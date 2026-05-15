『SCS評価制度時代、取引先に示すセキュリティ対策に不安はありませんか』というテーマのウェビナーを開催

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■SCS評価制度で高まる対策提示の重要性

サプライチェーン全体でセキュリティ水準が問われるようになった今、企業に求められているのは「対策しているつもり」で終わらせないことです。特にメーカー、商社、卸、小売など、取引網の一部として事業を支える企業にとっては、自社が直接狙われるかどうかではなく、取引先から見て一定の備えを示せるかどうかが重要になっています。SCS評価制度の流れを受け、今後は自社のセキュリティ対策を取引先にどう説明し、どこまで納得感を持って示せるかが、信頼維持と取引継続の前提になっていきます。



■個別最適な運用では備えが分断する

一方で、実際の現場ではバックアップはバックアップ、セキュリティはセキュリティ、運用管理は運用管理と、対策が個別に積み上がっているケースが少なくありません。その結果、侵入防止、検知、復旧、事業継続までを一貫して説明しづらく、ランサムウェアやサプライチェーン攻撃のように被害範囲が広がる脅威に対して、どこまで備えられているのかを示しにくい状態が生まれます。特にAIを活用した巧妙な攻撃や、取引先を起点とした侵入が増える中では、部分最適な取り組みだけでは、取引先から求められる安心材料として不十分になるおそれがあります。



■防御・復旧・バックアップを一体で見直す

本セミナーでは、SCS評価制度時代に企業が取引先へ示すべきセキュリティ対策の考え方を整理しながら、従来の分断した運用ではなぜ限界があるのかを明らかにします。そのうえで、防御、復旧、バックアップを個別機能としてではなく、実務の中でどう連携させ、どのように説明可能な対策へ落とし込むべきかを、最新のサイバープロテクションの視点から具体的に解説します。取引継続に不安を抱える企業、そして顧客に対して実効性ある提案を行いたいIT事業者に向けて、現実的な見直しのポイントをお伝えします。



■主催・共催

アクロニス・ジャパン株式会社

■協力

株式会社オープンソース活用研究所

マジセミ株式会社

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