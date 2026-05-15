ビジネスとやまフォーラムを開催します！

富山県（立地通商課）

6月2日（火曜日）にTKPガーデンシティPREMIUM東京駅大手町において、ビジネスとやまフォーラムをハイブリッド方式で開催します。

日時

令和８年６月２日（火曜日）14時～17時

会場

TKPガーデンシティPREMIUM東京駅大手町

（東京都千代田区大手町二丁目1番1号 大成大手町ビル17階）

内容

（1）富山県知事の挨拶・立地環境PR（14:00～14:10）

富山県知事 新田 八朗

（2）市町村等によるピッチ（14:10~15:00）

（3）面談・意見交換（自治体PRブース）（15:00～17:00）

形式

ハイブリッド形式

主催

富山県、とやま企業立地セミナー開催実行委員会

申込方法

参加のご希望の方は、次のいずれかの方法により5月22日（金）までにお申し込みください。

〇電子申請フォームによるお申し込み

以下のURLからお申し込みください。

電子申請フォーム(https://shinsei.pref.toyama.lg.jp/SksJuminWeb/EntryForm?id=mZ4KGUWm)

〇メールによるお申込み

件名に「ビジネスとやまフォーラム申込み」、本文に「貴社名」「郵便番号」「所在地」「業種」「電話番号」「URL」「参加方法（現地またはオンライン）」「所属・役職」「氏名」をご記入の上、下記メールアドレスまでお申し込みください。（同時に2名までお申し込み可能です）

なお、富山県知事の挨拶・立地環境PR(14:00～)と市町村等によるピッチ(14:10～)、面談・意見交換(15:00～)のうち、いずれかのみのご参加を希望される場合は、その旨も本文にご記入願います。

メールアドレス：arichitsusho@pref.toyama.lg.jp

その他

・会場等の準備の都合上、事前のお申込みをお願いいたします。

・申込多数の場合は、現地参加をお断りさせていただく場合があります。また、オンライン参加につい

ては、面談・意見交換には参加いただけません。

・本セミナーは、企業・団体において現在事業活動をされている方を対象としており、対象外と認めら

れる場合には参加をお断りさせていただく場合がございます。予めご了承ください。

関連リンク

ビジネスとやまフォーラムの開催について(https://www.pref.toyama.jp/130121/sangyou/shoukoukensetsu/kigyouricchi/top/news/20260602.html)

富山県企業立地ガイド(https://www.pref.toyama.jp/130121/sangyou/shoukoukensetsu/kigyouricchi/top/index.html)

富山県の６つの魅力

1.勤勉な人材・優れた生活基盤

2.恵まれた水資源

3.地理的な優位性と交通インフラの整備状況

4.日本海側屈指の工業集積

5.充実した教育環境・DX人材の育成

6.豊かな自然・多彩な文化

お問い合わせ

富山県商工労働部 成長産業推進室 立地通商課 企業誘致担当

TEL：076-444-3244

メール：arichitsusho@pref.toyama.lg.jp