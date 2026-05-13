舞鶴で「高木知寿子ワルシャワピアノトリオ」20周年記念公演を開催

舞鶴市

6月27日（土）、舞鶴市総合文化会館にて「高木知寿子ワルシャワピアノトリオ」の結成20周年記念コンサートを開催します。ピアニスト高木知寿子とワルシャワ国立フィルハーモニー管弦楽団の奏者による三重奏が披露されます。

「高木知寿子ワルシャワピアノトリオ」は、2007年7月に京都で初コンサートを開催して以来、日本とポーランドを中心に活動を続けてきました。メンバーは、京都をベースに国内外で活躍するピアニスト高木知寿子氏、元ワルシャワ国立フィルハーモニー管弦楽団コンサートマスターのピオトル・ツェギエルスキ氏（ヴァイオリン）、そして同楽団現首席チェロ奏者のロベルト・プトフスキ氏（チェロ）の3人で構成されています。

本公演では、結成20周年の節目として、クラシックの名曲から現代の楽曲まで幅広いプログラムを演奏します。主な演奏曲目は、メンデルスゾーンの「ピアノトリオ第1番ニ短調 作品49」のほか、グリンカの「悲愴三重奏曲」、サン＝サーンスの「白鳥」、ピアソラの「リベルタンゴ」などを予定しています。

会場となる舞鶴市総合文化会館では、未就学児の入場はご遠慮いただいておりますが、子育て世帯も鑑賞できるよう、事前の申し込みによる有料の託児サービスを用意しています。チケットは舞鶴市総合文化会館のほか、ローソンチケットやオンライン、地域のプレイガイドにて取り扱いを行っています。

【開催概要】

日時：6月27日（土） 14:00開演（13:30開場）

会場：舞鶴市総合文化会館 大ホール

出演：高木知寿子（ピアノ）、ピオトル・ツェギエルスキ（ヴァイオリン）、ロベルト・プトフスキ（チェロ）

料金：一般 4,000円、高校生以下 2,000円（全席自由・税込）

問い合わせ先：舞鶴市総合文化会館（TEL：0773-64-0880）