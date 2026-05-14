家電・雑貨を企画販売する東大阪のメーカー、ライソン株式会社（本社：大阪府東大阪市、代表取締役：山 俊介）は、氷と塩を使って缶やビンの飲料を冷やす電動回転冷却器「KINKIN COLD PREMIUM（キンキンコールド・プレミアム）」を新発売いたしました。

冷蔵庫では届かない氷点下の冷たさを実現し、家飲み・ホームパーティー・アウトドアまで幅広いシーンでお使いいただけます。

参考小売価格は3,960円（税込）。

2026年夏も、気温上昇や熱中症リスクの高まりが予測されていますが、ひんやり便利グッズを活用して快適に過ごしてみませんか。









■ 製品の特徴

① 氷点下まで到達する本格冷却力

氷と塩を組み合わせた「凝固点降下」の原理を活用し、電動回転で飲料を効率よく冷却。500mL缶・常温（約20℃）の場合、約8分で－1℃まで下がります（環境温度や飲料の種類により異なります）。

【冷却の目安（500mL缶・常温約20℃の場合）】

●2分でCOLD：約9℃

●4分でKINKIN：約4℃

●8分でKINKIN COLD：約－1℃

② USB給電でどこでも使える携帯性

乾電池不要のUSB給電方式。市販のモバイルバッテリーに対応しているため、室内外を問わずお花見・アウトドア・ホームパーティーなどさまざまな場所でご使用いただけます。









③ 従来品比約20%ダウンの静音設計（60dB）

動作音は日常会話程度の約60dB（自社調べ）。

従来品に比べ約20%の静音化を実現し、場の雰囲気を壊さず使用できます。





④ 多様な容器形状に対応

300～500mLの缶をはじめ、小瓶やペットボトルなどの飲料に幅広く対応。ビールはもちろん、ソフトドリンクにもお使いいただけます。

※底面が平たい形状の容器に限ります。

※旧モデルは350mL以下の缶のみ対応でしたが、PREMIUMでは500mL缶・小瓶・ボトルにも対応。また電池式からUSB給電方式に変更し、モバイルバッテリーでの使用が可能になりました。







底が平たい300～500mL缶・小瓶・ボトル飲料に対応



■ まるで理科の実験！楽しくて簡単！【本製品の使い方 】

●STEP 1：冷却したい飲料を本体にセットする

●STEP 2：氷と塩をセットした飲料の上に入れる

●STEP 3：スイッチをオンにして回転冷却スタート！





■ こんなシーンに

●家飲み・家族団欒

●ホームパーティー

●お花見・BBQ・アウトドア

●忘年会・新年会などのホームイベント

■製品概要

製品名： KINKIN COLD PREMIUM

電源： USB DC5V 0.5A

サイズ： W260×D100×H90mm

重さ： 240g

対応飲料サイズ： 300～500mL缶・小瓶・ボトル飲料

セット内容： 本体、吸盤×2、USB給電ケーブル（Type-A to C）

材質： ABS樹脂

参考小売価格： 3,960円（税込）

販売場所

・全国の小売店

・ライソン公式オンラインストア「LITHON STORE」

https://lithon-store.com/



製品外観



【会社概要】

社名： ライソン株式会社

本社： 〒577-0034 大阪府東大阪市御厨南 2-1-33

代表者： 代表取締役 山 俊介

設立： 1991年2月2日

資本金： 2,050万円

TEL： 06-6789-0877

FAX： 06-6789-6111

事業概要： 自社ブランド製品の企画・開発・販売

■ライソン公式ホームページ

https://www.lithon.co.jp