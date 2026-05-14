チョコプラ長田庄平が今年も「ABEMAラリージャパン応援隊長」決定！長田・マギー・ぱーてぃーちゃんらによるYouTube特別企画や特別番組『ABEMAモータースポーツ完全ガイド 2026』の公開が決定

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年5月28日（木）から31日（日）の4日間にかけて開催される『FIA世界ラリー選手権（WRC） フォーラムエイト・ラリージャパン2026』の無料生中継に向けて、お笑いコンビ・チョコレートプラネットの長田庄平が今年も「ABEMAラリージャパン応援隊長」に決定したことをお知らせいたします。あわせて、大会をより一層盛り上げるための「ABEMA」オリジナルYouTube企画の配信、および特別番組『ABEMAモータースポーツ完全ガイド 2026』の放送が決定しました。

世界ラリー選手権（以下：WRC）は、FIA（国際自動車連盟）が統括するモータースポーツの世界選手権のひとつで、市販車ベースのマシンで区間タイムを競う「スペシャルステージ（SS）」によって構成される世界最高峰のスプリントラリーです。日本で行われる『フォーラムエイト・ラリージャパン2026』は、2026年シーズンの第7戦として5月28日（木）より開催されます。5年連続で愛知・岐阜での開催となり、今大会は「体感するラリー」をコンセプトに実施されます。「ABEMA」では、熱戦が期待されるこの『フォーラムエイト・ラリージャパン2026』のスペシャルステージを無料生中継でお届けいたします。さらに、大会にあわせて期間限定で特別開設される『ラリージャパンチャンネル』では、生中継に加えて、ラリーの基礎知識や観戦の注目ポイントを紹介する特別番組などを多数配信予定です。

このたび、大会に向けた特別企画として、「ABEMA」オリジナルYouTube企画を5月21日（木）より順次配信することが決定しました。本企画では、「ABEMAラリージャパン応援隊長」に決定したチョコレートプラネット・長田による、ラリードライバーの過酷な環境や特殊な競技性を疑似体験する企画や、愛車のカスタム企画をお届け予定です。また、「ABEMAモータースポーツアンバサダー」であるマギーが出演する企画では、神ワザ級のドライビングテクニックに挑戦します。さらに、自動車ジャーナリストの河口まなぶ氏が主宰する人気YouTubeチャンネル「LOVECARS!TV!」との特別コラボレーション企画も配信予定です。

さらに、ラリージャパンの内容を含む特別番組『ABEMAモータースポーツ完全ガイド 2026』を5月25日（月）に放送することが決定いたしました。『WRC』『スーパーフォーミュラ』『SUPER GT』といったABEMAで放送中のモータースポーツの魅力をお伝えする本番組には「ABEMAラリージャパン応援隊長」のチョコレートプラネット・長田庄平、「ABEMAモータースポーツアンバサダー」のマギー、『笑って学べる!! 超GTぱーてぃー』のMCを務めるぱーてぃーちゃん、そして解説にはピエール北川氏が出演いたします。

「体感するラリー」をテーマに新たな魅力を届ける『フォーラムエイト・ラリージャパン2026』。かつてない盛り上がりを見せる大会の興奮とスピード感、そして各モータースポーツの魅力が詰まった特別番組やオリジナルYouTube企画の数々を、ぜひ「ABEMA」でお楽しみください。

■ABEMAラリージャパン応援隊長・長田庄平 コメント

・『WRC』の魅力と、初心者の方に向けた楽しみ方のポイントを教えてください。

普段よく目にする車を改造し、普通の民家や畑の横といった公道を猛スピードで駆け抜けていくのがラリーの最大の楽しさです。また、日本人選手も出場しているので、ぜひ注目していただきたいですね！先日、34年ぶりに日本人ドライバーの勝田貴元選手が優勝したことにはめちゃくちゃ興奮しました。

■ABEMAモータースポーツアンバサダー・マギー コメント

・『スーパーフォーミュラ』の魅力と、初心者の方に向けた楽しみ方のポイントを教えてください。

F1に次ぐハイスピードなレーシングカーでの戦いが見どころです。全員が同じ車体で走っているため抜きづらい側面もありますが、OTS（オーバーテイクシステム）ボタンがあることで面白いドラマがたくさん生まれます。そこに着目していただければ、初めての方でも存分に楽しめると思います！

■『笑って学べる!! 超GTぱーてぃー』MC・ぱーてぃーちゃん コメント

・『SUPER GT』の魅力と初心者の方への楽しみ方を教えてください。

500クラスと300クラスという異なる種類の車が同時に走ることで生まれる、オーバーテイクのスリルがたまりません！細かなテクニックやチームの作戦がギュッと詰まっているだけでなく、勝った車には「サクセスウェイト」というマシンにウェイトが積まれるルールにより、誰が勝つかわからない展開も『SUPER GT』ならではの魅力だと思います！

■ABEMA 『ラリージャパンチャンネル』 概要

配信期間：2026年5月25日（月）～5月31日（日）

公式LP：https://abema.tv/lp/rallyjapan-onair

『WRC 世界ラリー選手権2026』シリーズページ：https://abema.tv/video/title/16-98

PR映像：https://abema.tv/video/episode/16-98_s70_p899

■「ABEMA」モータースポーツ公式YouTube 配信概要

◇「ABEMA」オリジナルYouTube企画 配信スケジュール

配信日時：2026年5月21日（木）～

配信チャンネル：https://www.youtube.com/@Sports_ABEMA

■ABEMA 『ABEMAモータースポーツ完全ガイド 2026』 放送概要

放送日時：2026年5月25日（月）よる20時00分～

放送URL：https://abema.tv/channels/rally-japan/slots/DLFurDGU7zmibR

出演

長田庄平（ABEMAラリージャパン応援隊長／チョコレートプラネット）

マギー（ABEMAモータースポーツアンバサダー）

ぱーてぃーちゃん（『笑って学べる!! 超GTぱーてぃー』MC）

解説

ピエール北川

※放送日時・内容および放送形態は、予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※掲載・ご使用いただく画像には、必ず【（C）AbemaTV, Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■『世界ラリー選手権（WRC）』、『FIA世界ラリー選手権 フォーラムエイト・ラリージャパン2026』 について

FIA（国際自動車連盟）主催の「世界ラリー選手権（WRC）」は、1973年に創設されて以来、50年以上の歴史を持つ世界最高峰の自動車競技シリーズです。

舗装路（ターマック）・未舗装路（グラベル）・雪道（スノー）など多様な路面を舞台に、ドライバーとコ・ドライバーが1台ずつ区間タイムを競うスプリント形式のレースで、そのスピード・技術・戦略が魅力です。

2026年大会は、5年連続で愛知・岐阜エリアで開催されます。今大会も「体感するラリー」をコンセプトに、初めて名古屋市内で開催されるオープニングセレモニーをはじめ、新コースとなる豊田市の「藤岡スーパースペシャルステージ（SSS）」や「足助スペシャルステージ（SS）」などが加わりました。新設の「足助SS」を皮切りに、最終日の「三河湖PS（パワーステージ）」まで合計10か所のステージを実施し、全SSの積算タイムで勝敗が決定します。

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎える、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/

※サービス名称の表記にご注意ください。

○「ABEMA（アベマ）」 ×「Ameba（アメーバ）」「Abema」