ブランドアンバサダー草川拓弥さんを起用したスカルプＤまつ毛美容液　QUEEN（クイーン）シリーズ新ビジュアルを公開「まなざしから品格を上げる」という大人の品格と余白ある美しさを纏った凛とした姿を体現

アンファー株式会社

アンファー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：吉田南音 以下「アンファー」）が展開する「スカルプＤまつ毛美容液」ブランドは、大人のまなざしを印象づける「QUEEN（クイーン）」シリーズを拡充し、新たに「スカルプＤ ハイブリッドセラムマスカラ クイーン」と、「スカルプＤ パーフェクトセラムアイブロウ クイーン」を5月14日（木）より新発売いたします。発売に伴い、「スカルプＤまつ毛美容液」ブランドのアンバサダーを務めていただいている、俳優の草川拓弥さんを起用した、「QUEEN（クイーン）」シリーズの新ビジュアルを公開いたします。

「スカルプＤまつ毛美容液」は、美容医療と皮膚科学の専門家の知見を活かした処方で、大人の品格ある眼差しをサポートするブランドです。中でも、iPS細胞由来の成分※1を配合した、ブランド最高峰※２の美容液「スカルプＤまつ毛美容液 クイーン」は、2026年1月号「LDK the Beauty」「まつげ美容液部門」でＡ評価をいただくなど、多くのメディアやお客様から反響をいただいております。

「スカルプDまつ毛美容液 クイーン」は、「心に目元に、美しさの余白を」をコンセプトとした2アイテムを新たに加え、大人のまなざしを印象付ける「QUEEN（クイーン）」シリーズとして進化します。今回登場するのは美容液マスカラ「スカルプⅮ ハイブリッドセラムマスカラ クイーン」と、先行型アイブロウマスカラ「スカルプⅮ パーフェクトセラムアイブロウ クイーン」の2アイテムです。マスカラ・アイブロウマスカラともに「スカルプＤ まつ毛美容液 クイーン」に配合される美容液成分※3を配合し、メイクしながらのケアを叶えます。

「QUEEN（クイーン）」シリーズは、草川拓弥さんを起用した新ビジュアルや「まなざしから品格を上げる」というキャッチコピーと共に、新たに展開をしていきます。大人の品格と余白ある美しさを纏った凛とした姿を映し出すビジュアルで、クイーンシリーズが大切にする「作り込まない美しさ」を体現しました。

※1 iPS細胞培養上清液。ヒト(線維芽細胞/単核細胞)人工多能性細胞培養順化培養液(保湿成分) 再生医療に取り組む株式会社アイロムグループ （東証プライム上場/証券コード2372）の子会社である株式会社ICELLEAPが取り扱う化粧品原料です。

※2 スカルプDまつ毛美容液シリーズ内、まつ毛美容液成分数が最高

※3 保湿成分（ビオチノイルトリペプチド-1、アセチルテトラペプチド-3、アカツメクサ花エキス、パンテノール、シアノコバラミン、ピリドキシンHCl、ビオチン、加水分解ケラチン、アルギニン、セリン、グリシン、グルタミン酸、アラニン、リシン、トレオニン、プロリン、ビスグリセリルアスコルビン酸）

■草川拓弥さん商品発売記念キャンペーンについて

新商品発売を記念して、対象商品をご購入いただいた方に、草川拓弥さんオリジナルポーチをプレゼント※4いたします。さらに、店頭限定で2名様に直筆サイン入りポーチが当たります。キャンペーン限定ノベルティとなりますので、この機会にぜひ奮ってご応募下さい。

