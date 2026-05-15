ArtStickerが株式会社ゴールドウインのサポートのもと、原宿・表参道エリアのアートを巡る回遊型プロジェクト「HARAJUKU Art & Culture Walk」を始動

株式会社The Chain Museum

アート・コミュニケーションプラットフォーム「ArtSticker（アートスティッカー）」を運営する株式会社The Chain Museum（本社：東京都渋谷区、代表取締役：遠山正道）は、株式会社ゴールドウイン（以下、ゴールドウイン）のサポートのもと、渋谷～原宿・表参道エリアのアート文化を再発見し、街の回遊を促すプロジェクト「HARAJUKU Art & Culture Walk」を始動いたします。

「生活と文化をつなぐ」という共通のミッションを体現する本企画は、日々の暮らしにこだわり文化を楽しむGoldwinファンと、アート感度の高いArtStickerユーザーが、街とアートを通じて互いの世界を行き来するきっかけをつくります。

街とアートを繋ぎ、回遊を促すデジタルマップ

本プロジェクトでは、渋谷～原宿・表参道一帯に点在する現代アートギャラリーや歴史ある美術館、そしてTHE NORTH FACEやGoldwinなどの直営店を網羅したエリアマップを公開。スマートフォンを片手に、効率よくエリアを巡るためのナビゲーションを提供することで、日常の街歩きを通じた新たな出会いを創出します。

ArtSticker特設ページ内の「Mapを見る」ボタンよりご覧ください。

特設ページはこちら :https://artsticker.app/events/132299

THE NORTH FACE Sphereでの特別展示

プロジェクトの特別連動展示として、THE NORTH FACE Sphere 5Fのイベントスペースにて2026年5月15日（金）より、アーティスト・志村信裕による個展「月日 / the moon and the sun」を開催いたします。

本展では、これまでに発表された作品の中から、THE NORTH FACE Sphereの建築思想や空間環境との親和性を踏まえ、作家自身の視点によって再選定・再構成された映像インスタレーションを展開します。

本施設が掲げる「自然との関係性」や身体的な時間感覚に呼応するかたちで、「月」と「日（太陽）」という二つの光をモチーフとした作品が空間の中に対置されます。

※本展の出展作品はArtSticker限定で販売いたします。

また全て「先着制」で2026年5月15日（金）AM 11:00から販売受付をいたします。

展覧会詳細はこちら :https://artsticker.app/events/134180【開催概要】「HARAJUKU Art & Culture Walk Powered by Goldwin」特別展示：「月日 / the moon and the sun」

出展作家：志村 信裕

会期 ：2026年5月15日（金）- 5月31日（日）

開催時間：11:00 - 21:00

休廊日 ：会期中無休

観覧料 ：無料

会場 ：THE NORTH FACE Sphere 5F イベントスペース

(*5Fへは、エレベーターをご利用ください)

住所 ：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前 6-10-11 THE NORTH FACE Sphere 5F

企画 ：ArtSticker（運営：The Chain Museum）

協力 ：株式会社ゴールドウイン / THE NORTH FACE

詳細 ：https://artsticker.app/events/134180

株式会社ゴールドウインについて

スポーツやアウトドアを通じ、人々の新たな挑戦を支えるライフスタイルクリエイティブカンパニー。環境負荷を減らし、自然をより豊かなものにすることを目指しています。

ArtSticker(アートスティッカー)について

株式会社The Chain Museumが運営する、アートに出会う機会と、対話を楽しむ場所を提供し、アート鑑賞の「一連の体験をつなぐ」プラットフォーム。著名アーティストから注目の若手アーティストの作品まで、幅広く収録。作品のジャンルも、インスタレーション、絵画、パフォーミングアーツなど、多岐にわたっています。

また、ArtStickerはデジタル上だけでなく、リアルでユニークな場所と出会うことで、アートやアーティストが世界と直接つながることを希求しています。

▼ArtSticker Webサイト

https://artsticker.app/

▼ArtSticker ダウンロードURL

App Store：https://apps.apple.com/app/artsticker/id1446438049

The Chain Museumの概要

「気付きのトリガーを、芸術にも生活にも。」というミッションを掲げ、これまで、気付きのトリガーを世界中に伝播させるために、アーティストと鑑賞者の新しい関係性が生まれる場をつくる「ArtSticker事業」、アートとのより多様な関わり方を提案するために、自らが運営する「Gallery事業」、そして、生活の中にアートを散りばめるために、ホテルや商業施設、オフィスなどの空間プロデュースを行う「Coordination事業」を展開。

社名 ：株式会社 The Chain Museum（読み：ザ・チェーンミュージアム）

所在地 ：東京都渋谷区猿楽町17-10 代官山アートビレッジ3階

代表者 ：代表取締役 遠山 正道

▼株式会社 The Chain Museum 公式Webサイト

https://t-c-m.art/

The Chain Museumでは、共に事業を成長させる仲間を募集しています。

ART×BUSINESS×TECHNOLOGY 全ての体制強化を行うべく、法人向けセールスやプロジェクトマネージャー、エンジニアやアートスペシャリストなど、多くの職種で採用を強化しています。ご興味をお持ちの方はぜひ下記よりご応募ください。

▼コーポレートサイト

https://www.t-c-m.art/

▼募集ポジション一覧

https://www.t-c-m.art/career

アートの導入を検討されている法人の皆様

The Chain Museumでは、アートコーディネーションを中心に、アートを活用した企画・プロモーション、ブランディングまで、ご依頼内容に応じたアートコンサルティングを行っています。お役に立てることがございましたら、以下をご覧の上、お気軽にお問合せください。

▼アートコンサルティングに関するお問い合わせはこちら

https://www.t-c-m.art/services/coordination

▼オフィス空間にもアートを導入しやすい、レンタルという選択肢のお問い合わせはこちら

https://artsticker.app/events/20693