【初期費用半額】納得の婚活スタート応援キャンペーンを5月14日(木)より開始

ピップ株式会社

ピップ株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：松浦由治）が運営する結婚相談所「P!っと縁結び」は、安心感のある婚活環境を提供するために、入会初期費用が半額になる「納得の婚活スタート応援キャンペーン」を、5月14日(木)より開始いたします。

現代の恋愛・結婚に関する実態調査を実施したところ、20代の57.1％、30代の49.4％が「交際経験がない」と回答し、恋愛への一歩が踏み出しにくい現代の状況が浮き彫りとなりました。当社は創業100年以上の歴史で培った「誠実さ」と「独自データ」を活かし、納得いただけるキャンペーンを提供いたします。

■調査背景：20代・30代に広がる「交際経験ゼロ」の実態

＜図1＞

「P!っと縁結び」が実施した独自調査（2025年9月実施、20～40代男女1,357名）により、若年層を中心とした深刻な「恋愛離れ」が浮き彫りとなりました。20代の57.1％、 30代においても49.4％が「一度も交際経験がない」と回答し、約半数が交際未経験という結果です＜図1＞。

SNSの普及による「失敗したくない」という心理の増大や、ライフスタイルの多様化により、「自然な出会い」の難易度は高まっています。結婚を望みながらも「何から始めていいか分からない」「既存のサービスは敷居が高い」と感じている方々に向け、ピップは「納得感」と「安心感」を軸とした新しいサポートの形を提案します。

■キャンペーン詳細

P!っと縁結びは、新たな季節に納得のいく形で婚活を始めていただけるよう、入会初期費用が50％OFFになるキャンペーンを実施します。

【名称】 納得の婚活スタート応援キャンペーン

【期間】 2026年5月14日（木）～2026年6月30日（火）

【対象】 キャンペーン期間中に「P!っと縁結び」へ新規ご入会いただける方

【特典】１. 入会金・初期費用 合計110,000円（税込） → 55,000円（税込） ※50％OFF

（※ベーシックプランをご利用の方限定となります。)

※規約については、P!っと縁結びホームページより参照ください

■ ピップが提供する、データと信頼に基づく「新しい婚活の形」

ピップが提供する結婚相談所「P!っと縁結び」は、単なるマッチングにとどまらず、一人ひとりの人生設計に寄り添います。

■客観的なデータ活用

自社コラムで蓄積した豊富な調査データを活用し、現代の価値観のズレを解消するアドバイスを実施

■プロによる伴走

国家資格（キャリアコンサルタント）等を保有するアドバイザーや婚活カウンセラー資格保有者が、結婚後のキャリアや生活も見据えたカウンセリングを提供

■老舗企業としての安心感

「生活者の健やかな暮らし」を支援してきたピップブランドだからこそできる、誠実で透明性の高い運営。 「ピップエレキバン」や「スリムウォーク」など、生活者の暮らしを誠実に支えてきたブランドだからこそできる、透明性の高い運営体制

■『P!っと縁結び』とは？

100年以上の歴史を持ち、ピップエレキバンやスリムウォークでおなじみのピップ株式会社が運営する結婚相談所です。

信頼性の高さに加え、IBJ（日本最大級の結婚相談所ネットワーク）の加盟店であるため、全国の会員約10万人以上※１とつながる圧倒的なネットワークを活用できます。相談所間での情報共有やフルサポート体制により、成婚退会までの道のりをしっかりサポートします。

※１ 2026年3月時点 IBJの登録会員数

また、プロフィール記載が苦手な方やお見合いでの会話が得意でない方など、それぞれの苦手な部分を専任カウンセラーがしっかりとサポートします。さらに、専任カウンセラーがデータと人の手による丁寧なサポートを大切にしています。

最新の調査結果や婚活に役立つ情報は、公式サイト内のコラムにて随時発信しています。

■「P!っと縁結び」に関する問い合わせ先

P!っと縁結びHP：https://pi-enmusubi.pipjapan.co.jp/

メールアドレス ：pi-enmusubi@pipjapan.co.jp

LINEID：@623yfxey

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■会社概要

会社名 ：ピップ株式会社

代表者 ：代表取締役社長 松浦由治

所在地 ：〒540-0011 大阪府大阪市中央区農人橋2丁目1番36号

設立年 ：1946年（昭和21年）12月18日

資本金 ：9,800万円

事業内容：医療衛生用品、健康食品、ベビー用品、ヘルスケア用品、日用雑貨、医薬品、医薬部外品、

医療機器などの卸販売。ピップエレキバン、ピップマグネループ、スリムウォークなどの

自社開発商品の製造・販売 生活支援事業 婚活支援事業

URL ：https://www.pipjapan.co.jp/