国内「ダブルツリーbyヒルトン」でインスタグラムキャンペーンを5月22日（金）より開催

ヒルトン

ヒルトン 日本・韓国・ミクロネシア地区（所在地：東京都新宿区、代表：ジョセフ・カイララ）は、一般社団法人 日本記念日協会に認定されている「チョコチップクッキーの日（5月23日）」を記念し、2026年5月22日（金）より、日本国内で展開する「ダブルツリーbyヒルトン」ブランド全8軒のホテルの公式インスタグラムアカウントにおいて、宿泊券が当たるインスタグラムキャンペーンを実施いたします。また、各ホテルでは、地域貢献活動をはじめ、お客様やチームメンバー（従業員）に向けたさまざまな取り組みを展開します。本取り組みは、2024年の記念日制定以来、今年で3年連続の実施となります。

「ダブルツリーbyヒルトン」は、世界62の国と地域で700軒以上のホテルを展開する、ヒルトンのフルサービスブランドで、日本国内では8軒を運営しています。同ブランドは、お客様に「Feel Good Moments（心地よい時間）」を提供することを大切にしており、その象徴として、チェックイン時に温かいチョコチップクッキーをお渡ししています。

「チョコチップクッキーの日」は、同ブランドの日本初進出となった「ダブルツリーbyヒルトン那覇」が2012年5月23日に開業したこと、そして2024年の同日に「ダブルツリーbyヒルトン大阪城」がグランドオープンしたことを記念し、5月23日が「チョコチップクッキーの日」として登録、認定されました。

「ダブルツリーbyヒルトン」では、お客様、地域のコミュニティ、そしてチームメンバー一人ひとりに心地よい体験を届けたいという思いから、「おもいやり」を行動に移す、「CARE（ケア）」カルチャーを大切にしています。この「CARE」の精神は、単なるサービス提供にとどまらず、地域の一員として社会に貢献し、ホテルを支えるチームメンバーにも「Feel Good Moments（心地よい時間）」を提供することで、すべての人々が大切にされていると感じられる文化を育んでいます。

「チョコチップクッキーの日」には、国内の「ダブルツリーbyヒルトン」で、このアイコニックなクッキーを起点に、お客様のみならず、地域社会やチームメンバーとの温かなつながりを広げる取り組みを継続しています。

「旅するチョコチップクッキー」インスタグラムキャンペーン

「チョコチップクッキーの日」をより多くの方と分かち合うため、国内全8軒の「ダブルツリーbyヒルトン」の公式インスタグラムアカウントにて、宿泊券が当たるキャンペーンを同時開催します。フォロー、「いいね」、そしてコメントをいただいた方の中から、抽選で各ホテル1組2名様に宿泊券をプレゼントします。

- 開催期間： 2026年5月22日（金）12:00 ～ 2026年5月29日（金）23:59- 参加ホテル： ダブルツリーbyヒルトン東京有明(https://doubletree-tokyo-ariake.hiltonjapan.co.jp/) / ダブルツリーbyヒルトン富山(https://doubletree-toyama.hiltonjapan.co.jp/) / ダブルツリーbyヒルトン大阪城(https://doubletree-osaka-castle.hiltonjapan.co.jp/) / ダブルツリーbyヒルトン京都駅(https://doubletree-kyoto-station.hiltonjapan.co.jp/) / ダブルツリーbyヒルトン京都東山(https://doubletree-kyoto.hiltonjapan.co.jp/) / ダブルツリーbyヒルトン沖縄北谷リゾート(https://doubletree-chatan.hiltonjapan.co.jp/) / ダブルツリーbyヒルトン那覇首里城(https://doubletree-shuri.hiltonjapan.co.jp/) / ダブルツリーbyヒルトン那覇(https://doubletree-naha.hiltonjapan.co.jp/)- 対象SNS： 各ホテルの公式インスタグラム- 応募方法：

1. 応募を希望するホテルの公式インスタグラムアカウントをフォロー

2. 本キャンペーンの投稿に「いいね」

3. 該当投稿へ「そのホテルでどのような宿泊体験をしたいか」をコメント

- 賞品： 各ホテル指定の客室 1組2名様 朝食付き宿泊券- 当選発表： 2026年6月8日（月）頃までに、各ホテルの公式インスタグラムアカウントからダイレクトメッセージにて通知

「Feel Good Moments」と「CARE」を形にする、各ホテルの取り組み

5月23日の「チョコチップクッキーの日」を中心に、国内全8軒の「ダブルツリーbyヒルトン」では、地域社会への貢献活動をはじめ、お客様、そしてチームメンバーへ感謝を伝える多彩な取り組みを実施します。

