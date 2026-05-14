「niko and ...」が、「コロンビア・ピクチャーズ」の名作映画7タイトルとのコラボレーションアイテム全16種類を5月21日（木）より発売

株式会社アンドエスティHD

“Play fashion!”をミッションに掲げるアンドエスティHDグループで、40以上のマルチブランドを展開する株式会社アダストリア（本部：東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長：北村 嘉輝）の展開するスタイルエディトリアルブランド「niko and ...（ニコアンド）」は、ソニー・ピクチャーズ コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもと、2024年1月に創立100周年を迎えた「コロンビア・ピクチャーズ」とのコラボレーションアイテムを2026年5月21日（木）より全国の「niko and ...」メンズ取り扱い店舗と、公式WEBストアand ST（アンドエスティ）などのオンラインストアにて発売します。また、発売に先駆けて2026年5月14日（木）より「niko and ...」公式WEBストア and STにて商品ページを公開いたします。

「niko and ...」は、ブランドが掲げる “uni9ue senses”（衣・食・住・遊・知・健・旅・音・LOCAL）の9つの要素を通して、ユニークなモノやコトを提案する企画を展開しています。

ソニー・ピクチャーズ モーション ピクチャー グループのレーベルである「コロンビア・ピクチャーズ」は、1924年1月10日、ハリーとジャックのコーン兄弟と、その親友ジョー・ブラントによって設立されました。1934年のフランク・キャプラ監督による不朽の名作『ある夜の出来事』がアカデミー賞を独占して以来、「コロンビア・ピクチャーズ」は名門スタジオとしての地位を確立。アワード受賞作や時代を超えた傑作から、ポップカルチャーを象徴する作品まで、数多くの映画を世に送り出してきました。

100年にわたり観客を魅了し続け、文化的な影響を与えてきたコロンビア・ピクチャーズは、『地上より永遠に』『波止場』『アラビアのロレンス』『クレイマー、クレイマー』『ガンジー』『ラストエンペラー』など、アカデミー賞作品賞において歴代最多の受賞数を誇ります。

本コラボレーションでは、『EASY RIDER（イージー・ライダー）』『GHОSTBUSTERS（ゴーストバスターズ）』『JUMANJI（ジュマンジ）』『STAND BY ME（スタンド・バイ・ミー）』『SUPERBAD（スーパーバッド 童貞ウォーズ）』『The Karate Kid（ベスト・キッド）』『Boyz n the Hood（ボーイズ'ン・ザ・フッド）』と誰もが知る不朽の名作から、映画ファンに愛されるカルト的作品まで7タイトルを厳選しました。さらに、「コロンビア・ピクチャーズ」の象徴であるトーチを持つ女性のロゴデザインを加え、“何枚あっても毎年新しいTシャツが欲しくなる”という季節の高揚感に寄り添い、全16種類のメンズTシャツを展開します。

映画の世界観を身近に楽しめるラインアップを通して、作品を知る方には懐かしく、初めて触れる方には新たな名作との出会いとなるような、カルチャーを纏う喜びを提案します。

■「niko and ...」×「コロンビア・ピクチャーズ」コラボレーション概要

先行公開期間：2026年5月14日（木）10:00～2026年5月18日（月）23：59

先行公開商品ページ：https://www.dot-st.com/nikoand/disp/item/680374/

※システムの都合上、商品ページには「完売」と表示されます。

※一部商品の先行公開になります。

※and ST非会員の方は会員登録手続き後、お気に入り登録をして販売開始までお待ちください。

本発売日：2026年5月21日（木）10:00～順次

※店舗は各店舗の開店時間より開始いたします。

※生産の都合上、発売日が変更となる場合がございます。

商品ページ：https://www.dot-st.com/nikoand/disp/item/680374/

2026年5月21日（木）10:00～順次

取扱い店舗：「niko and ...」国内メンズ取り扱い店舗、公式WEBストア and ST、

ZOZOTOWN、Rakuten Fashion

※店舗によって発売日時が異なる場合がございます。

■商品詳細

「niko and ...」が、親和性の高いUSA古着をインスピレーション源に、硫化染めによるこなれ感のあるボディ加工や、劇中の場面写・アートワークに合わせた刺繍、厚盛り、フロッキー、ジェル、発泡といった多彩なプリント手法を使い分けることで、90年代のヴィンテージTシャツのような奥行きのある表情とこだわりを凝縮した一着に仕上げています。

