『KIM JI WOONG FANMEETING ′TAKE1:Unique Story in TOKYO′』開催決定!!︎

株式会社グランドナビゲーション

いつもキム・ジウンを応援していただき、たくさんの愛をありがとうございます。

ZEROBASEONEメンバーとして世界各国で活躍をし、役者として演技力でも魅了しているキム・ジウンが、2026年7月26日(日)東京にて初となるファンミーティングを開催することが決定した。

新体制ZEROBASEONEが始動して、KCON2026でもたくさんのファンを魅了し、興奮させました。

キム・ジウンがファンミーティングを開催するのは今回が初となる。

『KIM JI WOONG FANMEETING 'TAKE1:Unique Story in TOKYO'』では、ZEROBASEONEのキム・ジウンとは異なる魅力や、華やかなパフォーマンスが期待できるでしょう。ライブでは味わえない近い距離感、演出、ここでしか聞けないトーク、スペシャルな時間が届けられる。

いつも愛を持って応援してくださっているファンへの感謝を込めて、ファンミーティングを盛り上げるために多くの準備をしています。

キム・ジウンの新たな魅力を感じられる公演をご期待ください。

公演に関する詳細は随時発表して参りますので、どうぞお見逃しなく！

【公演タイトル】

『KIM JI WOONG FANMEETING 'TAKE1:Unique Story in TOKYO'』

【公演スケジュール】

東京公演

日時：2026年7月26日

【主催】：TOUR KOREA

【企画】：株式会社グランドナビゲーション、TOUR KOREA

【運営・制作】：株式会社グランドナビゲーション、株式会社Lumifam

【PURODUCE】：etincellebeaute

【協力】：東京音協

【お問合せ】contact@grandnavigation.info

▪️チケット販売の詳細、スケジュール等の詳細も随時発表してまいりますので、お待ちください。