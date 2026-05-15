システムサービスのフィギュアブランド「Vivit」から「BLACK LAGOON レヴィ」が2026年5月に登場！
システムサービス株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：田村宗弘）は、「BLACK LAGOON」のプライズ商品を2026年5月より順次アミューズメント施設にて展開いたします。
◆BLACK LAGOON Vivitフィギュア レヴィ
【アミューズメント専用景品】
約16cmサイズのフィギュア。
＜商品詳細＞
【商品名】BLACK LAGOON Vivitフィギュア レヴィ
【種類】全1種
【登場時期】2026年5月4週より順次登場予定
【導入店情報】http://fans.co.jp/event/2605_bl_SS16817
※無くなり次第終了となります。
【フォロー＆リポストキャンペーン】
プライズ登場を記念して、フォロー＆リポストキャンペーンを実施いたします。
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抽選で5名様に5月登場 「BLACK LAGOON Vivitフィギュア レヴィ」をプレゼント。
・キャンペーン期間
5月15日～5月20日23時59分まで
■Vivitとは
「あざやかで衝撃的な出会い」
キャラクターが現実に現れたかのような衝撃、あざやかな彩色に引き込まれる様な体験をコンセプトとする、システムサービス株式会社のプライズフィギュアブランドです。
■著作権表記
(C)広江礼威／小学館
■サンデーGX公式X
https://x.com/SundayGX
■BLACK LAGOON 特設サイト「ロアナプラ観光協会」
https://sundaygx.com/blacklagoon/
■システムサービス株式会社
https://fans.co.jp/
■システムサービスマニアック営業部公式（X/旧Twitter）
https://twitter.com/ss_maniac
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