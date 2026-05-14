第9回「学生が選ぶキャリアデザインプログラムアワード」で大賞を受賞しました

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区代表取締役会⾧兼社⾧：似鳥昭雄 以下：ニトリ）は、学生の社会的・職業的自立に貢献したインターンシップやキャリア形成支援に係る取り組みを表彰する第9回『学生が選ぶキャリアデザインプログラムアワード』において、アワード大賞を受賞したことをお知らせいたします。

今回選出された「日本で働くキャリアを考える5日間～ 留学生のためのキャリア支援プログラム～」は、来日留学生が日本の就職活動の仕組みや就業体験を通じて自身のキャリアを考え、実際の働き方を理解することを目的とした5日間のプログラムです。インターンシップが選考の一環としてではなく、自己理解や仕事理解を深めるという本来の目的に立ち返ったプログラム構成となっています。

また、来日留学生の中には、日本で就職を希望しながらも、日本語能力や就職活動の仕組みへの理解不足により困難を感じている学生が少なくありません。

そのような状況を踏まえ、本プログラムは、就業体験を通じて日本で働く自身のキャリアを具体的に描く機会を提供し、留学生一人ひとりの可能性を広げることを本気で目指す施策として推進してまいりました。

多様なバックグラウンドを持つ社員との交流、日々の振り返りと個別面談による丁寧なフィードバックを通じ、留学生が「日本で働くリアル」を具体的に描けるよう設計されており、来日留学生のキャリア支援というテーマに光を当てた完成度の高いプログラムとして高く評価されています。

今後も学生に寄り添い、インターンシッププログラムのさらなる充実と進化に努めてまいります。

「学生が選ぶキャリアデザインプログラムアワード」とは

学生の社会的・職業的自立に貢献したインターンシップやキャリア形成支援に係る取り組みを表彰するアワードです。経済産業省、厚生労働省、文部科学省、株式会社日本経済新聞社、株式会社マイナビが後援しており、本アワードを通じて学生の職業観を育成する取り組みを周知することで、プログラムの質的向上および実施企業数の増加を実現し、学生と企業のより精度の高いマッチングを目的としています。

今後開催予定のインターンシップについて

2026年度も学生のキャリア形成を支援するインターンシップを多数ご用意しております。

最新の開催情報は下記サイトよりご覧ください。

ニトリのインターンシップサイトはこちら :https://www.nitori.co.jp/recruit/internship/