夏休みにピッタリ！　“さわれる・学べる・楽しめる 昆虫展”　「第2回　夏休み！ふれあい昆虫ランド」7月29日（水）～ 8月17日（月）星ヶ丘三越

名古屋テレビ放送株式会社

メ～テレ（名古屋テレビ放送株式会社）は、 “さわれる・学べる・楽しめる 昆虫展” 「第2回 夏休み！ふれあい昆虫ランド」を星ヶ丘三越で開催します。

世界の珍しいカブトムシやクワガタムシなどに会いに行こう！個性豊かな世界の昆虫たちに出会えるチャンス！約24種類のカブトムシやクワガタムシを展示します。

前半（7/29～8/10）は、約200匹のカブトムシを放し飼いする「ふれあいカブトドーム」、後半（8/11～8/17）は、迫力満点の大型クワガタ約100匹が登場する「ふれあい！クワガタドーム」で、間近で観察・ふれあいが楽しめます。さらに、あこがれのヘラクレスオオカブトと遊べる「ヘラクレスオオカブトふれあいコーナー」も実施！（※こちらは別途参加費が必要です）※昆虫の種類や数は状況により変更となる場合があります。

また、「暗闇で光るサソリ」、「ナナフシを探せ！」、「桃の香りが楽しめるカナブン」など、驚きと発見を体験できる内容です。

販売コーナーでは、昆虫の生体販売はもちろん、初心者でもすぐに飼育を始められる昆虫飼育セットや、標本、ぬいぐるみ、オリジナル昆虫グッズなど多彩な商品を取り揃えています。

生きた昆虫が苦手な方やお子さまには、夏休みの自由研究にもぴったりなワークショップも開催いたします。

※販売コーナーやワークショップコーナーのエリアは入場無料。参加費は有料。

※画像はイメージです。※画像はイメージです。※画像はイメージです。

【 イベント概要 】

■イベント名：第2回 夏休み！ふれあい昆虫ランド

■会 期：2026年7月29日（水）～ 8月17日（月）※20日間

10：00～17：30［最終日は16:00まで］※最終入場は各閉場の30分前まで

■場所：星ヶ丘三越 ８階催物会場（〒464-8661 名古屋市千種区星が丘元町14-14）

■入 場 料：当日 大人（中学生以上）：1,000円 こども（３歳から小学校6年生）：700円

前売 大人（中学生以上）：800円 こども（３歳から小学校6年生）：600円

※3歳未満は入場無料（保護者同伴必須）

※障がい者手帳をお持ちの方は、当日料金の半額（要証明書／ご本人と、介護者2名まで適

用）でご入場いただけますので、会場窓口にて当日券をお買い求めください。

※当日限り再入場可

※会期前半（7/29～8/10）と会期後半（8/11～8/17）で、ふれあいができる昆虫の一部

が変更となる予定です。

※前売券は7月28日（火）までの販売

■発 売 日：5月16日（土）10:00～

星ヶ丘三越 5階 こども服カウンター、各プレイガイドで前売券販売開始！

■主催：夏休み！ふれあい昆虫ランド実行委員会

■共 催：星ヶ丘三越

■後 援：名古屋市教育委員会、長久手市教育委員会、尾張旭市教育委員会、

公益社団法人 愛知県私立幼稚園連盟、一般社団法人 愛知県私立保育連盟

■協 力：昆虫ショップカラーズ

■問 合 せ：星ヶ丘三越（052-783-1111）

■HP：https://www.nagoyatv.com/event/entry-47625.html