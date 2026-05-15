Soracom-KDDI として2026年Gartner(R) マネージドIoTコネクティビティサービス部門のMagic Quadrant(TM)でリーダーの 1社と評価

株式会社ソラコム

KDDIグループとソラコム（以下 Soracom-KDDI）は、米国Gartner, Inc.（以下 ガートナー社）が2026年5月4日に発行した2026年Gartner(R) 「マネージドIoTコネクティビティサービス（ワールドワイド）部門のMagic Quadrant(TM)」（マジック・クアドラント）において、Soracom-KDDI としてリーダーの 1社と評価されたことをお知らせします。

Magic Quadrant(TM)は、ガートナー社が特定市場に関するリサーチを集約し、市場で競合する各社の相対的な位置づけを俯瞰的に示す評価ツールです。

このたび、ビジネス向けのグローバルなマネージドIoTコネクティビティサービス・プロバイダーを評価する部門においてビジョンの完全性と実行能力を基にした評価の結果、Soracom-KDDIがリーダー・クアドラントに位置づけられる1社と評価されました。同部門のMagic Quadrant(TM)において日本に本社を置く企業がリーダーの 1社に位置づけられるのは、今回が初めてとなります。

Soracom-KDDIは、KDDIグループの世界各国に広がる累計6,000万回線以上の大規模なIoT運用実績および高品質な通信と、ソラコムによるクラウドネイティブな設計や生成AI・ローコード機能による先端技術および回線数900万を超える知見を組み合わせ、信頼性と柔軟性を兼ね備えたIoTプラットフォームを国内外のお客さまに提供しています。

KDDI株式会社 ビジネスグロース事業本部 グロース事業開発本部 副本部長 野口 一宙は、次のように述べています。

「KDDIグループは、25年にわたり自動車や社会インフラなどのミッションクリティカルな分野で高品質かつ安定したIoTコネクティビティを提供しています。また、通信規格の進化やAI・セキュリティなどの技術発展に対応し、コネクティッドカーや産業用デバイスのグローバル展開ニーズに応えるため『グローバル通信プラットフォーム』を進化させ続け、現在世界86の国と地域で提供しています。これからも、ソラコムとの連携を深めながら、変わりゆく技術環境の中で『つなぐ』価値を追求し、お客さまの持続的な成長と社会の未来を力強く支援してまいります。」

株式会社ソラコム 代表取締役社長 CEO 玉川 憲は、次のように述べています。

「ソラコムは、IoTにおけるイノベーターがグローバル通信を活用できるようにすることを目指しています。創業以来、お客さまが新しい製品・サービスを創り出す場面を支援しながら、プラットフォームを進化させてきました。ソラコムは、IoT通信、クラウド連携、AIサービスを横断的にカバーし、プロトタイプから量産まで、コネクティッド製品・サービスの開発から運用までを一貫してサポートします。KDDIとともに、この価値を世界中のイノベーターにお届けしてまいります。」

＜2026年Gartner(R) 「マネージドIoTコネクティビティサービス（ワールドワイド）部門のMagic Quadrant(TM)」＞

Soracom-KDDIは、今後も積極的な投資を継続し、SGP.32 eSIMオーケストレーション、生成AI統合（SORACOM Query・SORACOM Flux）、衛星通信サービスの拡充など、最先端の技術革新を推進します。これらの取り組みを通じて、Soracom-KDDIは、IoTコネクティビティサービス分野においてお客さまのビジネス価値の向上に貢献するとともに、社会の持続可能な発展に寄与していきます。

ガートナー社のレポート全文は以下からご覧いただけます。（英文のみ。閲覧には無料登録が必要です。）

2026年Gartner(R) 「マネージドIoTコネクティビティサービス（ワールドワイド）部門のMagic Quadrant(TM)」

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この図表は、Gartner, Inc.がリサーチの一部として公開したものであり、文書全体のコンテクストにおいて評価されるべきものです。オリジナルのGartnerドキュメントは、リクエストによりソラコムからご提供することが可能です。

出典：Gartner(R) Magic Quadrant(TM) for Managed IoT Connectivity, Worldwide, by Pablo Arriandiaga, Kameron Chao, Jon Dressel, 4 May 2026