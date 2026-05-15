海辺へ、フェスへ、夏のどこへでも。コンパクトな45Wを、ポケットに。RORRY CharmGoコレクション「 オールインミニ - 最大45W」、新発売。

ロリー・ジャパン株式会社

毎日の暮らしに寄り添うブランド「RORRY(https://rorryjapan.com/)」から、新コレクション「CharmGo(https://amzn.to/41RRisT)」のお知らせです。

このコレクションは、アクティブなライフスタイルにぴったりな、おしゃれで高速充電ができるモバイルバッテリーシリーズ。

その主力モデルが「オールインミニ - 最大45W(https://amzn.to/4nycChd)」です。

コンパクトながらパワフル。速さとスタイルのよさをひとつにまとめました。

毎日使いやすさを考えたオールインミニ（最大45W）は、スリムでコンパクト。バッグにすっと入り、手にもすっきり収まります。キーホルダーは実用的でおしゃれなアクセサリー。さっと取りつけて、自分らしいスタイルにできます。カラーバリエーションも豊富。その日の気分やコーディネートに合わせて選べるのが嬉しいポイントです。

よくある悩み、それは「必要なときにバッテリーが切れてしまう」ということ。オールインミニは、その悩みを解決するために生まれました。海辺、夏の旅行、フェス、連休、そして日常の街中まで。どんなシーンでも、頼りになる速さの充電を届けます。

RORRYの「満ちていく、私のスタイル」という考え方を大切に、オールインミニは最大45Wの急速充電と、シーグラスを思わせる柔らかな質感を備えています。性能と、自分らしく表現できる日常のテクノロジーがひとつに。スピード、持ち運びやすさ、そして新しい美しさ。これらをすべて、この一台に凝縮しました。

動く暮らしのために。45W急速充電モバイルバッテリー

新コレクション「CharmGo」の中心アイテムである45W急速充電モバイルバッテリーは、仕事の日も通勤・移動中も旅先でも休みの日やちょっとしたお出かけでも、彼女のあらゆる暮らしと共に動くよう設計されています。

最大45Wのハイスピード出力により、CharmGoコレクションの中でも特に速い充電を実現。忙しい毎日の中で、無駄な待ち時間をしっかり減らせます。

実際のテストでは（RORRY社内実験によるもので、実際の結果は異なる場合があります）：

- iPhone 17 → 30分で最大70％- iPad Air → 30分で最大40％- MacBook Air → 30分で最大30％

さらに、この45WモデルにはApple Watch用の5W磁気ワイヤレス充電機能も備わっています。これはCharmGoコレクションの一部モデルに採用されている特徴的なデザイン。ワークアウトや健康データの記録、一日中つながっている感覚。Apple Watchを使う方のリズムもバッテリーも、これひとつでしっかり対応できます。Appleユーザーにとって、まさにシームレスなオールインワンの充電体験です。

小さなボディ、大きなパワー

10,000mAhの大容量バッテリー、本体に内蔵された2本の充電ケーブル、さらにApple Watch用5W磁気ワイヤレス充電モジュール。これらをすべて備えながら、CharmGoコレクションの45W主力モデルは、驚くほどコンパクトで持ち運びしやすい本体を実現しています。

複数の充電機能をこれひとつにまとめることで、持ち物を減らしつつ、一日中しっかりと電源を確保できます。

シーグラスデザインと、暮らしの美学が出会う

性能はもちろんのこと、この45W主力モデルは、CharmGoコレクションに洗練されたデザインの進化をもたらしました。

インスピレーションの源は、海辺で見つかるシーグラス。なめらかで丸みを帯びたフォルムに、やわらかに輝くような仕上がり。手にした瞬間、その軽さに驚き、普段の何気ない時間がふと明るく感じられるはずです。

ほどよい光を帯びた曲線のシルエットは、まるで自然が作り出したような美しさ。柔らかく、流れるように、そしてどこか温かみを感じさせます。ポケットにもバッグにもすっと収まり、日常の充電を、もっと自分らしく、もっと自由なひとときへと変えます。

そのデザインからは、リラックスした心地よさと、そっと開かれたやさしい光が伝わってきます。静かでありながら確かな存在感。自分らしさを無理なく表現したいという感覚に寄り添います。心地よさと現代的な透明感がひとつになり、使うたびに、新鮮でしっくりと馴染む体験をもたらします。

