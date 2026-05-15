ティファール70周年記念　ティファール初のファンミーティング開催決定！

株式会社グループセブ ジャパン

株式会社グループセブ ジャパン（本社：東京都港区／代表取締役社長： ジュリアン・メジャー）は、ティファール70周年を記念して、7月4日(土)にティファール初のファンミーティングを開催いたします。

ティファールは1956年にフランスで生まれ、今年で70周年を迎えます。世界で初めて「こびりつかないフライパン」を発明したのがティファールの始まりで、「毎日のくらしをもっと楽しく、もっと快適に」という想いのもと、フライパンや鍋などの調理器具から、電気圧力鍋などの調理家電、衣類スチーマーなどの生活家電まで、幅広い製品を展開してきました。



日頃からティファールを愛用してくださっている皆さまへ感謝の気持ちを込めて、この度ファンミーティングを開催いたします。皆さまに楽しんでいただけるよう、様々なコンテンツをご用意しておりますので、たくさんのご応募をお待ちしております。

「ティファール70周年 ファンミーティング」 開催概要

■開催日時： 2026年7月4日（土） 12:00～14:30 （時間は予定です）

※最終的な時間は参加者にご連絡いたします。



■開催場所： ザ ストリングス 表参道



■住所：

〒107-0061

東京都港区北青山3-6-8

※表参道駅B5出口直結

※車いす、ベビーカーでご来館のお客様は、A1出口のエレベーターをご利用ください。

【応募要項】

本イベントへのご参加は、以下の要項にてご応募いただけます。

■募集人数： 30名（予定）

※応募者多数の場合は、抽選とさせていただきます。

■費用： 無料

■応募条件： 下記の条件を両方とも満たしていること

・ティファール製品をご愛用いただいている方

・ティファール会員にご登録いただいている方

（会員登録は無料 / 現在会員でない方は、応募期日までにご登録ください。）

https://www.t-fal.co.jp/membership/

■募集期間： 2026年5月15日（金）～ 6月3日（水）

※当選者の方には、6月上旬頃にティファール ファンミーティング運営事務局からメールにてご連絡いたします。

■応募方法： 特設サイトの応募フォームより必要事項を記入の上、ご応募ください。



ティファール70周年 ファンミーティング 特設サイト

https://www.t-fal.co.jp/campaign/70th-fan-meeting/(https://www.t-fal.co.jp/campaign/70th-fan-meeting/)

■当日のプログラム

味わう！

ジュリアン社長の「おうちフレンチ」特別ミニコース

ティファール公式SNSの人気企画「Julien’s Kitchen」から、ジュリアン社長おすすめの「おうちフレンチ」特別ミニコースをお楽しみいただけます。

楽しむ！

調理デモンストレーション

Julien’s Kitchenのレシピを調理実演します。シェフによる調理実演と、フランス出身ジュリアン社長による「おうちフレンチ」のお料理のポイントを紹介します。

知る！

ティファールの歴史を知る

ティファール70年の歴史や製品を楽しみながら知っていただけるコンテンツをご用意しています。

触れる！

最新ティファール製品に触れる

最新のティファール製品を実際に触ってみることができます。ティファールにこんな製品があったんだ！と新しい発見があるかも。

選べる！

ご参加いただいた皆さまに感謝を込めて、ティファール製品をプレゼント

最新アイテムを含め、人気のティファール製品の中からお好きな製品をお選びいただけます。

※写真はイメージです。

※製品は当日ご用意したラインナップの中からお選びいただきます。

※当日のプログラムは予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。

【本件に関するお問い合わせ】

「ティファール ファンミーティング運営事務局」

Mail：t-fal@h-gravity.co.jp

【 ジュリアン・メジャー | プロフィール 】

フランス出身。趣味は料理。妻、息子二人の4人家族。

2017年にグループセブに入社。以降、フランスおよびアジアで要職を歴任し、2025年1月に株式会社グループセブ ジャパンの代表取締役社長に就任。

＜SNSで好評の「Julien’s Kitchen 」＞

料理をこよなく愛し、日々自宅で料理を楽しんでいるジュリアン社長の「料理をもっと気軽に楽しんでほしい」「フランス料理をもっと身近に感じて欲し い」という思いから、ティファール公式SNSでは「Julien’s Kitchen」と題し、ティファール製品で作ったおうちフレンチを、調理シーンや料理の写真とともにご紹介しています。これまで、『ブッフ・ブルギニヨン』や『クロックムッシュ』『タルト・タタン』といった料理を披露し、「美味しそう！」「再現してみたい！」など、好評の声をいただいています。

【ティファール】 https://www.t-fal.co.jp/(https://www.t-fal.co.jp/)

ティファールの製品情報・生活に役立つ楽しいコンテンツやレシピがいっぱい！

※写真、イラストはイメージです。印刷のため、実際の色と多少異なる場合がございます。また、このリリース記載の情報（製品価格、製品仕様、デザイン、サービスの 内容、発売日、お問い合わせ先、URL 等）は、発表日現在の情報です。予告なしに変更され、情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。

≪読者の方のお問い合わせ≫

株式会社グループセブ ジャパン

ティファールお客様相談センター 0570-077-772 （ナビダイヤル）

≪本件の掲載に関する問い合わせ先 ≫

株式会社博報堂Gravity ティファールPR事務局（株式会社PA Communication内）

担当：加藤、藤形、大木、野島

Mail：t-fal@h-gravity.co.jp TEL: 03-6447-0395 FAX: 03-6447-0396