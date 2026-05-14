【大阪府　高石自動車スクール】ハローキティとのコラボレーション導入を決定― 教習車・ホームページへの展開を通じ、親しみやすい教習環境づくりへ ―

藤井興発株式会社

高石自動車スクール（藤井興発株式会社：大阪府高石市綾園7丁目5番47号、代表：藤井康弘）は、このたび株式会社サンリオの人気キャラクター【ハローキティ】のデザイン素材の導入を決定し、今後、２０２６年５月より教習車およびホームページ等での展開を進めてまいります。

高石自動車スクール

当校では、地域の皆さまに安心して通っていただける教習環境づくりと、安全運転意識の向上に取り組んでおります。今回の導入は、教習所に対して緊張感や堅い印象を持たれやすい方にも、より親しみを感じていただける環境づくりの一環として実施するものです。

幅広い世代に親しまれている【ハローキティ】をデザインに活用することで、教習所をより身近に感じていただくとともに、運転において大切な思いやりや、やさしさといった価値観もあわせて発信してまいります。

今後は、教習車のラッピングやホームページ上での展開を予定しており、準備が整い次第、順次公開してまいります。高石自動車スクールはこれからも、地域に根ざした教習所として、安心して免許取得を目指せる環境づくりに努めてまいります。





【会社概要】

会社名：高石自動車スクール（藤井興発株式会社）

所在地：大阪府高石市綾園7-5-47

代表者：藤井 康弘

設立：1960年（昭和35年）

URL：https://www.takaishi-driving.com/

【お問い合わせ先】

高石自動車スクール

担当： 校長 村田

TEL：072‐263-1111