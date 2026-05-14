新アンバサダー就任と新CM『PLAY ILLUSION』公開記念 KARINAが記者発表会に登壇

株式会社キューブ

株式会社キューブ（本社：東京都港区）が展開する、ラグジュアリーゴルフブランド『MARK & LONA（マーク＆ロナ）』は、K-POPグループ・aespaのリーダーとしてグローバルに活躍するKARINAさんを新たにブランドアンバサダーに起用したことを発表し、4月27日（月）、都内にて「KARINA × MARK & LONA 新アンバサダー就任記者発表会」を開催するとともに、新CM『PLAY ILLUSION』を公開いたしました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=4OOYrelo12w ]

ブランド初の女性アンバサダー誕生 、 グローバル展開を加速

オープニングでは、株式会社キューブ 代表取締役社長 兼 会長の松村智明が登壇し、『MARK & LONA』のブランド戦略と事業展開についてプレゼンテーションを行いました。

松村氏は、株式会社キューブについて「1994年創業、2022年上場。独自性あるブランドを国内外に展開」と説明。『MARK & LONA』については、「2008年のブランド設立以来、“ラグジュアリーゴルフ”という新たな価値観で市場を切り拓いてきたブランド」と語りました。

KARINAさんの起用理由については、aespaの楽曲『Supernova』のミュージックビデオで初めて目にした瞬間、「背筋に稲妻が走るような衝撃を受けた」と振り返り、「ブランドのミューズにふさわしい存在だと直感した」と明かしました。

KARINAさんが語るブランドの魅力と撮影の舞台裏

【アンバサダー就任の心境と、ブランドへの想い】

トークセッションでは、KARINAさんが登場。アンバサダー就任の心境について、「最初にご連絡をいただいた時は驚きました。とても嬉しかった一方で、ゴルフウェアをうまく表現できるかという不安もありました」と当時を振り返りました。そのうえで、「撮影を通じて完成したビジュアルを目にした時、MARK & LONAの新しいイメージをしっかりと表現できたと感じました」と手応えを語りました。

『MARK & LONA』への印象については、「家族がゴルフ好きで、以前から良いイメージを持っていました。ラグジュアリーで素敵なアイテムが多いブランドだと思っていました」とコメントし、もともと親しみを感じていたことを明かしました。

【撮影の舞台裏と、新CM『PLAY ILLUSION』の世界観】

韓国で行われたビジュアル・CM撮影については、「とても楽しく撮影できました」と笑顔をのぞかせ、セットに用意されたリアルな芝についても「ゴルフラウンドを表現したセットに本物の芝が使われていて、本当に驚きました」と振り返り、現場のこだわりに感動した様子を見せました。

また、撮影で初めて挑戦したパターについては、「人生で初めての経験でした。スタッフのみなさんに教えていただきながら、できるだけプロのように見えるよう頑張りました」とコメント。「CMではホールに入っていますが、実際どうだったかは秘密です」とユーモアを交え、会場を和ませました。

当日着用していたスタイルについては、「着心地も楽で、本当にいいです」と笑顔でコメント。お気に入りのポイントについては「ブラックに炎のようなデザインがあしらわれていて、シルエットもスポーティで実用性もあり、デザインもかっこよくて素敵だと思っています」と語り、アンバサダーセレクション限定ロゴや高い機能性にも触れました。

話題は新CM『PLAY ILLUSION』にも及び、司会者からは本作について「宇宙、空、砂漠、水中、都市といった複数の世界を漂うような幻想的な構成が特徴で、クリスタルボールをきっかけにKARINAさんが新たな世界へと導かれていくストーリー」との説明がなされました。

後半では、『MARK & LONA』の“&”にちなんだフリップ企画も実施。「日本に来たら必ずやっていること」については「もんじゃ＆やき」と回答し、「東京に来ると必ず食べています」とコメント。また、「最近ハマっていること」については「本＆映画」と答え、「読書や映画鑑賞の記録をつけることが習慣になっています」と、プライベートな一面ものぞかせました。

パターゴルフに挑戦、緊張を乗り越え見事成功！

企画セッションでは「パターゴルフチャレンジ！」を実施。KARINAさんがパターに挑戦し、「ベストを尽くすつもりですが、とても緊張しています。でも、頑張ります！」と意気込みを語りました。

1回目、2回目は惜しくも外し、「はあ……！」と悔しそうな表情を見せる場面もありましたが、3回目で見事成功。「やったー！」と満面の笑みを浮かべ、会場を沸かせました。

チャレンジ後には「うまくいってよかったと思っています。こちらに来てくださった記者のみなさんのおかげで、無事にやり遂げることができました」と感想をコメント。

さらに、パターマットが贈呈されると「ありがとうございます！とても気に入りました」と喜びを見せ、「これからもっと練習して、うまくできる姿をお見せしたいです」と今後への意欲を語りました。

