システムサービスのフィギュアブランド「Vivit」から「BLACK LAGOON　レヴィ」が2026年5月に登場！

システムサービス株式会社

システムサービス株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：田村宗弘）は、「BLACK LAGOON」のプライズ商品を2026年5月より順次アミューズメント施設にて展開いたします。

◆BLACK LAGOON Vivitフィギュア レヴィ

【アミューズメント専用景品】

約16cmサイズのフィギュア。

＜商品詳細＞

【商品名】BLACK LAGOON Vivitフィギュア レヴィ

【種類】全1種

【登場時期】2026年5月4週より順次登場予定

【導入店情報】http://fans.co.jp/event/2605_bl_SS16817

※無くなり次第終了となります。

【フォロー＆リポストキャンペーン】

プライズ登場を記念して、フォロー＆リポストキャンペーンを実施いたします。

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抽選で5名様に5月登場 「BLACK LAGOON Vivitフィギュア レヴィ」をプレゼント。

・キャンペーン期間

5月15日～5月20日23時59分まで

■Vivitとは

「あざやかで衝撃的な出会い」

キャラクターが現実に現れたかのような衝撃、あざやかな彩色に引き込まれる様な体験をコンセプトとする、システムサービス株式会社のプライズフィギュアブランドです。

■著作権表記

(C)広江礼威／小学館

■サンデーGX公式X

https://x.com/SundayGX

■BLACK LAGOON 特設サイト「ロアナプラ観光協会」

https://sundaygx.com/blacklagoon/

■システムサービス株式会社

https://fans.co.jp/

■システムサービスマニアック営業部公式（X/旧Twitter）

https://twitter.com/ss_maniac

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