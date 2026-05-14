「中川晃教 Live Music Studio ＃21 スペシャルライブ」 2026年7月29日開催決定！ゲストは、小林 唯。

株式会社ＣＳ日本

CS放送「日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ」で放送している「中川晃教 Live Music Studio」のライブを、「中川晃教 Live Music Studio ＃21 スペシャルライブ」と題して、2026 年7 月29 日（水）に開催します。

ゲストに、劇団四季で『アラジン』『美女と野獣』など数々の作品で主要な役を務め、2024年『レ・ミゼラブル』アンジョルラス役、2025年『ジャージー・ボーイズ』フランキー・ヴァリ役、2026年『ミス・サイゴン』クリス役に選ばれるなど、確かな歌唱力と表現力で注目を集める小林唯を迎えて、至福のセットリストでアーティストの素顔の魅力に迫るスペシャルプライベートライブをお楽しみください。

「中川晃教 Live Music Studio＃21スペシャルライブ」概要

【日時】 2026 年7 月29 日（水）時間 17:00 開場/17:30 開演

【会場】新宿文化センター 大ホール（東京都新宿区新宿6-14-1）

https://www.regasu-shinjuku.or.jp/bunka-center/traffic-access/

【出演者】ナビゲーター：中川晃教 ゲスト：小林 唯 ピアノ・アレンジ：園田涼

【チケット料金】 全席指定 \11,000（税込）

【チケット発売情報】

・プレイガイド先行 受付期間：5/21(木) 12:00～5/24(日) 23:59 https://eplus.jp/akinori-lms/

・一般発売 6 月13日（土）10：00～予定

※未就学児童入場不可 ※1申し込みにつき4枚まで

【注意事項】公演に関する詳細については、日テレプラス公式HP、Ｘアカウントを参照ください。

※事前の連絡なくイベント内容が変更となる場合があります。

日テレプラス 「中川晃教 Live Music Studio スペシャルライブ」公式HP

https://www.nitteleplus.com/program/akinori_21/

日テレプラス番組公式HP

https://www.nitteleplus.com/program/akinori/

日テレプラスＸアカウント：@nitteleplus

主催：株式会社CS日本

◆中川晃教 プロフィール

1982年11月5日生まれ。宮城県出身。

2001年に自身が作詞・作曲の「I WILL GET YOUR KISS」でデビュー。シンガーソングライターとしての音楽活動に加え、ミュージカルを中心に俳優としても幅広く活躍中。

2002年ミュージカル『モーツァルト！』でタイトルロールを務め、読売演劇大賞優秀男優賞、杉村春子賞、文化庁芸術祭賞演劇部門・新人賞を受賞。2017年ミュージカル『ジャージー・ボーイズ』で読売演劇大賞最優秀男優賞を受賞。近年の主な出演作に『DEVIL』、『CROSS ROAD～悪魔のヴァイオリニスト バガニーニ』、『フランケンシュタイン』、『サムシング・ロッテン！』など。2026年7月ミュージカル『空白の響き』、9月～ミュージカル『シークレットステージ』へ出演予定。

◆小林唯 プロフィール

1993年2月27日生まれ。兵庫県出身。

大阪市立咲くやこの花高校演劇科卒業。在学中にサウンド・オブ・ミュージックを観てミュージカルに感銘を受ける。2013年劇団四季研究所入所。同年9月にコーラスラインで初舞台を踏み、その後『キャッツ』（スキンブルシャンクス役）、『アラジン』（アラジン役）、『パリのアメリカ人』（アンリ・ボーレル役）、『美女と野獣』（野獣役）など数々の作品で主要な役を務め、2023年に退団。幅広い音域での高い歌唱力を武器に今後の活躍が期待される。

2025年８～9月『ジャージー・ボーイズ』フランキー・ヴァリ役を務める。

2026年5月～6月ミュージカル『アイ・ラブ・坊っちゃん』出演、2026年10月～2027年1月『ミス・サイゴン』クリス役で出演予定。

◆会社情報

会社名：株式会社ＣＳ日本（通称：ＣＳ日テレ）

代表取締役社長：高橋 知也

所在地：東京都港区東新橋1-6-1 日本テレビタワー22階