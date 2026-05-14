令和の現役高校生、スマホの新機種が出ても“すぐ機種変更”はほぼ皆無と判明

株式会社ワカモノリサーチ

新しいスマホが発表されるたびに、SNSではトレンド入り、

YouTubeではレビュー動画が一斉に公開され、

家電量販店の店頭も「新モデル推し」一色になることがあります。

その様子を見て、「若者は新機種が出たらすぐ機種変更するのでは？」と

思っている大人も少なくないかもしれません。

確かに、スマホは令和の高校生にとって生活の中心。

連絡も、SNSも、動画も、ゲームも…すべてがスマホの中に詰まっています。

しかし実際のところ、令和の現役高校生は“新機種”にどれほど敏感なのでしょうか。

１０代・現役高校生を対象としたマーケティング情報サイト「ワカモノリサーチ」では、

（https://wakamono-research.co.jp/media/）

全国の現役高校生（男女）に「スマホの新機種が出たらすぐに機種変更しますか？」という

アンケートを実施。今回はその結果の一部をご紹介します。

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【企業様へ】

本記事のような10代・Z世代調査は、各企業様の商品・サービスでも実施可能です。

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ワカモノリサーチでは「調査 → 記事化 → メディア露出」まで一貫して設計可能です。

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https://wakamono-research.co.jp/

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【新機種が出ても「すぐ変える」高校生はわずか3.0％のみ】

今回の調査の結果、

3.0％が「するタイプ」、97.0％が「しないタイプ」と回答。

「新機種出た！即機種変更しよう！」という高校生は、

１学年に1人いるかいないかというレベルの少数派であることが分かり、

世間のイメージとは少し異なる結果が見えてきました。

そんな少数派の「するタイプ」の高校生からは、

「カメラ性能にこだわりたい」

「ゲームの処理性能を上げたい」

といったスペックを重視するタイプや、

「最新モデルを持っていたい」

と、ブランド価値を重視するタイプからの意見が寄せられました。

ただ、それでも全体の3.0％にとどまるという事実は、

“若者＝常に最新”というイメージとはやや異なる現実を示す結果となったようです。

【97.0％の「すぐ変えない」高校生 「壊れるまで使う」など堅実スタイル】

一方の「新機種が出てもすぐに機種変更をしない」と回答した97.0％の高校生の理由には、

いくつかの傾向がありそうです。

まず大きいのは価格面。

近年のスマホは10万円を超えるモデルも珍しくなく、

「少しカメラが良くなった」「少し処理が速くなった」程度では、

簡単に買い替えられるものではなくなっています。

高校生からは、

「まだ使えるのに何万円もかかるのは言い出しにくい」

「家計のことをなんとなく分かっている」

といった声が。

「その分をライブや推し活に回したい」

という意見もあったことから単なる我慢ではなく、

「優先順位を考えた選択」をしている可能性もありそうです。

また、

「今のスマホでSNSも動画もゲームも普通にできている」

「困っていないのに変える理由がない」

といった、“十分に足りている”という感や、

「データ移行が面倒」

「パスワードや二段階認証の設定が大変」

「機種変更中に使えない時間があるのがイヤ」

といった、手間やリスクを避けたいという意識も目立つ傾向に。

機種変更が５分、１０分でできる時代が来るとしたら…

もう少し新機種に食いつく高校生はいるのかもしれません。

他には

「壊れたら変える」

「バッテリーが限界になったら変える」

「契約更新や進学などの節目で変える」

といった“タイミング重視型”の高校生の声も多く寄せられました。

現在使っているものに不満はそこまでない高校生が多いため、

物理的な弊害が出ない限り、昨今の高額スマホに手を出すことがないことも分かりました。

スマホは今や“生活そのもの”。

高校生のすべてが詰まっているといっても過言ではないため、

「環境が変わる不安」より「新しいワクワク」が上回らないと

機種変更という行動には移すことはなさそうです。

【今回の調査結果の詳細はこちら】

今回ご紹介した調査結果の詳細・全貌も含め、「ワカモノリサーチ」からご覧いただけます。

https://wakamono-research.co.jp/media/smartphone-upgrade-delay/

また、「株式会社ワカモノリサーチ」では、

“全国９割の高等学校とのネットワーク”

“全国５万人以上の若者ネットワーク”

を最大限に活かし、

既存の若者向け・Z世向けのマーケティング企業やサイトではできない

“オンリーワン”のマーケティング・調査が可能となっております。

企業様・媒体様からのご依頼も受け付けております。

お気軽にご相談・お声がけ頂ければ幸いです。

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調査期間 2026.2.6～2026.2.18

調査機関 株式会社ワカモノリサーチ

調査対象 全国の現役高校生（男女）

有効回答数 303名

調査方法 インターネットリサーチ

【本調査結果（画像）の引用・転載について】

本調査の一部を引用・転載される場合には、

出典として「ワカモノリサーチ」

URL （https://wakamono-research.co.jp/media/）

の併記をお願いいたします。

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【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社 ワカモノリサーチ

MAIL：contact@wakamono-research.co.jp

TEL：0120-993-703

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