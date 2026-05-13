【さかい珈琲】初夏の期間限定メニューが登場！

株式会社J・ART

株式会社J・ART（本社:岐阜県各務原市、代表取締役:坂井哲史）が運営する「さかい珈琲」では、2026年5月20日（水）より、初夏の期間限定メニューの「チョコミントパンケーキ」、「タコとじゃがいものよもぎジェノベーゼ」の販売を開始いたします。

初夏の期間限定メニュー

チョコミントパンケーキ 1,580円(税込)

手作りチョコソースは甘すぎずミントクリームとのバランスが絶妙。クリームの上にはパチパチとはじけるチョコをトッピング。ひんやりパンケーキを使用した初夏の定番をお楽しみください。

※１日数量限定となります。

タコとじゃがいものよもぎジェノベーゼ 1,580円(税込)

タコとじゃがいもを、新緑の香りとともに楽しむ和風ジェノベーゼ。よもぎがふわりと香る、初夏だけの特製パスタです。“ハーブの女王”よもぎには、葉酸やポリフェノールなど嬉しい栄養がたっぷり。

※画像はすべてイメージです。

※店舗の休業や営業時間の変更および、メニューの一部を販売中止している場合がございます。

詳細は各店舗にお問い合わせください。

■対象店舗

店舗により、取扱商品、販売期間、販売時間、価格等が異なる場合、取り扱いがない場合がございます。詳細は各店舗にお問い合わせください。

■販売期間

2026年5月20日（水）～2026年7月上旬

※予定、予告なく販売を終了する場合がございます。

会社概要

社名：株式会社J・ART

本社所在地：岐阜県各務原市蘇原東島町4丁目61番地

東京本部：東京都千代田区外神田6丁目14番2号 サカイ末広ビル8階

電話番号：03-5812-6841

事業内容：飲食店の運営、企画、FC展開事業、さかいファーム

URL：https://www.sakaicoffee.jp/（さかい珈琲公式サイト）

https://www.j-art.co.jp/（コーポレートサイト）