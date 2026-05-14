【男女1000人に聞いた】上司にしたい有名人ランキング！

株式会社NEXER

■上司にしたい有名人といえば？

職場で「こんな人が上司だったら毎日が楽しそう」「一緒に働きたい」と思うのはどんな人でしょうか。頼りがいや包容力、的確な指示を出してくれる頭の良さ、職場を明るくする雰囲気など、上司にしたいと選択する理由もさまざまあるでしょう。

もし有名人が上司になるなら、誰を上司にしたいと思うでしょうか。

ということで今回は講演会講師派遣サイト『スピーカーズ』と共同で、全国の男女1000名を対象に「上司にしたい有名人」についてのアンケートをおこないました。

※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「株式会社NEXERとスピーカーズによる調査」である旨の記載

・スピーカーズ（https://www.speakers.jp/）へのリンク設置

「上司にしたい有名人に関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査対象者：全国の男女

有効回答：1000サンプル

調査日：2026年4月22日 ～2026年5月8日

質問内容：

質問1：あなたがもっとも「上司にしたい」と思う有名人を1人教えてください。

質問2：その有名人を選んだ理由を教えてください。

上司にしたい有名人ランキング！

◆第1位 所ジョージ 76票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・会社に行くのが楽しくなりそう。（20代・女性）

・包容力、ものしり、否定しないところ。（30代・女性）

・生き方そのものが理想的。（40代・男性）

・相談しやすく、的確な指示を出してくれそうだから。（40代・男性）

・懐が広くて、自分の裁量で仕事を任せてもらえそうだから。（50代・男性）

・話を聞いてくれて面白そう。（60代・男性）

見事第1位に選ばれたのは「所ジョージ」さんでした。

長年テレビで親しまれる飄々とした人柄や、多趣味で何事も楽しんでしまう生き方に魅力を感じている方が多いようです。おおらかで包容力がありつつ、ユーモアと芯の強さを兼ね備えた上司像が支持されているのではないでしょうか。

◆第2位 天海祐希 72票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・かっこよくて憧れるから。（20代・女性）

・時に厳しく、時に優しく、しっかり導いてくれそう。人間性が尊敬できるので、存在が仕事を頑張る活力になりそう。（30代・女性）

・明るく皆に平等で頼りになりそうだから。（30代・女性）

・仕事もできそうで、ユーモアもあって、かっこよさもあって女性特有の柔らかさもあるので、気持ちよく仕事ができそうだから。（40代・女性）

・いつも笑顔で、でも必要な場面ではきちんと厳しく対応してくれそう。（50代・女性）

・的確に指示をしてくれて、評価もしてくれそう。（50代・女性）

第2位は「天海祐希」さんでした。

凛とした佇まいと、ドラマで演じる頼れる女性像から、理想の上司として支持を集めているようです。厳しさと優しさのバランスがとれており、理不尽に叱らず的確に評価してくれそうな点も魅力です。

◆第3位 タモリ 65票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・知的で物知りである。（30代・女性）

・仕事以外での話が面白そうだから。（30代・女性）

・優しいし頭が良いし、雑学に超詳しいし面白いから。（40代・女性）

・問題解決の際など、的確に導いてくれそう。（40代・男性）

・難しいことは言わず、自由にやらせてもらえそう。（50代・男性）

・お仕事を教えるのが上手そうだし怒るにしても納得できる理由を言ってくれそう。（50代・女性）

第3位となったのは「タモリ」さんでした。

博識で知的なイメージや、感情的にならず冷静に対応してくれそうな雰囲気が高く評価されています。部下を信じて自由にやらせつつも、いざという時には助けてくれそうな絶妙な距離感に、理想を重ねている方が多いようです。

◆第4位 明石家さんま 42票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・面白いから。（20代・男性）

