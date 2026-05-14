京王相模原線「稲城駅」直結、京王リトナード稲城に「稲城マイナンバーカードセンター」を5月31日（日）に開設します

株式会社京王ＳＣクリエイション

稲城市（市長：高橋 勝浩）と、株式会社京王ＳＣクリエイション（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：小堺 健司、以下「京王ＳＣクリエイション」）は、市民の皆様の利便性向上を目指し、京王相模原線「稲城駅」直結の商業施設「京王リトナード稲城」内に、２０２６年５月３１日（日）より、稲城マイナンバーカードセンターを開設します。

駅直結の「京王リトナード稲城」内にセンターを開設することで、通勤や通学、お買い物やお出かけのついでに、より便利にマイナンバーカードの申請や受け取り、更新等の各種手続きを行っていただけるようになります。

稲城市と京王ＳＣクリエイションでは、今後も相互に連携を強化し、市内並びに沿線にお住いのお客様の利便性向上に努めてまいります。

詳細は以下の通りです。

記

１．開設日

２０２６年５月３１日（日）

２．所在地

稲城市東長沼3107-4 京王リトナード稲城3階（京王相模原線 稲城駅直結）

３．主な取り扱い業務

(１)マイナンバーカードの交付

(２)マイナンバーカードの電子証明書の更新・発行

(３)マイナンバーカードの暗証番号再設定(ロック解除)・変更

(４)マイナンバーカードの券面の記載事項変更（住所や氏名の変更）

(５)マイナンバーカードのオンライン申請支援



４．開所時間

※〇：開所 △：週により異なる

５．お客さまのお問い合わせ先

稲城市 市民部 市民課 マイナンバーカードセンター担当

東京都稲城市東長沼2111番地

電話番号：０４２-３７８-２１１１

以上

【会社概要】株式会社京王ＳＣクリエイションについて

（１）会 社 名：株式会社京王ＳＣクリエイション

（２）代 表 者：小堺 健司

（３）所 在 地：東京都渋谷区幡ヶ谷一丁目２番地２

（４）設立：２０２４年４月１日（京王電鉄１００％出資）

（５）事業内容：商業施設運営事業、駐車場運営事業、コインロッカー事業 ほか

（６）ホームページ：https://www.keiosc.co.jp/