※4：無くなり次第終了いたします。

＜キャンペーン概要＞

期間：

店頭：2026年5月14日(木)10:00-2026年6月18日(木)22:00※5

ＷＥＢ：2026年5月21日(木)10:00-2026年6月18日(木)9:59

販路※6,7：

店頭：Cosme kitchen、Biople

WEB：アンファーストア、MASH GO GREEN STORE、Amazon、楽天市場

応募方法：

店頭にて対象商品をご購入いただいた方々、全員にプレゼント※4いたします。

対象商品：

スカルプＤ ハイブリッドセラムマスカラ クイーン シアーブラック

スカルプＤ ハイブリッドセラムマスカラ クイーン ロイヤルネイビー※8

スカルプＤ ハイブリッドセラムマスカラ クイーン ノーブルブラウン

スカルプＤ パーフェクトセラムアイブロウ クイーン ローズティーブラウン

スカルプＤ パーフェクトセラムアイブロウ クイーン ヘーゼルベージュ

キャンペーンURL：https://scalpd-eye.angfa-store.jp/campaign/takuyaeye2026/

※5 開始・終了時間は店舗・サイトによって異なります。詳しくはCosme Kitchenの公式サイトをご確認ください

※6 店頭公式ECも含まれます

※7 各販路ごとにノベルティ配布数には上限がございます。詳細につきましては、各販路のご案内をご確認ください。

※8 Cosme kitchen、Biopleではお取り扱いございません

■スカルプＤまつ毛美容液queenキャンペーン

スカルプDまつ毛美容液クイーンをご購入いただくと、オリジナルミラー（限定デザイン）※9をプレゼント※4。

さらにWEB購入の場合に限り、対象のセット商品をご購入いただくと10％OFFとなります。

＜キャンペーン概要＞

期間：

店頭 2026年5月14日(木)～ 2026年6月18日(木)※10

WEB 2026年5月21日(木)10:00 ～ 2026年6月18日(木)9:59

販路：店頭：ロフト・ハンズ・アインズ＆トルぺ※11

WEB：アンファーストア、Amazon、楽天市場

対象商品：

店頭：スカルプD アイラッシュセラム クイーン

【WEB限定10％off対象商品】

１.スカルプD アイラッシュセラム クイーン＋スカルプⅮ ハイブリッドセラムマスカラ クイーン(3種のうち1種)

２.スカルプD アイラッシュセラム クイーン＋スカルプⅮ パーフェクトセラムアイブロウ クイーン(2種のうち1種)

応募方法

店頭もしくは、WEBで「スカルプD アイラッシュセラム クイーン」をご購入いただいた方にプレゼント※4いたします。

なお、店頭での直接お渡しは、行っておりません。購入後キャンペーンサイトよりご応募いただく必要がございます。詳しい応募方法は、下記URLの本キャンペーン詳細にてご確認ください。

キャンペーンURL：

https://scalpd-eye.angfa-store.jp/campaign/takuyaeye2026/

※9 ミラーは、草川拓弥さんのデザインではございません

※10 開始・終了時間は店舗・サイトによって異なります。

※11 対象商品のお取り扱いがない店舗もございますので、あらかじめご了承ください。

■新商品について

スカルプＤ ハイブリッドセラムマスカラ クイーン

「目元彩る、ケアするマスカラ」まつ毛のリフトケア※11で、目元印象を引き上げる。

コーム＆ブラシ一体型の初採用※12ブラシを使用した、大人の目元にもう一度「自信」持たせる美容液マスカラ。

＜商品概要＞

製品名：スカルプＤ ハイブリッドセラムマスカラ クイーン シアーブラック

スカルプＤ ハイブリッドセラムマスカラ クイーン ロイヤルネイビー

スカルプＤ ハイブリッドセラムマスカラ クイーン ノーブルブラウン

内容量：6g

価格：\3,300(税抜）／ \3,630(税込）

販売先：

Cosme Kitchen・Biople（5月14日より販売、シアーブラック・ノーブルブラウンのみ）

アンファーストア・Amazon・楽天・Yahoo!・auPAY（5月21日より販売）

※11根元から上へ引き上げるように塗ること ※12 スカルプⅮマスカラシリーズ内において

スカルプＤ パーフェクトセラムアイブロウ クイーン

「先に整える、だから迷わない。」気になる左右差バランス整う※13

美容液仕込みの“先行”アイブロウマスカラ、作りこまない美しさ、美肌に魅せるパーソナル美眉カラー

＜商品概要＞

製品名：スカルプＤ パーフェクトセラムアイブロウ クイーン ローズティーブラウン

スカルプＤ パーフェクトセラムアイブロウ クイーン ヘーゼルベージュ

内容量：5.2g

価格：\2,400(税抜)/\2,640 (税込)

販売先：

Cosme Kitchen・Biople（5月14日より販売）

アンファーストア・Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピング・au PAY マーケット（5月21日より販売）

※13 メーキャップ効果による

■草川拓弥さん

1994年11月24日生まれ、東京都出身。2008年、ドラマ 『貧乏男子 ボンビ ーメン』で俳優デビュー。 ’12年、超特急に加入し、メインダンサーに。俳優としても活躍し、26年 1月からテレビ東京「俺たちバッドバーバーズ」、テレビ朝日「ぜんぶ、あなたのためだから」などに出演、現在はフジテレビ「LOVED ONE」が放送中。映画「モブ子の恋」「祝山」「死ねばいいのに」などが控えている。

アンファー株式会社について

アンファー株式会社は、1987年に会社設立。「予防医学」をタグラインに掲げ、“「いつまでも美しく、健やかに生きる」というエイジングケア・ライフスタイルの実現を目指す”トータルヘルスケア・カンパニーです。多くの医師や臨床機関・研究機関との密接なリレーションを構築しながら、「スカルプＤ」シリーズをはじめ、化粧品、食品等、様々なエイジングケア商品・サービスの企画・研究開発および販売を行っております。2019年4月10日より、“Ｄクリニックグループ”※に参画しました。

※Ｄクリニックグループは、「医学」を背景として、共通の目的と理念を実現するために、企業、クリニック、NPO法人団体等により発足したグループです。