【長野県東御市】旅先で“その場で寄附、その場で使える”現地決済型ふるさと納税を新たに開始

東御市

長野県東御市は、新たなふるさと納税の形態として現地決済型ふるさと納税「東御市ふるさと応援納税(R)電子クーポン」を開始します。

本サービスは、東御市を訪れた方がスマートフォン等からその場でふるさと納税の寄附を行い、寄附額に応じて発行される電子クーポンを、市内の加盟店で利用できる仕組みです。

初のお披露目の場となるのは、2026年5月16日（土）・17日（日）に開催される「東御ワインフェスタ2026」。

東御市を代表するワインイベントの会場で、来場者に向けて新たなふるさと納税の形を紹介します。

東御市では今後、市内の宿泊・飲食・観光・物販等の事業者を中心に加盟店を順次拡大し、来訪者が東御市の魅力を現地で体験しながら、ふるさと納税を通じて地域を応援できる仕組みづくりを進めてまいります。

現地決済型ふるさと納税とは

ワイナリーブースで使えるチケットがふるさと納税で購入できます

現地決済型ふるさと納税は、旅行先や外出先など、実際に地域を訪れたタイミングでふるさと納税を行い、返礼品として受け取った電子クーポンをその場で利用できるサービスです。

従来のふるさと納税では、寄附後に返礼品が自宅へ届く形が一般的でしたが、本サービスでは「訪れる」「寄附する」「使う」という流れが現地で完結します。



東御市を訪れた方に、ワイン、食、宿泊、観光などの地域資源を楽しんでいただきながら、地域経済の循環につなげることを目指します。

「東御ワインフェスタ2026」で初登場

第12回目となる「東御ワインフェスタ2026」は、2026年5月16日（土）・17日（日）の2日間開催されます。



今年は初めて、しなの鉄道「田中駅」南口ロータリーをメイン会場として実施。

東御市内外のワイナリーや生産者、地元食材を使ったフード出店者が集まり、東御の風土が育んだワインと食を楽しめるイベントです。

東御市では、この多くの来場者が集まる機会にあわせて、現地決済型ふるさと納税を開始します。

5,000円の寄附ごとに、1,500円（500円×3枚）の利用券を配布。

ワイナリーブースにおける試飲・飲食に利用できます。（※物販・テイクアウトは利用できません）



東御市を訪れたその日に、地域の魅力を体験しながら、ふるさと納税で東御市を応援できる新たな仕組みとして、来場者への周知を行います。

今後、加盟店を順次拡大

サービス開始後は、市内の宿泊施設、飲食店、ワイナリー、観光施設、物販店舗などを中心に、加盟店を順次拡大していく予定です。

東御市は、ワイン用ぶどうの産地として知られ、個性豊かなワイナリーや、地元食材を活かした飲食店、自然・温泉・農産物など、多彩な地域資源を有しています。



現地決済型ふるさと納税を通じて、来訪者が市内での消費を楽しみながら東御市を応援できる環境を整え、交流人口の拡大と地域経済の活性化につなげてまいります。

サービス概要

サービス名

東御市ふるさと応援納税(R)電子クーポン

開始日

2026年5月16日（土）

利用方法

スマートフォン等から寄附手続きを行い、寄附額に応じた電子クーポンを取得。市内加盟店でのお支払いに利用可能

サイト

https://tomi-ec.dmc-aizu.com/lp/ouen_nouzei/

※利用可能店舗、対象商品・サービス、利用条件等は特設サイトをご確認ください。

※ふるさと納税制度の控除には上限があります。寄附者ご自身の控除上限額をご確認のうえご利用ください。

東御ワインフェスタ2026 開催概要

イベント名

東御ワインフェスタ2026

開催日

2026年5月16日（土）、17日（日）

開催時間

5月16日（土）昼の部 11:30～17:00、夜の部 17:00～20:00 ※チケットが使えるのは昼の部のみ

5月17日（日）10:00～15:00

メイン会場

しなの鉄道「田中駅」南口ロータリー

夜の部：ゆぅふるtanaka正面デッキ

主催

東御ワインクラブ

東御市について

ワインフェスタ2026のポスター

長野県東御市は、浅間連峰の南麓に位置し、日照時間の長さや昼夜の寒暖差、水はけの良い土壌など、ワイン用ぶどうの栽培に適した風土を有しています。

市内には個性豊かなワイナリーやヴィンヤードが点在し、東御ワインは地域を代表する魅力のひとつとして、多くの方に親しまれています。

東御市は今後も、ふるさと納税を通じた関係人口の拡大、地域産業の振興、観光消費の促進に取り組んでまいります。

お問い合わせ

東御市 企画振興部 企画振興課

〒389-0592 長野県東御市県281-2

電話：0268-64-5893