カラー展開も、ファッションのように気分で選べるラインナップです。

- ピンククォーツ- ムーンホワイト- ライラックパープル- ブラック

どの色も、やわらかさや光の感じ方、そして気分の表情をそっと映し出します。夢見がちで自由なパステルから、深みのある落ち着いた色合いまで。自分自身の気分やスタイルを、さりげなく直感的に表現できるように。そんな想いが込められています。

このデザインの方向性こそ、RORRYが大切にしてきた「心に響き、目に美しく、そして日常に自然に寄り添うものづくり」への、これからも変わらぬ想いです。

パワーも、自由に。速くも、やさしくも。

毎日の変化に合わせられる設計で、この45Wの主力モデルは、彼女の一日のさまざまなシーンに自然に溶け込んでいきます。

「急速充電モード」（最大45W）

スマートフォン、iPad、MacBook、Nintendo Switchといった日常で欠かせないデバイスも、

ちょっとした休憩時間や通勤中、忙しいひとときにしっかり素早く充電できます。

「低電流モード」

ワイヤレスイヤホン、Bluetoothヘッドフォン、ポータブルスピーカー、スマートウォッチ、携帯ファン、電子書籍リーダーなど、毎日使う小さなアイテムにぴったり。

安定した穏やかな電力で、よりスムーズで心地よい充電を届けます。

この2つのモードを備えた設計こそ、「フルパワー、自由にGO！」という考え方を日常に形にしたものです。外出先では素早いエネルギーを、そしてその合間の時間には、よりリラックスしたやさしい充電体験を。どちらも、彼女の暮らしの中で自然にかなえてくれます。

CharmGoコレクション ラインナップ

45Wの主力モデルに加え、CharmGoコレクション(https://amzn.to/41RRisT)は、さまざまなライフスタイルや日常のニーズに合わせた、充電のためのトータルなシリーズとして設計されています。

メインシリーズ（5,000mAh～20,000mAh）

コンパクトな日常使いから、一日中しっかり充電したいときまで、それぞれのシーンに合わせて選べます。

このシリーズの一部モデルにはApple Watch充電対応もあり、アップル製品を使う方にとっては一台で何でもまかなえる便利さが嬉しいポイントです。

軽量シリーズ（持ち運びやすさ重視）

薄型で旅先にもぴったり。余計な機能は必要ないけれど、毎日しっかり持ち歩きたいという方におすすめです。

大容量タイプは、さらに長時間の外出や活動的な毎日にもしっかり応えてくれます。

このように、CharmGoコレクションは、しなやかで直感的に選べる製品群を実現しています。必要なパワーの大きさを、最小限の持ち歩きから、一日中・複数デバイス対応まで、自分のライフスタイルに合わせて選べる。

すべては、RORRYの「満ちていく、私のスタイル」という考え方のもとに、ひとつにまとまっています。

販売情報

CharmGoコレクションの45W主力モデルをはじめ、全アイテムは本日より、Amazon(https://amzn.to/4nycChd)、楽天(https://a.r10.to/h5M54i)、およびRORRY公式オンラインストアにて販売を開始いたします。

発売記念20％OFFキャンペーンも同時開催いたします。

キャンペーン期間中に下記の割引コードをご入力いただくと、対象商品が20％オフになります。

Amazon リンク：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GYS6CLY5/(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GYS6CLY5/)

楽天リンク：https://item.rakuten.co.jp/rorrystore/phce-d4-10000/(https://item.rakuten.co.jp/rorrystore/phce-d4-10000/)

Amazon 割引コード：RORRYPRD4

期間：2026年5月13日（木）17:00 ～ 5月26日（火）23:59

ぜひこの機会にご利用ください。

商品名：RORRY CharmGo

価 格：7,999円（税込）

カラー：ムーンホワイト/ピンククォーツ/ライラックパープル/ブラック

発売日：2026年5月15日

RORRYについて

RORRYは、2022年にKakaによって設立された、現代女性のリアルな日常のニーズから生まれたテクノロジーブランドです。

「満ちていく、私のスタイル」という理念のもと、RORRYは高い性能と心に響く価値、そしてデザイン性を兼ね備えたテクノロジー製品を生み出しています。

モバイルバッテリーをはじめとする日常のアクセサリーまで、女性が仕事や旅、そして自分らしい表現の場を、自由に自信を持ってありのままに生きられるように。

そんな願いを込めて、製品をお届けしています。

スタイル、実用性、そして個性を大切にしながらテクノロジーを再定義することで、RORRYは世界中の現代女性に響くブランド体験を、これからも築き続けていきます。

より詳しい情報をご希望の方は、下記までお問い合わせください。

marketing@rorryjapan.com