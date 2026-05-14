「書泉と、１０冊　第３シーズン」の第6弾は、書泉と縁が深い白水社から『貴婦人と一角獣』を復刊します！予約受付は５月1４日（木）から開始!!

株式会社アニメイトホールディングス

「中世への旅」シリーズの大ヒットから始まった、「書泉と、10冊」。この企画は、過去に出版された書籍で既に在庫がなく手に入りにくい名作を、株式会社書泉と出版社のみなさま、著者のみなさまに協力いただき重版・復刊してお届けしております。

この復刊企画が早くも第3シーズンに突入するまでの長期企画になったのも、白水社さんの「中世の旅」シリーズが大ヒットしたことに端を発しています。

今回「書泉と、10冊 第3シーズン」第6弾にて復刊するのは、満を持してその書泉とご縁の深い白水社さんのから『貴婦人と一角獣』（著：トレイシー・シュヴァリエ 訳：木下 哲夫）になります。

書泉が復刊した白水社さんの商品は「中世への旅 騎士と城」「中世への旅 都市と庶民」「中世への旅 農民戦争と傭兵」「鉄腕ゲッツ行状記」「中世のパン」「ノルマン騎士の地中海興亡史」「フランス中世史夜話」「ローズ・ベルタン マリー＝アントワネットのモード大臣」の8作品に今回復刊する「貴婦人と一角獣」を加えて復刊総数9作品（販売数：約34,000冊）を達成する事ができました。

これも白水社さん、著訳者のみなさま、そしてお買い上げ頂いているみなさまのお陰です。

今回の選書も皆様おなじみの甲冑を着る書店員書泉グランデの大内学が、みなさまを新たな歴史の旅へ誘わせて頂きます。是非ともご堪能して下さい。

「書泉と、10冊」白水社さん復刊リスト

＜この企画を起案した、書泉グランデ 担当 大内さん コメント＞

2013年、この作品のもととなる一連のタペストリーが国立新美術館の初来日しました。《貴婦人と一角獣》。フランスのクリュニー美術館（現在の国立中世美術館）所蔵のこの作品、同館に130年前に所蔵されて以降、なんと国外への貸し出しは過去一度だけ。実に40年ぶりとなりました。大きな話題となったこの展覧会に私も複数回足を運びました。本邦でも高名なこのタペストリー、様々な作品もモチーフになっていますが、謎めいていることでも有名です。

《貴婦人と一角獣》は、6枚の連作タペストリー（綴れ織り）からなる、中世美術の最高傑作。現在はフランス政府が購入・修復し、クリュニー美術館の特別室に掛けられています。6枚のタペストリーは、『わが唯一の望み』を主題にしており、それらタペストリーに秘められた、モデルとなった貴婦人の思い、パリの絵師の企み、ブリュッセルの工房の親方や妻の苦労などを巧みに描いています。

世界で200万部を超えたベストセラーとなった本作は、映画化もされた『真珠の耳飾りの少女』の人気作家が、謎に包まれたタペストリー誕生の過程を経糸に、貴婦人らにふりかかる事件を緯糸に、愛の物語を織りあげた長編。

作者シュヴァリエがそのイマジネーションのもと、この神秘的な謎に解釈をあたえた傑作です。

西洋中世美術の随一と呼び声も高いタペストリーをめぐる、エンタテイメントに今一度ひたってみませんか？

【 商品情報 】

商品名： 『貴婦人と一角獣』

著：トレイシー・シュヴァリエ

訳：木下 哲夫

販売価格：2,200円（税込）※本体価格2,000円＋200円（消費税）

ISBN：9784560071816

判型：新書判 ページ数：340頁

＜ 概 要 ＞

中世美術の至宝をめぐる、美と官能の物語

十五世紀後半にブリュッセルで制作された連作タペストリー《貴婦人と一角獣》は、中世美術の傑作として名高い。鮮やかな赤を背景に、貴婦人が一角獣を誘惑する姿を織った六枚のうち、五枚はそれぞれ人間の五感を表わしている。しかし、六枚目の意味については諸説あり、制作の経緯や来歴もいまだ多くの謎に包まれている。本書は、これまで判明しているわずかな史実から卓抜な想像力を駆使し、タペストリー誕生までの経緯を縦糸に、制作に関わる人々の人生を横糸にして綴られる歴史小説である。

ある貴族からタペストリー制作の依頼を受けた女たらしの絵師ニコラは、依頼主の娘クロードに一目惚れするが、禁断の愛をかなえるには多くの困難が待つ。図案を仕上げたニコラはブリュッセルの工房に下絵の手伝いに出かけるが、親方の娘アリエノールにも心惹かれる。しかし彼女にはある秘密があり、ニコラは懊悩する……。

各章で登場人物たちが一人称で語り継ぎ、美と官能の物語が紡がれてゆく。中世の日常生活やタペストリーにまつわる知識、制作技法も巧みに織り込まれた、『真珠の耳飾りの少女』の著者による一級エンターテインメント。

