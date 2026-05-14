日本を代表する起業家たちが学んだあのメソッドが、ついに書籍化！『ゼロから始めて社会を変えるソーシャル・イノベーション』刊行

株式会社翔泳社

株式会社翔泳社（本社：東京都新宿区舟町5、代表取締役社長：臼井かおる）は、書籍『ゼロから始めて社会を変えるソーシャル・イノベーション その「違和感」から始める、ひとりビジネス革命』を2026年5月14日に発売します。本書は、社会課題を起点に新たな事業価値を創出する「ソーシャル・プロデュース」の実践ガイドです。

日本を代表する成功者たちが学んだ「すずかんメソッド」とは

多くの企業がSDGsや社会貢献を掲げながらも、収益との両立に頭を悩ませています。その一方で、効率化やPDCAの高速化だけでは持続的な優位性を築くことは難しくなりつつあります。

本書は、30年にわたり1,000人以上の挑戦者を育て、企業経営者、官僚、教育リーダー、起業家を輩出してきた鈴木寛氏が提示する、新時代の実践戦略「ソーシャル・プロデュース」の全貌を解説します。自分の持つ「違和感」や「志」から出発し、仲間と共に社会的価値創造をしていくための実践ガイドです。

キーワードは「Beyond GDP」と「ウェルビーイング」。

これからの競争は「どれだけ効率よく作るか」ではなく、「どんな社会的価値を創り、誰と共創するか」で決まります。それは、利益を否定するのではなく、利益“だけ”を目的にしない、という発想転換です。そして、本書が提示するのは、壮大な理想論でもありません。

1.まず“ひとり”を幸せにする

2.小さく始め、倍々ゲームで広げる

3.PDCAではなくAAR（Anticipation／Action／Reflection）を回す

4.正解主義を捨て、仮説行動と高速リフレクションを重ねる

身の回りを幸せにし世の中を面白くする「すずかんメソッド」は、東京大学や慶應義塾大学の学生たちだけでなく、行政や企業現場でも実践され、再現性が検証されてきました。

社会価値を起点に人・資本・ネットワークを動かす力こそが、これからの最大のレバレッジです。そして「ソーシャル・イノベーション」は特別な人のものではありません。あなたの意思決定から始まります。“違和感”を競争優位に変えよ。社会課題を成長戦略に変えるための戦略書となる1冊です。

▼こんな人におすすめ

・自分起点のプロジェクトやひとりビジネスを立ち上げたい人

・組織の中で新しい価値を生み出したい人

・地域やコミュニティの課題解決に取り組んでいる人

・これからのキャリアや「志」を見つめ直したい人

すずかんゼミとは

卒近代のソーシャル・プロデューサーになることを志す人々の共同体であり、仲間が互いに学び育つ場です。大学や学部を問わず、全世界からゼミ生が集い、授業や合宿やプロジェクトを通して「卒近代」を共に学んでいます。

すずかんゼミは、鈴木寛（通称「すずかん先生」）が情報社会におけるソーシャル・イノベーション/プロデュースを掲げ、松下村塾をモデルにしたゼミとして1995年に設立されました。その後1999年にすずかん先生がSFC助教授へ着任したのを機に、卒近代のソーシャル・プロデューサーの輩出を目指して「すずかんゼミ」が再スタートし、現在では1,000人を超える卒業生を輩出しています

■書籍概要

『ゼロから始めて社会を変えるソーシャル・イノベーション その「違和感」から始める、ひとりビジネス革命』

著者：鈴木 寛、芝 哲也、須藤 淳彦、坪井 奈穂美、中川 元、戸高 祥円

発売日：2026年5月14日

定価：2,640円（本体2,400円＋税10%）

仕様：A5・240ページ

https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798190105

全国の書店、ネット書店などでご購入いただけます

・翔泳社の通販 SEshop: https://www.seshop.com/product/detail/26654

・Amazon: https://www.amazon.co.jp/dp/4798190101

■目次

第1章 ソーシャル・イノベーションを創り出す「ソーシャル・プロデュース」

1-1 ソーシャル・プロデュースの概念の誕生

1-2 「卒近代」と本当の幸せのありか

1-3 まず誰か一人でも幸せにすることがソーシャル・プロデュースの第一歩

1-4 あなたの身の回りを幸せにすることが社会の価値創造になる

1-5 ソーシャル・プロデュースで面白き世を

第2章 身の回りを幸せにし世の中を面白くする「すずかんメソッド」

2-1 【行動指針】これからの世の中の生き抜く「AARサイクル」

2-2 PDCAからPCCPへ

2-3 【メソッドの核】「PCCP」「高速プロトタイピング」「熟議」

2-4 すずかんメソッド全体像

【特別ページ】すずかんメソッドの使い方

第3章 すずかんメソッドを使ったソーシャル・プロジェクトのはじめ方

3-1 プロジェクトをはじめる心構え

3-2 （1）私の志を発見する

3-3 （2）私たちのテーマ・社会課題を発見する

3-4 （3）社会課題の本質を観る

3-5 社会課題の本質を探る実例

第4章 プロジェクトを構想し、具体化する方法

4-1 （4）プロジェクトを構想する

4-2 （5）プロトタイピングして試す（プロトタイピングの概説）

4-3 プロジェクト始動の前にリソースをチェックする

第5章 プロジェクトを立ち上げ、推進する方法

5-1 （6）プロジェクトを立ち上げる

5-2 シナリオ・プランニング

5-3 （7）プロジェクトを推進する

第6章 世の中を面白おもしろくしたソーシャル・イノベーション

6-1 スポーツ編

6-2 教育編

6-3 医療編

6-4 地方創生編