虫の世界を描き続けてきた、秋山あゆ子　16年ぶりの新作絵本『ありのこ りーこ』5月21日（木）発売

株式会社ブロンズ新社

株式会社ブロンズ新社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：若月 眞知子）は、絵本『ありのこ りーこ』（秋山あゆ子 絵／麦田あつこ 文）を2026年5月21日（木）に全国の書店で発売します。

絵の秋山あゆ子さんは、昆虫や植物をこよなく愛する絵本作家です。観察にもとづいた緻密で正確な生態描写とリアリティを感じさせる擬人化で、独自の世界を描いてきました。「みつばちみつひめ」シリーズ（ブロンズ新社）、「くものすおやぶん」シリーズ（福音館書店）など、虫を主人公にした作品で、根強い支持を得ています。

本書『ありのこ りーこ』は、秋山さんにとって16年ぶりとなる新作絵本。きょうだいが生まれたときの上の子の気持ちと、まわりの大人たちのまなざしを、あたたかく描いた物語です。

文は、「だるまさん」シリーズ（かがくいひろし）や「しごとば」シリーズ（鈴木のりたけ／ともにブロンズ新社）など数多くの絵本編集を手がけてきた、麦田あつこさんが担当しています。

また、本書の刊行を記念し、6月12日（金）より、ブロンズ新社ギャラリー「青銅Room J」（東京都渋谷区）にて絵本原画展を開催します。会期中には、両著者の在廊も予定しています。

書誌情報

『ありのこ りーこ』秋山あゆ子 絵／麦田あつこ 文

・発売日：2026年5月21日（木）

・定価：1,650円（税込）

・判型：185×250mm 上製

・頁数：32ページ

・販売：全国の書店などで販売

・書籍Webサイト：https://www.bronze.co.jp/books/9784893097545/

あらすじ

「あかちゃんがたくさんうまれたから、わたしおうちにいられなくなっちゃったんだー」あかちゃんがうまれて、おかあさんもおねえさんたちもおおいそがし。

たいくつしたりーこは、さんぽにでかけることにしました。

あぶらむしのピクニックにおよばれしたり、みつばちプールであそんだり、くもじいのよみきかせをきいたり…

みんなからのおみやげをどっさりもらっていえにかえると……！

著者紹介

秋山あゆ子 絵

1964年、東京都生まれ。1992年『月刊ガロ』でデビュー。虫の世界に魅せられ、虫の生活を題材にした漫画や絵本を制作している。漫画に『こんちゅう稼業』（青林工藝舎）、『虫けら様』（ちくま文庫）、絵本に「くものすおやぶん」シリーズ（福音館書店）、「みつばちみつひめ」シリーズ（ブロンズ新社）などがある。

麦田あつこ 文

1978年、千葉県生まれ。子どもの本の編集者として「だるまさん」シリーズ（かがくいひろし）、『りんごかもしれない』（ヨシタケシンスケ）など、数多くの絵本を手がける。文章を手がけた作品に『ねむねむ こうさぎ』（森山しなこ 絵）、『おふろ』（いちろう 絵／すべてブロンズ新社）、『どんな おべんとう？』（いわきあやこ 絵／小学館）などがある。

刊行記念 秋山あゆ子『ありのこ りーこ』絵本原画展

刊行を記念した絵本原画展をブロンズ新社ギャラリー「青銅Room J」にて開催します。

細密な描写とあたたかなまなざしで描かれた、昆虫愛あふれる秋山さんの絵を、ぜひ原画でご覧ください。

【会期】

2026年 6月12日（金）、13日（土）、14日（日）、19日（金）、20日（土）、21日（日）

13:00～17:00 ※入場無料

【会場】

ブロンズ新社ギャラリー「青銅Room J」（東京都渋谷区神宮前6-31-15 マンション31 3C）

https://maps.app.goo.gl/cobBULBYtU5va3RX7

【秋山あゆ子さん・麦田あつこさん在廊日】

6月13日（土）13:00～17:00

秋山あゆ子のブロンズ新社の絵本

『みつばちみつひめ てんやわんやおてつだいの巻』

・2008年5月刊

・定価：1,430円（税込）

『みつばちみつひめ どどんとなつまつりの巻』

・2010年7月刊

・定価：1,430円（税込）

＜本件に関するお問い合わせ＞

株式会社ブロンズ新社

TEL：03-3498-3272

E-mail: webmaster@bronze.co.jp