- ダブルツリーbyヒルトン東京有明： 近隣企業へのクッキー無償提供を通じたコミュニティ貢献活動を実施。館内ではお子様向けにぬり絵を用意し、心温まるひとときを提供します。また、社内ではチョコチップクッキーに合わせたディップソース体験に加え、割れてしまったものの品質には問題のないクッキーを活用したシェフ特製スイーツを提供し、フードロス削減や環境配慮にもつながる取り組みを実施します。- ダブルツリーbyヒルトン富山： 児童養護施設へのクッキー寄付を実施。館内に「クッキーぬり絵ブース」を設置するほか、レストラン・バー利用者先着100名様へのクッキープレゼントや、チームメンバーへの感謝を込めたクッキー配布を行います。- ダブルツリーbyヒルトン大阪城： 聴覚支援学校へのクッキー寄付を予定。5月23日当日、館内のレストランやラウンジ＆バーを利用されるすべてのお客様（朝食除く）へ、日頃の感謝を込めて一人1枚のチョコチップクッキーを贈呈します。- ダブルツリーbyヒルトン京都駅： 近隣の児童施設へクッキーを寄付。また23日当日、館内ではレストラン・カフェ&ラウンジをご利用のお客様（朝食を除く）へクッキーを贈呈し、全部門長からチームメンバーに対してチョコチップクッキーを配布します。- ダブルツリーbyヒルトン京都東山： 近隣の支援学校へクッキーを贈呈。5月23日当日、ランチ以降のレストランやバーをご利用いただいたお客様先着150名様にチョコチップクッキーを贈呈するほか、ホテルを支えるすべてのチームメンバーにも、クッキーを配布します。- ダブルツリーbyヒルトン沖縄北谷リゾート： 児童施設や学童保育所へのクッキー500枚寄付を実施。館内には特設フォトブースを設置し、5月23日から25日の間、ランチ&スイーツビュッフェ、プールサイドバーベキュー、そして43ウェストルーフトップバーをご利用のお客様先着100名様に対してチョコチップクッキーを贈呈いたします。- ダブルツリーbyヒルトン那覇首里城： 近隣の医療施設へのクッキー寄付を実施。5月23日当日にレストラン等の利用者へのクッキープレゼントに加え、人事部主導のもと5月22日と23日の2日間、チームメンバーへ感謝のクッキーを配布します。- ダブルツリーbyヒルトン那覇： 近隣の支援学校へクッキーを寄付し、地域社会との交流を深めます。また、チームメンバーへチョコチップクッキーを配布します。

ヒルトンについて

ヒルトンは、世界144の国と地域に9,200軒以上（130万室以上）のホテルを展開する、ホスピタリティ業界のグローバルリーダーです。「地球という星をおもてなしの心で温かく照らし続ける」という創業時のビジョンのもと、100年以上にわたり、40億人以上のお客様をお迎えしてきました。Great Place To Workと米フォーチュン誌による「働きがいのある会社」ランキングで第1位に選出されるなど、世界約50万人のチームメンバーにとって最良の企業文化の実現を目指しています。ゲストエクスペリエンスの向上にも注力し、デジタル・キーの共有、自動の無料客室アップグレード、コネクティングルームの確約機能など、業界をリードするテクノロジーを導入しています。27のグローバル・ブランド・ポートフォリオのうち、日本では9ブランド・35軒のホテルを展開しています。また、受賞歴を誇るゲスト・ロイヤリティ・プログラム「ヒルトン・オナーズ(https://www.hilton.com/ja/hilton-honors/)」は2億5,000万人以上の会員を擁し、公式チャネルから直接予約されたヒルトン・オナーズ会員は、宿泊やお金では買えない体験などに交換できるポイントを獲得できます。無料のヒルトン・オナーズ・アプリ(https://www.hilton.com/ja/p/hilton-honors-mobile-app/)から予約、客室選択、チェックイン、デジタル・キー（国内の一部のホテルでは未導入）をご利用いただけます。

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ダブルツリーbyヒルトンについて

ダブルツリーbyヒルトン(https://doubletree.hiltonhotels.jp/)は、世界62の国と地域で700軒以上を展開する、ヒルトンの中でも急成長中のホテルブランドです。55年以上にわたり、世界中でビジネスや観光で利用されるお客様に快適な滞在を提供してきました。多くの人に愛されているダブルツリーbyヒルトンのチョコチップクッキーでお客様を温かくお迎えし、旅先でも心地よさを感じられる空間と人とのふれあいを大切にしています。コンテンポラリーな宿泊施設とアメニティ、ユニークな料飲体験、最先端のフィットネス、会議室やイベントスペースを提供します。ご予約は公式サイト(https://www.hilton.com/ja/brands/doubletree-by-hilton/)または業界をリードするヒルトン・オナーズのモバイルアプリ(https://www.hilton.com/ja/p/hilton-honors-mobile-app/)から。ヒルトンの公式チャネル経由で直接予約したヒルトン・オナーズ(https://www.hilton.com/ja/hilton-honors/member-benefits/)会員には、すぐに利用できる特典をご用意しています。

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