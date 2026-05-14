酷暑・猛暑を美味しく乗り切る！氷と塩でビールやジュースがキンキンに冷える 『KINKIN COLD PREMIUM』発売
家電・雑貨を企画販売する東大阪のメーカー、ライソン株式会社（本社：大阪府東大阪市、代表取締役：山 俊介）は、氷と塩を使って缶やビンの飲料を冷やす電動回転冷却器「KINKIN COLD PREMIUM（キンキンコールド・プレミアム）」を新発売いたしました。
冷蔵庫では届かない氷点下の冷たさを実現し、家飲み・ホームパーティー・アウトドアまで幅広いシーンでお使いいただけます。
参考小売価格は3,960円（税込）。
2026年夏も、気温上昇や熱中症リスクの高まりが予測されていますが、ひんやり便利グッズを活用して快適に過ごしてみませんか。
■ 製品の特徴
① 氷点下まで到達する本格冷却力
氷と塩を組み合わせた「凝固点降下」の原理を活用し、電動回転で飲料を効率よく冷却。500mL缶・常温（約20℃）の場合、約8分で－1℃まで下がります（環境温度や飲料の種類により異なります）。
【冷却の目安（500mL缶・常温約20℃の場合）】
●2分でCOLD：約9℃
●4分でKINKIN：約4℃
●8分でKINKIN COLD：約－1℃
② USB給電でどこでも使える携帯性
乾電池不要のUSB給電方式。市販のモバイルバッテリーに対応しているため、室内外を問わずお花見・アウトドア・ホームパーティーなどさまざまな場所でご使用いただけます。
③ 従来品比約20%ダウンの静音設計（60dB）
動作音は日常会話程度の約60dB（自社調べ）。
従来品に比べ約20%の静音化を実現し、場の雰囲気を壊さず使用できます。
④ 多様な容器形状に対応
300～500mLの缶をはじめ、小瓶やペットボトルなどの飲料に幅広く対応。ビールはもちろん、ソフトドリンクにもお使いいただけます。
※底面が平たい形状の容器に限ります。
※旧モデルは350mL以下の缶のみ対応でしたが、PREMIUMでは500mL缶・小瓶・ボトルにも対応。また電池式からUSB給電方式に変更し、モバイルバッテリーでの使用が可能になりました。
底が平たい300～500mL缶・小瓶・ボトル飲料に対応
■ まるで理科の実験！楽しくて簡単！【本製品の使い方 】
●STEP 1：冷却したい飲料を本体にセットする
●STEP 2：氷と塩をセットした飲料の上に入れる
●STEP 3：スイッチをオンにして回転冷却スタート！
■ こんなシーンに
●家飲み・家族団欒
●ホームパーティー
●お花見・BBQ・アウトドア
●忘年会・新年会などのホームイベント
■製品概要
製品名： KINKIN COLD PREMIUM
電源： USB DC5V 0.5A
サイズ： W260×D100×H90mm
重さ： 240g
対応飲料サイズ： 300～500mL缶・小瓶・ボトル飲料
セット内容： 本体、吸盤×2、USB給電ケーブル（Type-A to C）
材質： ABS樹脂
参考小売価格： 3,960円（税込）
販売場所
・全国の小売店
・ライソン公式オンラインストア「LITHON STORE」
https://lithon-store.com/
製品外観
【会社概要】
社名： ライソン株式会社
本社： 〒577-0034 大阪府東大阪市御厨南 2-1-33
代表者： 代表取締役 山 俊介
設立： 1991年2月2日
資本金： 2,050万円
TEL： 06-6789-0877
FAX： 06-6789-6111
事業概要： 自社ブランド製品の企画・開発・販売
■ライソン公式ホームページ
https://www.lithon.co.jp