【1社紹介で最大75万円！】中小企業診断士事務所向け「社長の分身」パートナー制度を開始

株式会社ルミッション

株式会社ルミッション（本社：東京都港区）は、中小企業診断士事務所向けの提携制度として、

経営者向け支援サービス「社長の分身」のパートナー制度を開始しました。

本制度では、中小企業診断士事務所が顧問先企業や経営者へ

経営支援サービスを紹介できる仕組みを提供します。

これにより、顧問先の課題解決を支援すると同時に、中小企業診断士事務所の付加価値向上や

新たな収益機会の創出につながるビジネスモデルの構築を目指します。

https://lumission.world/jp/

■中小企業診断士事務所に寄せられる「経営の悩み」

中小企業診断士事務所には、経営分析・事業計画・補助金支援に関する相談に加えて、

顧問先企業から実行面や組織課題に関する相談が寄せられるケースが増えています。

例えば

経営戦略は整理できたが実行が進まない

補助金を活用しても売上改善につながらない

組織が属人化しており成長が止まっている

人材採用や定着に課題を抱えている

事業計画を作っても現場が動かない

といった経営相談です。

しかし中小企業診断士事務所の専門領域は「経営分析・戦略整理」であり、

営業設計や組織構築、日々の実務改善まで踏み込んだ支援を提供することが難しい場合もあります。

その結果

顧問先の相談に対して十分な支援ができない

戦略立案が実行に結びつかない

改善提案が一時的で終わってしまう

といった課題を感じている事務所も少なくありません。

今回のパートナー制度は、この課題を解決するために設計されました。

■中小企業診断士事務所の付加価値を高める新しい支援モデル

中小企業支援業界では近年

補助金支援・計画書支援の価格競争

戦略立案だけでは差別化が難しい状況

実行支援へのニーズ拡大

などにより、単なる分析支援を超えた価値提供が求められています。

そこでルミッションでは、戦略整理に加え、

経営支援を組み合わせることで、

中小企業診断士事務所の付加価値を高める新しいモデルを提案しています。

顧問先の経営課題に関与することで

売上・利益改善支援

組織構築・仕組み化支援

実行力の向上

継続的な関係構築

新たな収益機会の創出

につながる可能性があります。

■5方良し経営という考え方

当社では、

●会社良し

●従業員良し

●顧客良し

●世間良し

●次世代良し

という「5方良し経営」を経営思想の中心に置いています。

これは一部の企業だけが利益を得るのではなく、

関係するすべての人がWin-Winになる経営を目指す考え方です。

企業・従業員・顧客・世間・次世代の5つが良くなることで、

企業は持続的に成長すると考えています。

今回のパートナー制度も、この5方良し経営の考え方を基盤として設計されています。

■単発業務から継続的関係へ

多くの中小企業診断士事務所では

●補助金申請支援

●事業計画書作成

●スポットコンサルティング

が中心となるビジネスモデルが一般的です。

しかしこの構造では

●顧客との関係が短期化しやすい

●提案内容が実行まで浸透しにくい

●継続的な収益につながりにくい

という問題が生まれます。

■顧客と長く関係を築くビジネス

当社では、

1つのサービスを販売するのではなく、顧客の経営そのものに長く関わるビジネス

を構築することを目指しています。

そのためには

●中小企業診断士事務所

●税理士事務所

●社労士事務所

●金融機関

●経営コンサル会社

など、専門企業同士がパートナーとして連携することが重要になります。

この仕組みでは

●顧客は戦略から実行まで支援を受けられる

●パートナー企業は専門性を最大化できる

●長期的な関係が構築される

というWin-Winの関係が生まれます。

■中小企業診断士事務所とのパートナー活用例

中小企業診断士事務所では、顧問先から次のような相談を受けることがあります。

戦略はあるが実行が進まない

組織を仕組み化したい

補助金を売上につなげたい

経営判断の基準を整理したい

こうした相談に対して「社長の分身」を紹介することで、

顧問先の経営課題解決をサポートすることが可能になります。

この仕組みにより

売上・利益改善支援

組織改善・仕組み化

顧客満足度の向上

といった新しい価値が生まれます。

■中小企業診断士事務所が導入するメリット

本パートナー制度により、以下のメリットが期待できます。

顧客満足度の向上

戦略立案だけでなく実行支援にも対応可能



継続的な関係構築

経営伴走支援により長期的な関係を構築



新たな収益機会の創出

既存顧客を活かした新しい収益モデル



事務所の差別化

戦略×実行支援ができるポジション確立

■全国の中小企業診断士事務所と経営支援ネットワークを構築

日本には約400万社の企業が存在しますが、

多くの中小企業では戦略と実行を一体で支援できるパートナーが不足しています。

ルミッションでは中小企業診断士事務所と連携しながら、

経営戦略と実行支援を統合した支援ネットワークの構築を目指しています。

今回のパートナー制度は、その第一歩となる取り組みです。

■パートナー制度概要

対象：中小企業診断士事務所

内容：顧問先企業への経営支援サービス紹介

報酬額：1社あたり年間最大75万円お支払い

※詳しくはお問い合わせください。

■お問い合わせ

パートナー制度の詳細希望の方は下記フォームよりご連絡ください。。

https://lumission.world/jp/contact/

お問い合わせ内容に

「中小企業診断士事務所パートナー制度について」

とご記載ください。

■ 会社概要

会社名：株式会社ルミッション

所在地：東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー7F

事業内容：経営コンサルティング・企業成長支援・5方良し経営の普及

公式サイト：https://lumission.world/jp/