・人当たりが良く、親切にしてくれそうだから。（30代・女性）

・トークが面白く、一緒に仕事したら楽しくなりそう。（30代・女性）

・頭の回転が速くユーモアがあるイメージなので。（40代・女性）

・相談したら的確に回答をくれそうだから。（40代・男性）

・面白く知識も豊富で仕事が楽しくなりそうだから。（50代・男性）

第4位は「明石家さんま」さんでした。

トークの面白さや頭の回転の速さに加え、人懐っこい人柄から、職場の空気を明るくしてくれそうという声が多く寄せられています。困った時に気軽に相談できそうな存在として、頼れる上司像に映っているのかもしれません。

◆第5位 内村光良（ウッチャンナンチャン） 38票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・着飾らなくて若手でも声をかけてくれたり優しいから。（20代・女性）

・穏やかで優しそうで、安心感があって意見や相談や悩みも親身に聞いてくれそうだから。（30代・男性）

・部下の良さをひきだす上司のイメージがあるから。（30代・男性）

・さりげなく問題を解決してくれていそうだから。（40代・男性）

・褒める所はしっかり褒めてくれそうだから。（40代・女性）

・穏やかで失敗を笑いに変えてくれそう、また否定せずに見守ってくれそうだから。（50代・男性）

第5位は「内村光良」さんでした。

長年にわたり後輩や若手から慕われている姿が印象的で、穏やかで優しい人柄を上司像に重ねる方が多いようです。部下の良さを引き出し、温かく見守ってくれる包容力に魅力を感じている方も多くいました。

◆第6位～第10位

ここからは第6位～第10位を、一部の理由とともにまとめて発表していきます。

第6位 阿部寛 34票

・人柄が良さそう。（40代・女性）

・頼りになり、厳しく指導もしてくれそうだから。（40代・男性）

・物事をスカッと解決しそうだから。（40代・女性）

第7位 大泉洋 31票

・職場の雰囲気が明るく働きやすくなりそうだから。（30代・男性）

・基本楽しくできるけどしっかりするところは切り替えそう。（40代・男性）

・話しやすく、相談に乗ってくれそう。（40代・男性）

第8位 カズレーザー（メイプル超合金） 27票

・賢くてユーモアがあるから。（30代・男性）

・知識がかなり豊富であり、冷静に判断してくれて頼もしそうなイメージがあり、上司になってもらいたい存在だと感じる。（40代・男性）

・叱られるにしても、論理的にこちらが納得できるかたちで叱りそうだから。（50代・男性）

同率第9位 鈴木亮平 24票

・パワハラしなさそう。（30代・女性）

・叱ることなくやさしく何でも教えてくれそうで良いなと思った。（30代・男性）

・知的な感じで冷静さも柔軟性もあり一緒に仕事しやすそうだから。（40代・女性）

同率第9位 役所広司 24票

・魅力あふれるお方なので。（30代・男性）

・相手の中身をみて話をきいてくれそうだから。（40代・女性）

・優しくも威厳がありそうだから。（50代・男性）

同率第9位 木村拓哉 24票

・厳しくもフォローもしっかりしてくれそう。（40代・男性）

・的確にアドバイスをくれそう。（40代・男性）

・細かいところも気遣ってくれそう。（50代・男性）

ということで今回は、以下のようなランキングになりました。

上司にしたい有名人には、包容力や優しさ、頼りがいの印象がある有名人が多く選ばれました。仕事ができることや頭の回転の速さも魅力的ですが、一緒に働くうえでは、人柄や人間性も重要なポイントです。

おおらかでユーモアのある雰囲気を求める方や、的確に導いてくれる凛とした雰囲気を求める方など、求める上司像はさまざまでしょう。毎日の仕事を支えてくれる、理想の上司に出会えるとよいですね。



＜記事等でのご利用にあたって＞

・引用元が「株式会社NEXERとスピーカーズ」である旨の記載

・スピーカーズ（https://www.speakers.jp/）へのリンク設置

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