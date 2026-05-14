レイヤーズ・コンサルティング、企業のAI実装を支援する専門部隊「AIインソーシングチーム」を発足し、AIエージェント構築・導入サービスを本格化

株式会社レイヤーズ・コンサルティング

日本発の総合コンサルティングファームである株式会社レイヤーズ・コンサルティング（東京都品川区、代表取締役CEO：杉野 尚志、以下：レイヤーズ）は、AI・DX領域における支援体制の強化を目的に、グーグル・クラウド・ジャパン元執行役員でAI事業本部 本部長を務めた橋口 剛氏をAI戦略顧問として迎え、企業のAI実装を支援する専門部隊である「AIインソーシングチーム」を新たに発足し、AIエージェント構築・導入サービスを本格展開したことをお知らせいたします。

■背景

生成AIをはじめとするテクノロジーが、いま企業経営と事業運営の前提を大きく塗り替えています。業務効率化の域を超え、事業構造そのものの変革が求められる時代に入る一方で、多くの日本企業では「PoC（実証実験）止まりで業務に定着しない」「AIを推進・運用できる社内人材が不足している」という壁に直面しています。

こうした「AI実装の壁」を打破し、構想で終わらせず企業変革を実装まで導くため、レイヤーズはグーグル・クラウド・ジャパンでAI事業を牽引され、日本企業のDX推進に貢献されてきた橋口 剛氏を顧問に招聘しました。同時に、AIエージェントの活用を構想・導入・定着まで一気通貫で支援する専門部隊「AIインソーシングチーム」を発足し、日本企業の持続的な成長とAI・DX推進を強力に支援してまいります。

■ 新顧問 橋口 剛氏プロフィール

京都大学経済学部卒業後、日本アイ・ビー・エム株式会社、株式会社ゆめみ、アクセンチュア株式会社、ウイングアーク1st株式会社にてエンジニア、コンサル、営業職を経験。2011年にグーグル株式会社に技術営業職として入社。その後、グーグルのクラウド事業を分社化したグーグル・クラウド・ジャパン合同会社にて執行役員営業本部長、執行役員AI事業本部長を歴任。2025年5月にArty Intelligence Lab. を設立。

▶レイヤーズ顧問紹介ページ：https://www.layers.co.jp/corporate/adviser/tsuyoshi-hashiguchi/

【橋口 剛氏 コメント】

この度、株式会社レイヤーズ・コンサルティングのAI戦略顧問に就任いたしました。同社の新たな成長フェーズに参画できますことを、大変光栄に存じます。これまで私は、AIの黎明期より、テクノロジーを起点とした事業開発や組織のスケール、そして多くの企業のDX実現をご支援してまいりました。

その経験から見ても、レイヤーズ・コンサルティングが持つ、戦略構想から業務・ITの実装までを一気通貫で担う総合力と、長年にわたり大手企業の変革に伴走してきた現場知は、生成AIが事業のあり方そのものを変えつつある現在において、極めて強力な競争力となります。

私の知見が、皆様の卓越したコンサルティングの実践と融合することで、クライアント企業の事業変革を一段と加速させる新しい価値が生まれると、心から信じております。

■ 新設したAIインソーシングチームについて

新設した「AIインソーシングチーム」は、総勢30名のAIスペシャリストで構成される専門部隊です。

本チームは、AI活用、業務改革、システム実装、データ活用、チェンジマネジメント等に知見を持つスペシャリスト30名で構成されています。元Googleクラウド執行役員をアドバイザリーに迎えることで、企業のAI活用を経営変革につなげる支援体制を強化します。あわせて、経営者目線で投資対効果を見極めながら、AI活用による生産性向上、意思決定の高度化、業務品質の向上、組織能力の強化を一体的に推進してまいります。

■ 今後の展望

今後、レイヤーズでは、AIインソーシングチームを中核に、AIエージェントの業務要件定義、プロンプト設計、ワークフロー設計、アプリケーション開発、既存システム・データ基盤との連携、運用モニタリング環境の整備までを含む実装支援をさらに強化してまいります。

同チームでは、AI活用に必要な開発、業務実装、運用基盤、ナレッジ活用の各機能を強化しています。これにより、企業ごとの業務特性や経営課題に応じて、現場で実際に使われ、継続的に改善されるAIエージェントの構築を支援します。

レイヤーズは橋口氏が最前線で培ってきたAI・テクノロジー領域の高度な知見と、長年培ってきた「現場に根差した一気通貫のコンサルティング力」、そして新設した「AIインソーシングチーム」の実装力を強力に融合させ、日本企業のAI活用を推進し、持続的な成長を支援してまいります。

株式会社レイヤーズ・コンサルティング

1983年に創業した日本発の独立系コンサルティング会社です。私たちは自らが「戦う創造集団」として、オープンイノベーションの実現や社内常識の打破を通じて、お客様が激しい環境変化の中、勝ち残るためのパワーエンジンとしてご支援することを使命としています。人事・人財戦略策定、タレントマネジメントシステム構築、人事制度設計、経営管理制度の構築・導入、会計システム再構築、原価企画、原価管理、製品開発プロセス開発、事業戦略再構築、新規事業開発、デジタルトランスフォーメーション推進などの幅広い領域で、国内有力企業約500社に対し、約1,000プロジェクトのコンサルティングサービスを提供しています。



URL：https://www.layers.co.jp/

社名：株式会社レイヤーズ・コンサルティング

所在地：東京都品川区上大崎3-1-1 目黒セントラルスクエア

設立：1983年12月

代表：代表取締役CEO 杉野 尚志

コンサルティング領域：

１．経営管理（会計）

２．事業戦略（新規事業・M&A）・マーケティング

３．サプライチェーン（設計、生産、物流）

４．ヒューマンリソース（組織・人事）

５．ＤＸ・ＥＲＰ・ＡＩ（情報）

６．ビジネスプロセスアウトソーシング（BPO）

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社レイヤーズ・コンサルティング

マーケティング部

TEL：03-5791-1189