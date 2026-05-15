【5/17開催】マツザワ presents「ゼロウェイスト・ラグビーマッチ」

一般社団法人 BIG BLUES

ゲームパートナー マツザワ（4代目承継予定者：宋 浩典）が、ホームゲーム会場で来場者の家庭廃食用油を回収。SAF（持続可能な航空燃料）の原料として活用し、スポーツと資源循環を繋ぐ。

一般社団法人BIG BLUES（千葉県八千代市、代表理事：下村 健、以下「BIG BLUES」）は、2026年5月17日（日）に八千代市総合グラウンドで開催されるホームゲームにおいて、ゲームパートナーのマツザワ（兵庫県神戸市、4代目承継予定者：宋 浩典）による「ゼロウェイスト・ラグビーマッチ」を開催いたします。

■ 概要

来場者の皆様に、ご家庭で使い終わった食用油（廃食用油）をペットボトルに入れてお持ちいただき、会場内の回収ブースにて回収します。回収された廃食用油は、SAF（Sustainable Aviation Fuel：持続可能な航空燃料）の原料として活用され、航空業界の脱炭素化に貢献します。

「試合観戦のついでに、家庭の廃食用油を持ち込むだけで、環境貢献に参加できる」--そんな新しい観戦体験を、八千代から提案します。

※ゼロウェイストとは：無駄、浪費、ごみをなくすという意味

イベント名 マツザワ presents ゼロウェイスト・ラグビーマッチ

日時 2026年5月17日（日）12時開場、13時キックオフ

※試合開始時刻に準ずる

会場 八千代市総合グラウンド（千葉県八千代市）

回収対象 家庭で使い終わった食用油（ペットボトルに入れてお持ちください）、利用しなくなった残っている食用油

参加方法 ご来場の際に、廃食用油入りペットボトルを回収ブースにお渡しください

参加特典 チームカメラマンによる家族写真をその場で撮影・プレゼント

参加費 無料（試合観戦も無料）

想定来場者数 約300名

■ 背景と目的

BIG BLUESは2026年2月に八千代市とホームタウン協定を締結し、「ラグビーを通じた地域貢献」を掲げて活動しています。一方、マツザワは神戸を拠点に73年続く資源回収業で、4代目承継予定者の宋 浩典が、廃食用油からSAFの原料を生み出すプロジェクト「SAFriends（サフトモ）」を推進しています。

「スポーツの熱狂」と「資源循環の仕組み」を掛け合わせることで、来場者が試合観戦を楽しみながら、自然と環境貢献に参加できる場を創り出します。本取り組みは、ラグビーの試合会場を「循環型スタジアム」へと進化させる第一歩です。

■ 廃食用油がSAF（持続可能な航空燃料）になるまで ご家庭で天ぷら・揚げ物等に使用した食用油を、使い終わったペットボトルに入れる 試合当日、八千代市総合グラウンドの回収ブースにお持ちいただく 回収された廃食用油は、精製工程を経てSAF（持続可能な航空燃料）の原料として供給 航空機の燃料として使用され、従来の化石燃料と比較してCO2排出量を大幅に削減

※SAF（Sustainable Aviation Fuel）は、廃食用油等のバイオマス原料から製造される航空燃料で、従来のジェット燃料と比較してライフサイクルでのCO2排出量を最大約80%削減できるとされています。

■ 参加特典：チームカメラマンによる家族写真撮影

廃食用油をお持ちいただいた来場者の皆様には、BIG BLUES チームカメラマンがその場で家族写真を1枚撮影し、プレゼントいたします。

「家族で観戦に来た記念」「環境貢献に参加した思い出」を、ラグビー会場の活気と共にお持ち帰りいただけます。試合観戦と環境貢献、そして家族の素敵な瞬間が一度に揃う、心に残る一日をお過ごしください。

■ ゲームパートナーとしての取り組み

本イベントは、創業73年の資源回収業マツザワが当日の試合のゲームパートナーとして企画・運営するものです。マツザワが関西圏で培った廃食用油回収のノウハウを、BIG BLUESのホームタウン・八千代市の試合会場で実践し、「スポーツ×資源循環」の新しい観戦体験を来場者の皆様にお届けします。

マツザワ4代目承継予定者の宋 浩典が、自ら会場にて回収ブースの運営を行います。

■ BIG BLUES 八千代ベイ東京について

一般社団法人BIG BLUESは、関東ラグビーフットボール協会トップイーストリーグ ディビジョン3に所属するラグビーチームです。2026年2月に千葉県八千代市とホームタウン協定を締結。「ラグビーを通して社会に恩返しする」を理念に、地域に根差したスポーツチームを目指し、アカデミー事業による次世代育成にも力を入れています。2026年度は悲願の上位リーグ昇格に向け、選手・スタッフ一同精進してまいります。

公式サイト：https://big-blues-rugby.com 代表理事：下村 健

■ マツザワについて

マツザワは1953年創業、兵庫県神戸市を拠点とする資源回収業です。73年にわたり、金属スクラップ・古紙・廃食用油の回収を通じて地域の資源循環に貢献してきました。廃食用油回収業界において、Googleマップの口コミ件数は日本一を誇り、評価も4.9と高い信頼を得ています。4代目承継予定者の宋 浩典が、廃食用油回収→SAFサプライチェーン構築プロジェクト「SAFriends（サフトモ）」をはじめとする新規事業に挑戦し、家業の伝統と革新の両立を目指しています。

公式サイト：https://www.matsuzawa-kobe.jp/(https://www.matsuzawa-kobe.jp/used-cooking-oil/) https://saftomo.social-bridge.net/

4代目承継予定者：宋 浩典（Hironori SO）

■ 本件に関するお問い合わせ先

一般社団法人 BIG BLUES

代表理事 下村 健

info@big-blues-rugby.com

マツザワ

4代目承継予定者 宋 浩典

TEL：078-511-2214

公式LINE：https://page.line.me/049uabve