施工もらくらく　自動水栓一体型　超小型省エネ電気瞬間湯沸器（瞬間加温式自動水栓）発売のお知らせ

株式会社日本イトミック

株式会社日本イトミック（東京都・墨田区）は新たに自動水栓一体型の超小型省エネ電気瞬間湯沸器（瞬間加温式自動水栓）を2026年7月より発売いたします。

手洗い設備について

老人福祉施設や福祉施設の居室などに親和性の高いスワンネック形状の自動水栓

手洗い設備は建築物の中でも最も利用頻度の高い設備となっています。近年は衛生意識の高まりとともに、非接触型水栓の導入や節水性能の向上など、設備としての機能向上が求められています。特に、オフィスなどの不特定多数のご利用される環境や医療・福祉施設、衛生性を重視する厨房などの調理現場では、重要視されています。こうした背景を踏まえ、当社では「衛生性・快適性」を両立した、新たな自動水栓一体型の電気瞬間湯沸器を開発しました。

自動水栓一体型電気瞬間湯沸器（瞬間加温式自動水栓）とは

瞬間加温式自動水栓に該当するEIXMは手洗いに最適な、沸かし上げ方法・吐水量(温度）・吐水方法を実現した省エネ効果の高い機器です。

沸かし上げ方法 ： 保温などの無駄なエネルギーを使わない「瞬間式電気温水器」

一般的な貯湯式電気温水器に比べ保温をせずに使っているときだけ加温する瞬間加温式を採用しています。

沸かし上げ方法：一般的な貯湯式と瞬間式の違い吐水量（温度） ： 手洗いに最適な0.8～1.4L/分で満足できる「加熱性能」を持つ

EIXMシリーズは手洗いに最適に満足のできる加熱性能を発揮します。

また無駄な加温をしない入水温度検知の機能が備わっているため、給水温度が高い夏場などはOFF。必要なときに吐水温度を上げることができます。

吐水量（温度）：EIXMシリーズの出湯能力グラフ吐水方法 ： 節水しても不便に感じない 水流をデザインした自動水栓一体型！

手洗いに快適性・衛生性を求める現場に対応した節水と洗浄力の両立させた新型水栓を装備します。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=zDuq0KwT27o ]

EIXMスワンネックタイプ出湯動画（参考）

超小型省エネ電気瞬間湯沸器EIXMシリーズ

本製品には、お湯が必要なときに、必要な分だけ電気を使う。保温電力を必要とせず、待機電力の少ない電気瞬間湯沸器との一体型です。

電気瞬間湯沸器をお勧めする５つの理由

1.湯切れの心配はありません！

2.貯湯タンクがなくコンパクト！

3.タンクレスだから飲用可能！

4.省エネ効果が期待できます！

5.一体型のため、施工が簡単です！

電気瞬間湯沸器EIXM本体

瞬間的にお湯を沸かす電気瞬間湯沸器は、従来型の貯湯式電気温水器に比べても、湯切れがなくコンパクトな省エネ機器です。

本製品のアピールポイント

製品仕様・価格

- 吐水量が毎分1L程度のため、水道料金の節約が可能。- 保温をしないため、保温にかかる電力代が削減可能。従来型に比べ76%※の削減が可能。※12か月使用の場合- 設定温度以上にならない適温出湯の安心設計。- 貯湯しないため水質変化が少なく飲用やうがいにも使用できる。- 水栓一体型により、高い施工性を実現。- 省スペースなため、さまざまなところに取付が可能。- 清掃性に優れ、水垢が除去しやすいエアレーターを採用。- 一般的な100V15Aコンセントに対応。[表: https://prtimes.jp/data/corp/93684/table/13_1_b73b1dee76eef286ddf5358b69d5de28.jpg?v=202605140551 ]

※昇温温度は0.9L/分の昇温温度を表します。流量が多くなると、昇温温度は下がります。

発売日

２０２６年（令和８年）７月発売予定

希望小売価格

\２３８，０００（税抜き）

会社名：株式会社日本イトミック

代表者：代表取締役 社長 守屋 浩文

ホームページ：https://www.itomic.co.jp/

創業：昭和23年3月（1948年3月）

設立：昭和32年3月（1957年3月）

本社所在地：東京都墨田区押上1-1-2 東京スカイツリーイーストタワー24F

電話：03-3621-2121（大代表） FAX：03-3621-2130

業務内容：業務用電気給湯機器（温水器、給湯器、湯沸器、瞬間湯沸器、ボイラー、業務用エコキュート、給湯ユニット、水栓等）の企画、設計、開発、製造、販売及びメンテナンス



日本イトミックは、日本初の業務用電気給湯器メーカーとして、長年に渡り、業務用電気給湯システムのパイオニア企業として業界をリードしてきました。なかでも、日本初のCO2冷媒活用する業務用エコキュートは、環境性能が高く、低ランニングコストを実現。さまざまな業界団体から注目を集めたこの製品は、給湯環境に革新をもたらしたといっても過言ではありません。これまでの発想では対応することができない領域までもカバーする、高いレベルの知見と目線。それが70年以上の実績が育んだ日本イトミックの企業力です。