【Kalodataウィークリー】日本TikTok Shop市場、GW明けでGMV8.59億円へ急減も、健康・美容の「高単価サプリ」が逆行成長（5月4日週）

■ サマリー（Executive Summary）

株式会社Kalowave Japan

TikTok Shopデータ分析サービスKalodata Japan（運営：株式会社Kalowave Japan）の最新データによると、5月4日～10日の日本TikTokShop市場は、GW休暇明けの影響により、GMV8.59億円（前週比-23.25%）、販売件数48.08万件（-20.64%）と全面的な減速となった。

平均単価も1,787円となり、前週・前々週と比較して下落傾向にある。新商品数が約8割減少し、稼働ショップ数以上に売上商品数の減少幅が大きく市場全体が冷え込んでいる。

しかしその一方で、一部のブランドが美容サプリ・健康カテゴリーにおいて、ライブ配信を通じた集中プロモーションを展開して逆行成長を遂げており、競合商品が減少する市場環境下での積極的な販促活動の有効性が浮き彫りとなった。

■ 注目ポイント（前週比）

- GMV：8.59億円（-23.25%）- 販売件数：48.08万件（-20.64%）- 新商品数：7,359件（-82.65%）- 売上商品数：32,084件（-44.26%）

※ 本数値はKalodataによる独自集計データです。

■ ウィークリー・レポート

本レポートは、TikTok Shopデータ分析ツール「Kalodata」のAI分析機能「Kalopilot」により生成された分析結果をもとに作成しています。

Kalopilotは、自然言語での質問を通じて市場レポート作成・商品リサーチ・運用分析などを行えるAIアシスタントです。

▼詳細データレポートはこちら

日本TikTokショップ市場週次レポート（2026年5月4日～5月10日）(https://x.gd/pM2aJ)

Kalodata Japan 編集部 総評：

5月4日～5月10日の日本TikTok Shopは、 GW休暇明けの影響で全面的な減速となり、GMV8.59億円（前週比-23.25%）、販売件数48.08万件（-20.64%）と大きく縮小。

平均単価も1,787円と前週および前々週から下落しており、連休明けにおける全体的な消費の冷え込みが顕著に表れる結果となった。

直近4週間の推移

売上高／販売件数／平均販売価格

・4月13日週：11.81億円／71.9万件／1,643円

・4月20日週：13.45億円／71.9万件／1,872円

・4月27日週：11.19億円／60.6万件／1,847円

・5月4日週：8.59億円／48.1万件／1,787円

TOP10カテゴリー別 売上高（億円）

1. 美容・パーソナルケア：1.72

2. 食品・飲料：1.18

3. レディースウェア・インナー：0.98

4. スマートフォン・エレクトロニクス：0.67

5. おもちゃ・趣味：0.51

6. 旅行かばん・バッグ：0.38

7. 日用雑貨：0.37

8. 健康：0.36

9. 家電製品：0.36

10. メンズウェア・下着：0.33

商品・コンテンツ関連指標（前週比）

・新商品数：7,359件（-83%）

・売上商品数：32,084件（-44%）

・動画本数：61.2万本（+4%）

・ライブルーム数：10,076件（-）

市場・投資関連指標（前週比）

・全ショップ数：106,273件（-）

・広告予算：1,074万円（-13%）

・新規ファン数：210万人（-25%）

カテゴリー別トレンド分析

「美容・パーソナルケア」がGMV1.7億円超で首位を守り、「食品・飲料」「レディースウェア・インナー」が続く形に。市場全体が縮小する中、「美容サプリメント」「健康」カテゴリーが突出して逆行成長。

その成長を牽引したのは一部ブランドによる集中的なプロモーションであり、ライブ配信を中心とした販促活動が売上を大きく押し上げた。

■ 保存版ウィークリー画像

出典：Kalodata調査出典：Kalodata調査

■ データについて

本レポートは、TikTok Shop関連データをもとに、

Kalodata（カロデータ）が独自に収集・分析した情報に基づいています。



※ 出典を明記いただければ、転載・引用・二次利用は可能です

（出典例：「Kalodata調査」）

■ Kalodataについて

Kalodata（https://www.kalodata.com/）は、

TikTok Shopに特化したデータ分析プラットフォームです。

カテゴリー・ショップ・クリエイター・商品・動画／広告・ライブなどを横断的に可視化し、

セラー・ブランド・クリエイター・アフィリエイターのデータドリブンな意思決定を支援しています。

■ 実施中のキャンペーン・限定特典のご案内

１. 7日間無料トライアル実施中

Kalodataでは、新規ユーザーを対象に7日間の無料トライアルを提供しています。

トライアル期間中は、以下の機能を実際のビジネス利用を想定した環境でお試しいただけます。

- TikTok Shop市場データ分析- 競合ブランド分析- 商品／クリエイターリサーチ- KalopilotによるAI分析機能

クレジットカード登録は不要のため、どなたでも気軽にお試しいただけます。

▼登録はこちら

https://www.kalodata.com/signup(https://www.kalodata.com/signup)

２. Kalopilotリリース記念キャンペーン

Kalopilotのリリースを記念し、ユーザーからのフィードバックキャンペーンを実施しています。

Kalopilotを利用した感想や使用体験を200文字以上で投稿すると、Kalopilotで利用できるAIポイント（5ポイント）をプレゼントします。

Kalodataでは、ユーザーの声をもとにKalopilotの機能改善を進め、より実用的なAIデータ分析ツールとして進化させていきます。

３. Kalopilot体験投稿キャンペーン

Kalopilotの利用促進を目的とし、2026年4月23日～2026年6月30日の間、SNS投稿キャンペーンを実施しています。

ユーザーはKalopilotによる分析結果や気づきを指定のSNS（X［旧Twitter］、TikTok）へ投稿した場合、全員にAIポイント（30ポイント）をプレゼントします。加えて、抽選でのプランアップグレードや人気投稿賞などの特典も提供します。

初心者の方でも参加可能です。

▼キャンペーン詳細および応募方法はこちら

https://www.kalodata.com/jp/blog/2026/04/kalodata-event/720/(https://www.kalodata.com/jp/blog/2026/04/kalodata-event/720/)

■ お問い合わせ・無料トライアルについて

Kalodataでは、TikTok Shop日本市場に関する詳細データの閲覧、

過去レポート（バックナンバー）のご提供、ならびに導入・活用に関するご相談を受け付けています。

市場動向の把握から具体的な施策検討まで、

自社の状況に合わせたデータ活用方法をご案内可能です。

現在実施中のキャンペーンや特典の詳細についても、

下記よりお気軽にお問い合わせください。

LINEでお問い合わせ :https://lin.ee/lXPSZtRNKalodata Japan（ID：@143xfbzf）