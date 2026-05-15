松本市は、令和7年度に第12次基本計画を策定し、今後さらに人口構造の均衡・環境・デジタル技術に注力していきます。計画の実現のため、今年度も多様な人材を積極的に募集します。





松本市 令和9年4月採用 職員の募集を開始





○今年度の採用のポイント

・過去最大規模の人材を募集！

今年度は、幅広い人材を100名規模で採用する予定です。





・技術職、カムバック採用の募集を強化！

土木職および過去に松本市で働いていた人材のカムバック採用は受付期間を大幅に拡大しています。土木以外の技術職も、卒業要件を撤廃し、受験者の間口を拡大しています。





・近年募集のなかった専門的職種を募集！

学芸員、図書館司書、薬剤師、歯科衛生士等の専門区分を募集します。学芸員は考古学以外の分野を含め募集し、図書館司書は今回区分を新設して募集します。





・長野県や他の自治体と併願しやすい試験日程に！

受験者の間口を広げるため、受験日程を6月下旬としました。









〇さらに働きやすい職場に

・家族の看病や子どもの入学式などに使える家族たすけあい休暇(松本市独自)が年間10日あるほか、今年度から地域に根差した活動を支援する地域貢献活動休暇を創設しました。





・今年度から職員助け合い加算制度として、育児休業などで不在の職員(1か月以上)のフォローをした職員は、ボーナス(勤勉手当)が加算されます。









○松本市職員の魅力

松本市では、多様な分野で専門性を発揮できる職場環境が整っています。国宝 松本城の管理と魅力発信を担う松本城管理課、上高地・北アルプスの山々に象徴される豊かな自然を背景に山岳リゾートの形成を推進するアルプスリゾート整備本部、そして「セイジ・オザワ 松本フェスティバル」の企画・運営を担う国際音楽祭推進課など、本市ならではの特色ある業務に携わることができます。

歴史、自然、文化が高い次元で調和する松本市において、市民の暮らしを支えながら、世界に誇れる地域資源を活かし、まちの未来を創造していく。その一翼を担うやりがいと誇りがあります。









〇応募受付期間

2026年5月15日～6月15日 17:00まで









○応募詳細

松本市ホームページ： https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/4/202435.html