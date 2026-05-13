次世代の音楽学習をすべての方へ。春の第2弾キャンペーン始動！豪華オンラインレッスン必需品を無料で贈呈【ボストリー・ミュージック・アカデミー】

Glocal Consulting株式会社

春の第2弾キャンペーンのイメージ

Glocal Consulting株式会社（本社：東京都、代表取締役：今井淳一）が運営する、国内最大級のAI搭載型オンライン音楽レッスン・コミュニティサービス「ボストリー・ミュージック・アカデミー（以下、ボストリー）」は、2026年5月13日（水）より、春の新キャンペーン第二弾として「レッスンの必需品プレゼントキャンペーン」を正式スタートしました。

本キャンペーンでは、有料プランに新規入会された方を対象に、オンラインレッスンや課題提出の質を左右する便利グッズ1点を無料でプレゼントいたします。このプレゼントキャンペーンによりボストリーが提供する次世代の音楽学習方式を、すべての世代が障壁なく体験できる環境づくりを加速します。また、同期間内（5月31日まで）は初月月謝が0円となる特典も実施しており、新しい趣味を最高の環境で、かつリーズナブルにスタートしていただけます。

■ キャンペーン第二弾の背景：「挫折させない」新しい学習環境づくりをさらに加速

ボストリー・ミュージック・アカデミーロゴ

ボストリーでは、2026年3月より「初月0円！音楽で新生活スタートフェア」を開催し、多くの方にご入会いただき、音楽を通じた新しいライフスタイルを体験していただいております。

受講者が自身の演奏を録音・録画して提出すると、プロ講師がその内容に対して具体的なアドバイスをテキストベースで返す「講師フィードバック」を活用する方が増える中で、受講生からは「スマートフォンを固定できると便利」「もっと広角で鍵盤全体を撮影したい」といった声が寄せられていました。そこで第二弾となる今回は、物理的な練習環境を整える「レッスン必需品」をプレゼントすることで、さらに快適で効率的な学習環境を提供いたします。

ボストリーは新しく効率的な学習方式「Edtech(エドテック)」の日本への浸透を目指し、「新しいことを始めたいけれど、続けられるか不安」という方が、リスクなく一歩を踏み出せるよう、万全のサポート体制を初月無料で提供します。

■ 「上達に役立つアイテム」がもらえるメリット

オンラインレッスンに便利なアイテム(イメージ)

今回のラインナップには、課題撮影に最適な「クリップ式アーム型スマホホルダー」をはじめ、ピアノの鍵盤全体を収めるための「広角レンズ」、手元を明るく照らす「USB小型リングライト」など、オンラインならではの悩みを解消するアイテムを揃えています。

ボストリーの最大の特徴は、プロ講師による動画フィードバック（添削指導）です。上達のためには「自分の演奏を録画して客観的に見る」プロセスが不可欠ですが、本キャンペーンのアイテムを活用することで、適切なアングルでの撮影や、質の高い動画作成が容易になります。

・スムーズな課題提出

クリップ式アーム等で撮影のストレスを減らし、講師へのフィードバック依頼をより手軽にできます。

・より的確なアドバイス

広角レンズやライトの活用により、細かな指の動きや姿勢をより鮮明に記録できるようになります。映像の精度が上がることで、講師がより的確なアドバイスを提示することが可能になり、理想の演奏へ最短距離で近づけます。

・モチベーションの維持

自分専用の「レッスン機材」が手元にあることで、毎日の練習がより本格的で楽しいものへと変わります。

■ キャンペーン概要

・名称：春の第2弾キャンペーン「レッスンの必需品プレゼント」

・期間：2026年5月13日（水）～2026年5月31日（日）

・対象：有料プラン（スタンダード、プレミアムサポート、プライベートレッスンのいずれか）に新規ご入会いただいた方

・特典：レッスン受講に役立つアイテムを1点無料でプレゼント

アイテム例：クリップ式アーム型スマホホルダー、スマホ用広角レンズ、USB小型リングライト等

・詳細・お申し込み：有料プラン入会後にメールで送付されるフォームからお申し込み

※なお、5月31日までにご入会いただいた方は、あわせて「初月0円」でご利用いただけます

※アイテムの仕様や色、メーカーを指定することはできません。アイテムは予告なく変更となることがあります

■ ボストリー・ミュージック・アカデミーについて：

ボストリー・ミュージック・アカデミーロゴ

ボストリー・ミュージック・アカデミー(https://bostlee.com)は、世界最高峰バークリー音楽院出身の講師陣による「世界基準の上達法」を基に、初心者からでも本格的な演奏技術を習得できる全く新しいオンラインの音楽レッスン・コミュニティーサービスです。AIサポートやオンラインでのフィードバックシステムなど、デジタルテクノロジーを活用したEdtech（エドテック）を採用することにより、1日あたり195円（税込）～のリーズナブルな価格で高品質な音楽教育とコミュニティ体験を実現しました。全世代の方々を対象に、男性・女性、初心者・経験者を問わず楽しめるコースを提供しています。

難しい設定や専用アプリは一切不要で、スマートフォンと楽器さえあれば、場所や時間を選ばず24時間いつでも受講可能です。個々のライフスタイルに合わせてマイペースに続けられるため、忙しい社会人から新しい趣味を探しているシニアまで、幅広く支持されています。

現在、「音楽で新生活スタートフェア」を開催しており、初月0円でご利用いただけるだけでなく、オンラインレッスンに便利なグッズを1点無料プレゼントしています。

また、「プライベートレッスン」も開始し、バークリー音楽院出身講師による完全マンツーマン指導を提供しております。全てのレベルに対応し、楽器コースも大幅に拡充しました。

・公式サイト：https://bostlee.com

■ 会社概要：

Glocal Consulting株式会社

Glocal Consulting株式会社(グローカルコンサルティング)(https://glocal-consulting.jimdosite.com/)は、一橋大学と一橋大学大学院MBAの卒業生が集まり創設した観光とエンターテインメント業界に特化したコンサルティング企業です。「学術とデジタル・エンターテインメントの力で、世界のコミュニティ創生を目指す」をビジョンとしています。

Glocal Consulting(株) ロゴ

国交省、監査法人コンサルティング部門出身の公認会計士ならびに、東京ディズニーリゾート(株式会社オリエンタルランド)やApple出身のマーケター・デジタルクリエーターがコンサルタントを務め、観光領域の中小企業向けにファイナンスとマーケティング戦略策定の支援ならびにデジタル施策を手がけています。2025年7月には学び直しのための音楽レッスン・コミュニティーサービス「ボストリー・ミュージック・アカデミー」をリリースし、二つ目の新規事業として観光・サービス中小事業者向けに無料で使えるAIを搭載したオンライン来訪者アンケートサービス「インバQ(https://inva-q.com/)」をリリースしました。

インバQ ロゴ【本件に関するお問い合わせ先】

Glocal Consulting株式会社

広報室 広報担当

E-Mail：info@glocaljapan.com