＜KARINA（カリナ）＞

韓国グローバルグループ aespa（エスパ）のリーダー。国内外で絶大な人気を誇る。

2020年11月、aespaとしてシングル「Black Mamba」でデビュー。以降、「Supernova」「Whiplash」など世界的なヒット曲を連発。日本国内に2023年、2024年と2年連続で東京ドーム公演を成功させたほか、2026年は初のドームツアー『2026 aespa LIVE TOUR - SYNK : aeXIS LINE - in JAPAN [SPECIAL EDITION DOME TOUR]』も開催。

グループのリーダーとしてチームをリードしながら、洗練されたビジュアルとスタイルを活かし、世界中から熱い視線を集め続けている。

※詳細は特設サイトおよび公式オンラインサイトをご確認ください。

・特設サイト：https://brand.markandlona.com/playillusion/

・公式オンラインストア：https://www.markandlona.com/blogs/news/26ss-new-ambassador

この度、KARINAさんの着用商品販売を記念し、スペシャルキャンペーンを実施します。

１.スペシャルノベルティの進呈

対象商品をお買い上げの方に、本キャンペーン限定のスペシャルノベルティをご用意しました。（なくなり次第終了）

２.青山店限定フォトスポットの設置

MARK & LONA 青山店にて、期間限定の特設フォトスポットを設置します。ブランドの世界観を体現した空間をぜひお楽しみください。

３.CM放映

一部直営店舗（アウトレット店舗含む）にて、KARINAさんご出演のCMを放映します。

※各キャンペーンの詳細は、特設サイトおよび公式SNSにて随時発表してまいります。

<商品展開店舗>

MARK & LONA 青山店

〒107-0062 東京都港区南青山5丁目11－9 レキシントン青山ビル 1F

TEL:03-6805-1551

MARK & LONA 表参道ヒルズ

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前 4-12-10 表参道ヒルズ B3F

TEL:03-5771-0967

MARKET STORE BY MARK ＆ LONA表参道ヒルズ

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4-12-10 表参道ヒルズ B3F

TEL:03-5843-0965

MARK & LONA GINZA SIX

〒104-0064 東京都中央区銀座6丁目10-1 GINZA SIX 5F

TEL:03-6263-8840

MARK & LONA 松坂屋名古屋店

〒460-8430 愛知県名古屋市中区栄3-16-1 松坂屋名古屋 北館4F

TEL:050-5785-4585

MARK & LONA 阪急うめだ本店

〒530-8350 大阪府大阪市北区角田町8-7 阪急うめだ本店8F

TEL:06-6313-0929

MARK & LONA 大丸心斎橋店

〒542-8501 大阪市中央区心斎橋筋1-7-1 本館6F第31区

TEL:06-6484-7142

MARK & LONA 岩田屋本店

〒810-8680 福岡県福岡市中央区天神2-5－35 岩田屋本館6F

TEL:092-406-5380

MARK & LONA 大丸札幌店

〒060-0005 札幌市中央区北5条西4丁目7番地 大丸札幌店 5F

TEL:011-206-4950

MARK & LONA 横浜高島屋 POP UP STORE

〒220-8601神奈川県横浜市西区南幸1-6-31 横浜高島屋店5階3201区画

TEL:045-620-0785



MARK & LONA 大阪高島屋 POP UP STORE

〒542-8510大阪市中央区難波5-1-5 大阪高島屋5F ゴルフウェア・用品

TEL:06-6631-2347

MARK & LONA 大丸東京店 POP UP STORE

〒100-6701 東京都千代田区丸の内1-9-1 11F ゴルフウェア・用品売り場

TEL:050-1782-9383



MARK & LONA 御殿場プレミアム・アウトレット

〒412-0023 静岡県御殿場市深沢1312 ヒルサイド 4260区画

TEL:0550-78-6017

＜MARK & LONAについて＞

MARK & LONAは、2008年のブランド誕生以来、「Luxury Golf」という新たな価値観をテーマに、保守的なスタイルが主流であったゴルフアパレル業界に革新をもたらし、全く新しい概念を確立してきました。以降、斬新でユニークなコレクションを世界へ向けて発信し続けるとともに、革新的なデザインに加え、上質な素材選定と高い機能性を両立するモノづくりを追求してきました。また、著名キャラクターやアーティストとのコラボレーションにとどまらず、コスメやスイーツなど異業種との取り組みでも話題を集め、ゴルフアパレルの枠を超えた独自のポジションを築いています。ブランド誕生から18年を超えた現在も、MARK & LONAは唯一無二の存在として、国内外のゴルファーのみならず、ファッションラバーからも高い支持と注目を集めています。