志摩スペイン村では、スペインの都市バルセロナにフォーカスした特別イベント「¡ビバ！バルセロナ」（協賛：日清オイリオグループ株式会社）を5月27日（水）～6月28日（日）の期間、実施します。

バルセロナは地中海に面し、建築家アントニ・ガウディの作品やゴシック建築の街並みなど、芸術や歴史と活気あふれる現代の文化が混ざり合った魅力あふれる街です。

バルセロナのグエル公園をモチーフにしたスポット「グエル広場」





志摩スペイン村では、バルセロナに関連したスポットをめぐってヒントを探しながらクイズに挑戦するクイズラリーを実施します。クイズ正解者の中から抽選で合計32名様に、スペイン直輸入のバルセロナやガウディに関連するグッズ、日清オイリオ製品など豪華賞品をプレゼントします。

グルメにはスペインの建築家ガウディが創作のインスピレーションを得たといわれるバルセロナ近郊にある山「モンセラー」をモチーフにしたかき氷や、志摩スペイン村のオフィシャルスポンサーである「日清オイリオグループ株式会社」のオイルを使用したアヒージョ、ソフトクリームなどをお楽しみいただけます。

先月リニューアルオープンした「ハビエル城博物館」のガウディにフォーカスした新展示などと合わせて、ぜひバルセロナの魅力に触れてお楽しみください。

バルセロナ近郊にある山モンセラーから着想を得た「モンセラーかき氷」









「海老のアヒージョ」





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