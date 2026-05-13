松本興産株式会社、「キャリアオーナーシップ経営AWARD2026」中堅・中小企業の部「マネジメントの変革部門」最優秀賞を受賞

松本興産株式会社

松本興産株式会社（本社：埼玉県秩父郡小鹿野町、代表取締役：松本 直樹）は、このたび「キャリアオーナーシップ経営AWARD2026」において、中堅・中小企業の部「マネジメントの変革部門」最優秀賞を受賞したことをお知らせいたします。

【キャリアオーナーシップ経営AWARDについて】

本アワードは、社員一人ひとりが主体的にキャリアを築きながら、企業とともに持続的成長を実現する“キャリアオーナーシップ経営”を実践する企業を表彰するものです。人的資本経営時代における新たな経営モデルとして注目されており、「個人の自律性」と「組織の成長」を両立する経営変革の取り組みが評価されます。

【評価のポイント】

今回当社は、営業赤字や退職率40％という危機的状況から、管理職の役割そのものを見直し、「指示・管理」から「対話と伴走を通じて現場の意思決定を支える存在」へ転換した取り組みが高く評価されました。

また、会計を一部の専門家だけのものではなく、社員一人ひとりが経営判断に参加するための共通言語として再構築し、経営三表を直感的に理解できる形へ独自に再編。毎週実施している全社員参加型の決算書分析では、新卒社員から社長までが同じ場で「この行動は営業キャッシュフローを増やすか」を軸に議論し、全体最適の視点から意思決定を行う文化を育んできました。

さらに当社では、DX専門人材が不在の中でも、全部署でAI活用やアプリ開発を学び合う環境づくりを推進。社員を単なる“学び手”ではなく、“教え手”や“共創者”へと転換することで、部門を越えた知識共有と実践を積み重ねてまいりました。

こうした取り組みにより、当社では以下の成果を実現しています。

■営業赤字からの黒字転換

■営業キャッシュフローの改善

■退職率40％から8％への低下

■社内実践の外部展開

【審査講評】

「個人と組織が対等に経営へ参加しながら持続的成長を共創する構造が成立しており、多くの企業に勇気を与える実践」との評価をいただきました。登壇して講評いただいた有沢様（いすゞ自動車株式会社 常務執行役員EVP CHRO）とは縁があり、昔の危機的状況から現状まで黒字転換した様子を知ってくださっており、心のこもったスピーチをいただきました。

当社は今後も、「数字と事実を共通言語に、誰もが経営に参加できる組織づくり」を通じて、一人ひとりが主体性を発揮できる企業経営を推進してまいります。

【会社概要】

松本興産株式会社

所在地：埼玉県秩父郡小鹿野町下小鹿野247-1

代表者：代表取締役 松本直樹

事業内容：自動車部品の金属切削加工

従業員数：170名

創業：1965年

特徴：現場主導DX・働き方改革・地域密着のものづくり

受賞歴：HR DX AWARDS最優秀賞、日本DX大賞優秀賞 ほか

【お問い合わせ】

松本興産株式会社

総務人事部 岩渕 剛勝

埼玉県秩父郡小鹿野町下小鹿野247-1

TEL 0494-75-0571 FAX 0494-75-3564

URL：https://www.mkknc.co.jp

E-mail：iwabuchi.takanori@mkknc.co.jp