“タレントを起用する”だけでは終わらせない。キャスティングから、その先まで、全部やる。新サービス「タレント∞リンク」提供開始

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社の映像分野の子会社である株式会社シオン（以下、シオン）はタレントキャスティングを起点に、企業ごとの課題や目標に向き合い、新規コンテンツ開拓・PR企画・案件獲得まで伴走型で支援するサービス「タレント∞リンク」を開始いたしました。



「タレント∞リンク」は、“タレントを起用すること”自体をゴールにするのではなく、企業・商材・サービスそれぞれの熱量や課題に向き合いながら、“成果につながるキャスティング”を目指す新サービスです。



シオンは年間1,000人以上のタレントへ直接アポイントを行い、500以上の芸能事務所とのネットワークを構築。30年以上にわたるテレビ番組制作を通じた日々のキャスティングや現場でのコミュニケーションにより、タレント本人のキャラクターや価値観、今興味をもっていることや熱量まで把握した上で、知名度だけに頼らない“意味あるキャスティング”をご提案します。

また、候補提案だけでなく、事務所への打診・調整、企画提案、SNS施策、イベント実施、PR展開までワンストップで支援。スピード感をもった対応と、現場マネージャー・決裁者とのダイレクトなコミュニケーションを強みに、企業ごとの目的や条件に合わせた最適な提案を行い、成果につながる施策を共につくりあげていきます。



＜タレント起用を“成果”につなげた支援事例＞※一例です

■ ベネッセ× 藤本美貴氏

絵本好きとして知られる藤本美貴氏を起用し、Instagramリール投稿による認知拡大・申込促進を支援。本人の特性や日頃の発信内容まで踏まえたキャスティングにより、商材との高い親和性を実現。



■ CLIO × 村重杏奈氏

韓国コスメ「CLIO」の国内PR施策として、TikTok動画投稿や店頭POP施策を実施。本人が実際に日頃から「CLIO」を愛用している点にも着目し、Vlog形式の動画によって、自然体でリアリティのあるPRを実現。



■ 私立医科大学× しゅんしゅんクリニックP氏

現役医師芸人というバックグラウンドを活かし、進学相談会のPR施策を実施。Instagram施策により、来場者数前年比115％、予約数前年比139％を達成。



■ 商業施設 × キンタロー。氏ほか

商業施設のテナント様向け懇親イベントにて、キンタロー。氏・ねんねん氏・あいかわい翔氏を起用。ターゲットやイベント趣旨に合わせ、“参加して楽しいモノマネライブイベント”を企画・実施。



■ 銀行 × 林家三平氏

シニア層をターゲットとした会員向け感謝イベントとして、寄席落語会を企画・開催。落語と講演を組み合わせた構成提案に加え、手遊びや簡単な体操なども取り入れながら、来場者を惹き込み、最後まで楽しめる参加型イベントを実施。



■ 埼玉県選挙管理委員会 × 本田望結氏

Z世代との高い親和性を活かし、選挙啓発動画施策を実施。キャスティングだけでなく、企画立案・撮影・編集までワンストップで支援。



■対応可能領域

＜ジャンル＞

タレント

俳優

芸人

アーティスト

インフルエンサー

YouTuber

声優

アスリート

文化人

専門家

有識者



<媒体>

TVCM

WEB

SNS

サイネージ

ポスター

店頭POP

ラジオCM



<起用方法>

SNS投稿

SNSライブ配信

イベント出演

トークショー

講演会

学園祭

コンペ提案

アンバサダー施策

PR企画

啓発動画制作



シオンは今後も「タレント∞リンク」を通じて、企業の“やりたい”に深く入り込みながら、

タレント・企業・サービス、それぞれの熱量をつなぎ、新しい価値と成果の創出を目指していきます。





【シオンについて】

テレビ番組制作30年以上の経験から培った企画力・制作力・キャスティング力を活かし、数多くの大ヒット番組を制作し、ギャラクシー賞やATP最優秀賞など受賞歴多数。

近年はデジタル領域にも事業を拡大し、バラエティ番組制作で培った繋がりや技術・マーケティングスキルで様々な企業様へ『「バラエティ化プロデュース(R)」動画制作サービス』・『タレントキャスティングサービス』の提供も開始。

動画コンサルティング・企業動画・CM・配信事業・タレントキャスティングサービス など、より専門性の高い技術とノウハウをテレビ局・広告代理店・一般企業様へ提供しています。



〈提供サービス〉

・タレント∞リンク（タレントキャスティング）

・企業向けコンテンツ制作

・企業密着ドキュメンタリー動画

・素材まるごとリメイク

・丸投げTube（YouTube運用・制作）

・Short-ON（縦型ショート動画）

https://sionnet.co.jp/wp-content/uploads/2025/03/6cc138d03fc8efcb9aa501eb23c3d989.pdf



所在地：東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館10階

設立： 1991年3月

代表者：代表取締役会長兼社長 伊藤 慎一



Webサイト：https://sionnet.co.jp/

X：https://x.com/sioninfo

note：https://note.com/sionnet

会社案内資料DL：https://sionnet.co.jp/guidance_download





【クリーク・アンド・リバー社について】

クリーク・アンド・リバー社は、1990年に設立し、「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」をミッションに、映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。C&Rグループとして医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、ライフサイエンス、CXO、アグリカルチャー分野で同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。今後もプロフェッショナルの叡智を結集し、新しい価値を生み出すビジネスクリエイションカンパニーとして、人々の幸せに貢献してまいります。



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▼ドローンで撮影した会社紹介映像を公開中！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=2YRqMPcsv3o ]

https://youtu.be/2YRqMPcsv3o



▼C&R社の原点とは…？ブランドサイト「Go Beyond the Limit」

https://www.cri.co.jp/gobeyond/(https://www.cri.co.jp/gobeyond/?rls)