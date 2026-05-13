スペシャ×MON7A 3rdシングル「とめないで」コラボMVが5月13日20時よりYouTubeにてプレミア公開！

株式会社スペースシャワーネットワーク

音楽専門チャンネル「スペースシャワーTV」の運営や音楽フェスティバルの企画・運営など、音楽関連事業を多角的に展開する株式会社スペースシャワーネットワーク(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:名取達利)は、次世代の音楽シーンを担うアーティストを発信するプロジェクト「SPACE SHOWER NEW FORCE」2026年選出アーティスト・MON7Aの新曲「とめないで」のコラボ作品としてMVを制作、5月13日20時にYouTubeにてプレミア公開いたしました。

今作は、MON7Aが選出された「SPACE SHOWER NEW FORCE」プロジェクトの一環として企画・制作されたもので、 監督はSeidai Takekoshiが担当。MON7A自身もクリエイティブディレクション、共同監督、撮影を担当しています。映像は、先日大盛況のうちに幕を閉じた自身初のライブハウスツアー「MON7A LIVE HOUSE TOUR 2026 ”B→DASH!!”」のドキュメンタリーで構成されており、ライブの模様はもちろん、楽屋オフショットや移動中の様子など、全国5箇所の旅の思い出を詰め込んだ内容となっています。

◆「とめないで」（Music Video）https://youtu.be/cZg5R3fTD_A(https://youtu.be/cZg5R3fTD_A)

楽曲はこれまでの作品に引き続き、サウンドプロデュースを釣俊輔が手がけ、MON7A史上最速の疾走感溢れる高速ドラムンベース曲として誕生。若さゆえの焦燥感や葛藤の中に心の奥底から沸き立つ情熱が綴られた、18歳のMON7Aだからこそ描ける等身大の歌詞にも注目の楽曲となっています。さらに、MON7A初となるタイアップにも起用され、ABC-MART「ゴールデンウィークセール」TV-CMソングとして、4月24日(金)から全国で放送されました。

音楽に留まらず、映像でも彼のクリエイティビティが十二分に発揮された作品をお楽しみください。

《メジャー3rd Single情報》 2026.4.27(月)Release

MON7A 3rd Single「とめないで」

ABC-MART「ゴールデンウィークセール」TV-CMソング

https://lnk.to/MON7A_tomenaide

MUSIC VIDEOティザー https://youtu.be/5rNxryegEnU

NEW FORCEとは？

「スペースシャワーがその"音楽"に心揺さぶられ、次世代の音楽シーンを盛り上げ面白く

するアーティストを“音楽ファン”に発信」をコンセプトに、スペースシャワーのスタッフが選出したニューカマーアーティストの魅力を年間を通じて届ける取り組み。

スペースシャワーがこれまでに培ってきた放送・イベント・ライブハウス・レーベル・マネジメントなどの自社機能を横断的にフル活用し、多角的なプロモーションを展開しています。

2026年選出アーティスト

Aki、OddRe:、kurayamisaka、SWEE、Trooper Salute

HINONABE、名誉伝説、Meg Bonus、MON7A、Rol3ert （全10組）

★選出アーティストのプレイリストや、スタッフによる注目ポイントを紹介！

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