商品名：「コロンビア・ピクチャーズ」クラシックMOVIE T

価格：5,500円（税込）

カラー展開：GHОSTBUSTERS01 / GHОSTBUSTERS02 / GHОSTBUSTERS03/ GHОSTBUSTERS04 / EASY RIDER01 / EASY RIDER02 / SUPERBAD01 / SUPERBAD02 / STAND BY ME01 / STAND BY ME02 / Boyz n the Hood01 / Boyz n the Hood02 / COLUMBIA PICTURES / JUMANJI / The Karate Kid01 / The Karate Kid02

サイズ：M / L

■「ソニー・ピクチャーズ コンシューマー プロダクツ」について

ソニー・ピクチャーズ コンシューマープロダクツ（SPCP）は、東京に本拠を置くソニーグループ株式会社の子会社であるソニー・ピクチャーズ エンタテインメント（SPE）のライセンスおよびマーチャンダイジング部門です。同部門は、SPE傘下の「モーション ピクチャー グループ」および「ソニー・ピクチャーズ テレビジョン」の作品群を管轄しています。SPEのグローバルな事業展開は、映画やテレビ番組の製作・取得・配給をはじめ、テレビネットワーク、デジタルコンテンツの制作・配信、スタジオ施設の運営、さらには新しいエンタテインメント製品・サービス・技術の開発まで多岐にわたります。

また、ソニー・ピクチャーズ テレビジョンは、世界中で数十の自社所有または合弁の制作会社を運営しています。SPEの映画制作部門（モーション ピクチャー グループ）には、コロンビア・ピクチャーズ、スクリーン・ジェムズ、トライスター・ピクチャーズ、3000ピクチャーズ、ソニー・ピクチャーズ アニメーション、ステージ6フィルムズ、アファーム・フィルムズ、ソニー・ピクチャーズ インターナショナル プロダクションズ、ソニー・ピクチャーズ クラシックスが含まれます。詳細については、公式サイト（http://www.sonypictures.com/corp/divisions.html ）をご覧ください。

■「niko and ...」について

「niko and ...」 は、アパレルや雑貨、家具、飲食を展開する“style editorial brand”です。実用性だけでなく、どこかユーモアを感じさせるアイテムをラインアップしており、意外な驚きと発見に“であう”、やがて自分のライフスタイルに“にあう”。そんなメッセージのもと、20～30代の男女に向けて事業展開しています。 全国148店舗展開（2026年4月末時点、WEBストアを含む）。

＜公式WEBストア and ST（アンドエスティ) ＞ https://www.dot-st.com/nikoand/

＜公式ブランドサイト＞ https://www.nikoand.jp/

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/nikoand_official/

■株式会社アダストリアについて

株式会社アダストリアは、「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など、40を超えるブランドをマルチブランド・マルチカテゴリーで国内外に約1,500店舗展開しています。グループミッション“Play fashion!”のもと、ファッションを通じてすべての人の人生をワクワクさせ、世界的な影響力を持つマルチブランドカンパニーになることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.adastria.co.jp/

■アンドエスティHDグループについて

アンドエスティHDグループは、アパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」、「株式会社エレメントルール」、「株式会社BUZZWIT」、「株式会社ゼットン」をはじめ、モール＆メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アダストリア・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社WeOur」などによって構成されるマルチカンパニーグループです。

様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.andst-hd.co.jp/

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/andsthd_official