＜ 有償特典 ＞

『貴婦人と一角獣』アクリルスタンド

※画像はイメージです。実際の商品とはデザイン・仕様が異なる場合がございます。

このタペストリーの6つのテーマのうち「我が唯一つの望み」（A mon seul desir）をきりぬいた

アクリルスタンドをお付けいたします！

販売価格：3,300円

本体2,200円（税込）※本体価格2,000円＋200円（消費税）

有償特典：1,100円※本体価格1,000円+100円（消費税）

■ 予約開始日：2026年5月14日（木）

書泉オンライン：https://shosen.tokyo/apps/note/?lp=the_lady_and_the_unicorn(https://shosen.tokyo/apps/note/?lp=the_lady_and_the_unicorn)

１.『貴婦人と一角獣』通常版 ：https://shosen.tokyo/?pid=191739436(https://shosen.tokyo/?pid=191739436)

２.『貴婦人と一角獣』書籍＋有償特典セット：https://shosen.tokyo/?pid=191739438(https://shosen.tokyo/?pid=191739438)

書泉グランデ/書泉ブックタワー/芳林堂書店高田馬場店

■ 予約〆切日：2026年6月15日（月）

■ 商品お届け予定日、店頭発売日：2025年7月中旬ごろ予定

【 会社概要 】

株式会社白水社

1915年創業！白水社はそのスタートから、世界の歴史・社会・文化の紹介と外国語学習の教科書・参考書を中心に出版活動を行っております。

株式会社書泉

「書泉」「芳林堂書店」の２つの屋号の書店を展開。「鉄道」「アイドル」「プロレス」をはじめ「数学」「占い」など様々なジャンルの本・雑貨を深く扱っています。著書にまつわるイベントも多数実施。

＜参考＞「書泉と、10冊」企画概要と、これまでの販売実績数

昨今、さまざまなネットサービスで過去に出版され、探しても見つからない数々の本が法外な値段で取引されています。「欲しい人が払える分の値段を払う」ということは一見、今の世の中の「当たり前」に見えますが、私たちは「そうではない」と考えます。

ファンの方が熱望するあの名作、私たちも是非お勧めしたいあの名著を「適切な価格」でお届けすることに私たちは挑戦していきます。

そして、それは私たち“本屋”だけでは実現できません。

著者の方々、出版社のみなさま、ファンのみなさま、などご縁のある方と協力しながら、少しずつでもこの挑戦をカタチにしていけると信じています。

この企画を「書泉と、10冊」「芳林堂書店と、10冊」という名前にしました。

「書泉と、ご縁ある方で世に送り出す10冊」という願いを込めての企画タイトルです。

この企画で改めておススメしたい本を2023年8月よりお届けしています。

2024年8月までの、第1シーズンでは25の作品を再度世の中に送りだし、総計で2万冊以上を販売することができました。

「書泉と、10冊」 第1シーズン（2023年8月～2024年8月）

「芳林堂書店と、10冊」 第1シーズン（2023年９月～2024年8月）

この後も、この取り組みを一過性ものにせず「書泉と言えば、10冊だよね」「芳林堂書店といえば、10冊だよね」と言っていただけるようなレギュラー企画に育てていきたいと想いを新たに、2024年11月より始めた第2シーズンも、「書泉と、10冊」は無事に10冊を復刊してシーズンを終える事ができました。

「書泉と、10冊」 第2シーズン（2024年11月～2025年10月）

「芳林堂書店と、10冊」 第2シーズン（2024年12月～2026年1月）

「書泉と、10冊」「芳林堂書店と、10冊」第2シーズンも目標としておりました10冊（22作品）の復刊を行う事ができました。第2シーズンも総計で１万5千冊以上を販売することができました。

「中世への旅」シリーズの大ヒットから始まった復刊企画「書泉と、10冊」「芳林堂書店と、10冊」。この企画は、過去に出版された書籍で既に在庫がなく手に入りにくい名作を、株式会社書泉と出版社のみなさま、著者のみなさまに協力いただき重版・復刊してお届けして参りました。

この度、「書泉と、10冊」「芳林堂書店と、10冊」は無事に第2シーズンを終える事ができ、新たにそれぞれ第3シーズンへと突入しております。

「書泉と、10冊」 第3シーズン

「芳林堂書店と、10冊」 第3シーズン

これからも引き続き株式会社書泉では、更なる復刊を行い埋もれてしまった沢山の名著を皆様の下へ届けさせていただきます。

企画にご賛同いただける出版社・著者のみなさまからのお声かけをお待ちしております。

＜掲載記事リンク＞

第11回鮎川哲也賞受賞作家・門前典之が、新刊書籍を書泉・芳林堂書店のオリジナル文庫『モンゼニウム 門前典之作品塊』としてリリース。文学フリマ東京42にて先行販売実施。ご予約は4月3日（金）から開始!!

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000008207.000016756.html

舞城王太郎『ディスコ探偵水曜日 上中下』（新潮文庫）を「芳林堂書店と、10冊 第3シーズン」第1弾として特別仕様で復刊します！予約は12月19日（金）開始!!

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000007715.000016756.html

2025年書泉ベストセラーは、『ポケットモンスター』誕生のひみつを描いたあの本！～書泉・芳林堂書店の2025年ベストセラーのお知らせ～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000007612.000016756.html

「書泉と、10冊」「芳林堂書店と、10冊」の復刊企画でお馴染みの(株)書泉からの新たな復刊企画「Re文庫」！その第2弾は澁澤龍彦著『悪魔の中世』（河出書房新社）を復刊。予約は10月31日（金）から開始!!

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000007461.000016756.html