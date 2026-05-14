JR東日本 喜㔟社長より感謝状が授与されました

鉄建建設株式会社

2026年4月20日、東日本旅客鉄道株式会社（以下、JR東日本）の代表取締役社長 喜㔟 陽一さまより感謝状が授与されました。

▲後列左から 鉄建建設（株）関越支店 小池担当部長、末弘副支店長、岡部支店長、（株）丸山工務所 根津さん前列左から 今井社長、JV千手作業所 松田所長、JR東日本 喜勢社長、（株）丸山工務所 市村社長

今回は、当社がJR東日本より受注して施工に携わった『千手発電所設備更新』に関するもので、JVのサブとして携わった株式会社丸山工務所さまとともに感謝状が授与されました。千手発電所は、1933年に運用を開始したJR東日本の水力発電所で、長きにわたり鉄道輸送の電力を支えてきました。 当社としても、1944年の創業時に初受注した「信濃川水力発電所第3期隧道工事」をルーツとする、歴史的にも特別な現場となります。JR東日本 喜㔟社長より、それぞれの現場を代表し出席した所長へ向け、功績や感謝のお言葉を賜るとともに今後の期待についてお話しいただきました。

また、感謝状贈呈式後には意見交換会が行われ、当時の現場での苦労話や水力発電所の今後における展望など、活発な議論が交わされました。

▲意見交換会の様子

当社は今後も創業以来の強みである鉄道分野をはじめ、土木・建築事業などを中心に国内外の発展に貢献すべく、技術の研鑽に取り組んでまいります。

■関連文書

信濃川発電所（千手発電所）更新事業、節目の完成記念式典開催(https://www.tekken.co.jp/blog/000272.html)

運用８０年「信濃川発電所（千手発電所）」大規模改修が進む(https://www.tekken.co.jp/blog/000074.html)