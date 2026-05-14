［京都精華大学］ギャラリーTerra-S 2026年度第一期 常設展「浅野竹二：名所絵版画」を開催

学校法人京都精華大学浅野竹二《新京名所・河原町明方小雨》1934年 / 京都精華大学ギャラリーTerra-S蔵

このたび京都精華大学（所在地：京都市左京区、学長：姜 竣）では、学内ギャラリー、京都精華大学ギャラリーTerra-Sにて、2026年度第一期 常設展「浅野竹二：名所絵版画」を開催します。

浅野竹二（1900-1999）は京都に生まれ、京都市立絵画専門学校で日本画を学んだのち、30歳頃から木版画へと転じ、小林清親の《東京名所図》に触発されて名所絵版画の制作を始めました。1932年の「新京名所」シリーズ以降は、大阪や京都などの街並みに新旧の風物が織りなす情景を、光と情緒に満ちた穏やかな版画表現によって描き出しています。戦前の苦難を経ても制作を継続し、戦後は「近畿名勝」や「東京名所」などを発表。各地の風景をスケッチして生み出された作品には、浅野ならではの柔らかな造形と、確かな多色木版の技術が息づいています。

京都精華大学には、作家の死後、ご遺族のご厚意により約1,500点に及ぶ浅野竹二作品が寄贈されました。本展では、自由な精神とユーモアにあふれる浅野作品のなかから、関西の風景を題材とした名所絵版画に焦点を当ててご紹介します。

本展は、今年度より定期的に本学所蔵品をご紹介する常設展の初回となります。ぜひご高閲ください。

◆ ギャラリーTerra-S 2026年度第一期 常設展「浅野竹二：名所絵版画」

会 期：2026年6月5日（金）～ 6月27日（土）

開場時間：11:00～18:00

会 場：京都精華大学ギャラリーTerra-S 常設展示室

（京都市左京区岩倉木野町137明窓館3F）

休 場 日：日曜日、6月15日（月）～18日（木）

料 金：入場無料

展示作家：浅野竹二

Webサイト：https://www.kyoto-seika.ac.jp/event/2026/0514_1.html

◆ 参考作品

浅野竹二《新大阪風景・中之島公園月夜》1933年 / 京都精華大学ギャラリーTerra-S蔵浅野竹二《奈良名勝・奈良公園》1948年 / 京都精華大学ギャラリーTerra-S蔵浅野竹二《近畿名勝・嵐山春》1954年 / 京都精華大学ギャラリーTerra-S蔵浅野竹二《近畿風景・修学院離宮》1960年 / 京都精華大学ギャラリーTerra-S蔵

※諸般の事情により会期・時間・内容等が変更になる場合があります。詳細はギャラリーのWEBサイトをご確認ください。

Webサイト：https://gallery.kyoto-seika.ac.jp/

常設展「浅野竹二：名所絵版画」特設ページ：https://gallery.kyoto-seika.ac.jp/exhibition/260605c/

京都精華大学

京都精華大学は表現で世界を変える人を育てる大学です。 人文学部、メディア表現学部、芸術学部、デザイン学部、マンガ学部の5つの特色ある学部と大学院を有し、表現を通じて社会に貢献する人を育成しています。



【名称】京都精華大学

【学長】姜 竣

【所在地】京都市左京区岩倉木野町137

【最寄り駅】

（1）京都市営地下鉄「国際会館」駅から スクールバスで約10分

（2）叡山電鉄「京都精華大前」駅から 徒歩すぐ

【URL】 https://www.kyoto-seika.ac.jp/

【X】https://x.com/seika_sekai

【学部】人文学部・メディア表現学部・芸術学部・デザイン学部・マンガ学部

【大学院】芸術研究科・デザイン研究科・マンガ研究科・人文学研究科