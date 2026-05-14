麻布十番モンタボー 鵠沼海岸店、店頭受け取りで食品ロスを減らすアプリ「トリニコ」を導入

合同会社クアッガ

概要

湘南地域を中心に展開する店頭受け取りで食品ロスを減らすアプリ「トリニコ」（運営：合同会社クアッガ）に、藤沢市のパン屋さん「麻布十番モンタボー 鵠沼海岸店」が登録となりました。今回の登録で50件目の登録となります。

トリニコは、お店でやむを得ず余ってしまった食品を地元の方が購入し美味しく食べることで、地域で発生した食品ロスを地域内で循環させるサービスです。

麻布十番モンタボー 鵠沼海岸店

住所

神奈川県 藤沢市 鵠沼海岸2丁目4-8 ルミナール鵠沼

アクセス

鵠沼海岸駅から徒歩1分

お店からのメッセージ

1977年に東京都 麻布十番に一号店がオープンして以来、地域の皆様に美味しいパンを食べていただきたい思いで、職人が仕込みから焼成まで行っています。

鵠沼海岸店は、モンタボーの特別店であり、2021年から国産小麦を使用したお店に生まれ変わりました。モンタボーの中でも、多彩なパンに出会える！鵠沼海岸店のパンをぜひご賞味ください。

トリニコにて掲載中です

トリニコについて

アプリのダウンロードはこちら :https://www.toriniko.me/

トリニコは、食品ロスを削減するために、藤沢・茅ヶ崎・平塚・鎌倉・逗子・横須賀・三浦 などの湘南を中心とする地域の店舗と消費者を繋ぐプラットフォームです。

おいしい食品をお得に購入し、環境にやさしい選択をサポートします。

お店で出てしまうやむを得ず余ってしまったものを地域で循環させていき、ロスがより少ない世界を作っていきます。

トリニコ開発の経緯や、湘南地域へ特化している理由はこちらをご覧ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000142.000040167.html

使い方

１.アプリをダウンロード

iOS :https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%8B%E3%82%B3/id6739763611Android :https://play.google.com/store/apps/details?id=life.quagga.toriniko&pcampaignid=web_share

２.アプリを開き、「購入可能」の表示が付いているお店の中から、気になるものを探す

３.店舗ページから、出品中のセットをチェック

４.商品の内容を確認して、購入手続きへ

５.購入手続きへすすむと、ログイン画面へ進みます。新規会員登録して、お買い物をお楽しみください。

６.商品購入後、指定された時間内にお店へ迎い、商品を受け取ります。

会社概要

・会社名：合同会社クアッガ

・事業内容：パン廃棄の削減サービスrebake、グルテンフリーの定期便、食に関するコンサルティング事業

rebake：https://rebake.me/

・代表：斉藤優也、鶴見和俊

・所在地：東京都墨田区八広1-2-10

・設立：2018年8月

・URL：https://quagga.life/