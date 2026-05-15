株式会社アンフィニ(本社：茨城県つくばみらい市、代表取締役：片山 章彦、以下 アンフィニ)は、5月～8月末までの期間で、当社の運営する放課後児童クラブにて小学生と夏休みを一緒に過ごす短期アルバイト・パートを、資格や経験不問で募集開始いたします。





子どもたちの“楽しい夏”を支える仲間を募集します。





アンフィニの運営する放課後児童クラブでは、毎年夏休みは人員を大幅に増員し運営しています。夏休み期間は日曜日以外を終日開所し、毎日多くのこどもたちが登所します。

かき氷を食べたり夏祭りを開催したり、『楽しい夏休み』をこどもたちと過ごしていただきます。









◆募集エリア

【茨城県】つくばみらい市、つくば市、守谷市、稲敷市、阿見町、結城市、水戸市、那珂市、筑西市、高萩市

【千葉県】千葉市、白井市、鎌ケ谷市、松戸市、香取市、習志野市、市川市、大網白里市、一宮町、我孫子市、山武市、芝山町、旭市

【宮城県】大崎市、石巻市、富谷市、涌谷町、松島町

【青森県】五所川原市、おいらせ町、田舎館村

【福島県】いわき市、田村市、矢吹町、富岡町、南相馬市、泉崎村

【栃木県】小山市

【埼玉県】蓮田市、春日部市、鴻巣市、深谷市、伊奈町、熊谷市

【静岡県】浜松市、磐田市

【宮崎県】宮崎市、延岡市、門川町









【アンフィニが運営する放課後児童クラブの夏休み】

異学年の児童が、同じ時間・同じ空間で共に過ごすのが放課後児童クラブです。

遊びの時間・自主学習の時間・製作の時間・休憩の時間など、それぞれの時間を区切り過ごすことで、児童たちの自立や自主性を促しています。





夏祭りではかき氷・綿菓子・ポップコーン・映画鑑賞を行ったり、サッカー教室・理科実験教室など体験教室も開催します。

夏休みがこどもたちにとって〈特別〉であることを忘れず、こどもたちの目線で保育しています。





キラキラの宝物をこどもたちと一緒に探してみませんか。





【短期スタッフのお仕事】

常時勤務するスタッフと連携して、こどもたちが安心安全に過ごせるように見守りを行います。

一緒に製作をしたり、外で遊んだり、こどもたちとの触れ合いを通して「こどもに関わるお仕事」の楽しさを感じていただけたらと思います。

毎年短期スタッフは、主婦・主夫、高校生、大学生、Wワークの方など、多くの方が活躍しています。

未経験から始める方も多いので、挑戦してみたいと思う方は是非ご応募ください。





人員が充足になり次第募集は終了となりますので、お早めにご応募をお願いいたします。





◆アンフィニ公式採用HP： https://anfini-hoiku-saiyou.com

勤務時間、時給などは各自治体により異なりますので、詳細はアンフィニ公式採用HPをご覧ください。





◆アンフィニ公式note、Instagram

夏休みの各地のこどもたちの様子をお届けいたします。

公式note ： https://note.com/anfini_gakudou

公式Instagram： https://www.instagram.com/anfini_hoiku









【アンフィニについて】

名称 ： 株式会社アンフィニ

所在地 ： 〒300-2307 茨城県つくばみらい市板橋1812-16

代表者 ： 代表取締役 片山 章彦

事業内容： 放課後児童健全育成事業の新規開設・運営受託、

認可保育園・その他各種保育施設の新規開設・運営受託

URL ： https://www.anfini.co.jp/hoiku/