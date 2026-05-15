システムサービスのフィギュアブランド「Vivit」から「BLACK LAGOON　レヴィ」が2026年5月に登場！

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システムサービス株式会社




システムサービス株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：田村宗弘）は、「BLACK LAGOON」のプライズ商品を2026年5月より順次アミューズメント施設にて展開いたします。




◆BLACK LAGOON　Vivitフィギュア レヴィ


【アミューズメント専用景品】







約16cmサイズのフィギュア。

＜商品詳細＞


【商品名】BLACK LAGOON　Vivitフィギュア レヴィ


【種類】全1種


【登場時期】2026年5月4週より順次登場予定


【導入店情報】http://fans.co.jp/event/2605_bl_SS16817


※無くなり次第終了となります。




【フォロー＆リポストキャンペーン】




プライズ登場を記念して、フォロー＆リポストキャンペーンを実施いたします。



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抽選で5名様に5月登場 「BLACK LAGOON　Vivitフィギュア レヴィ」をプレゼント。



・キャンペーン期間


5月15日～5月20日23時59分まで




■Vivitとは


「あざやかで衝撃的な出会い」


キャラクターが現実に現れたかのような衝撃、あざやかな彩色に引き込まれる様な体験をコンセプトとする、システムサービス株式会社のプライズフィギュアブランドです。




■著作権表記


(C)広江礼威／小学館



■サンデーGX公式X


https://x.com/SundayGX



■BLACK LAGOON 特設サイト「ロアナプラ観光協会」


https://sundaygx.com/blacklagoon/



■システムサービス株式会社


https://fans.co.jp/



■システムサービスマニアック営業部公式（X/旧Twitter）


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