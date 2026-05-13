5/27（水）関係人口戦略セミナー開催　人口約4万人の農業のまち・茨城県鉾田市の事例から学ぶ、関係人口を創る「人×体験×拠点」の関わり方

株式会社フューチャーリンクネットワーク

関係人口創出を推進する株式会社フューチャーリンクネットワーク（本社：千葉県船橋市、代表取締役：石井丈晴、以下FLN）は、2026年5月27日（水）に、オンラインセミナー「【関係人口戦略セミナー#7】人口約4万人の農業のまち・茨城県鉾田市の事例から学ぶ、関係人口を創る「人×体験×拠点」の関わり方」を開催いたします。

各地にはその土地ならではの魅力が数多く存在していますが、“まち”自体には関心がないと言われることが珍しくありません。

実はこれは、多くの地方自治体や地域ビジネスが直面している「リアルな悩み」そのものです。

今回は、茨城県鉾田市に地域活性化起業人として2年間従事した弊社スタッフの坂田と共に、強い地域資源を「単発の消費」で終わらせず、「継続的な関係（関係人口）」へとつなげるための戦略を紐解きます。

自治体担当者や地域事業者の方々にとって、自社のブランド設計やコミュニティづくり、そして「選ばれ続ける存在」になるためのヒントが詰まったセミナーです。

■ セミナー概要

日時：2026年5月27日（水）14:00～15:00

実施方法：オンラインにて実施（Zoom Webinarを使用) ※お申込みいただいた皆様に、後日アーカイブ動画を配信いたします。

参加費：無料

定員：100名限定

申込URL：https://nativ.media/107280/

主催：FLNの関係人口創出事業（株式会社フューチャーリンクネットワーク）

■タイムテーブル（予定）：

14:00 オープニング

14:05 登壇者紹介

14:10 トークセッション

14:45 質疑応答

14:55 お知らせ・クロージング

※内容は当日一部変更される可能性があります。予めご了承ください。

■登壇者

坂田 大知（さかた だいち）

株式会社フューチャーリンクネットワーク 地域マーケティング部 公共G マネージャー

千葉県佐倉市出身。慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科修了後、富山県南砺市役所に入庁し、観光政策に従事。2021年に株式会社フューチャーリンクネットワークへ入社し、自治体向けのシティプロモーション、子育て情報発信、公共交通情報整備など、地域課題に応じた情報発信・関係人口施策を担当する。2024年度より茨城県鉾田市の地域活性化起業人として商工観光課に従事し、観光動向分析や農業体験プログラムの企画・運営、関係人口創出事業などを推進。現在は、データ分析と現場実践の両面から、「地域との継続的な関係性」を生み出す地域デザインに取り組んでいる。

佐宗 勇志（さそう ゆうし）

株式会社フューチャーリンクネットワーク 執行役員／関係人口創出部 部長

愛知県新城市出身。2013年に株式会社フューチャーリンクネットワークに入社。公共ソリューション部から、地域情報プラットフォーム「まいぷれ」直営エリアの責任者を歴任し、ローカルマーケティング×SaaSビジネスの成長に寄与する。2022年より新規事業開発を管掌して4つの事業立ち上げを経験した後、2025年9月にこれらを束ねる関係人口創出部を設立し、責任者に就任。現在は、政策・現場・メディアの視点から”関係人口創出”の未来像を描き、地域課題解決の最前線で活動している。

■開催の背景

豊かな農産物、有名な特産品、美しい自然、そこで生きる生き物の姿。

各地にはその土地だからこその魅力が数多く存在しています。

しかし、名産品のことは好きでも“まち”自体には関心がないと言われることが珍しくありません。

実はこれは、多くの地方自治体や地域ビジネスが直面している「リアルな悩み」そのものです。

今回紹介する鉾田市もそのひとつでした。

農林水産省が公表する市町村別農業産出額（野菜）において平成26年から令和5年の10年連続全国一位を誇る、人口約4万人の農業のまち・茨城県鉾田市。

圧倒的な人気を誇る「メロン」というスター資源がありながら、「商品は選ばれるが、地域は選ばれない」という課題を抱えていました。

直売所などに足を運ぶ方々の心理としては、「メロンは買いに行く価値がある」「良いものがある」 一方で、「このまち、わざわざ友人を連れていきたいか」「まち全体として過ごしたい場所か」 という問いになると、そこまで届いていない。

とても魅力的な個別資源がありながらも、それらが“まち全体の体験価値”として接続されていなかったのです。

そんな「点」の消費から抜け出し、地域全体を「面」として捉えてもらうには、何が必要なのでしょうか。

本セミナーでは、地域活性化起業人として実際に現地の住民や、来訪者と対面し続けた弊社スタッフの坂田と、FLN関係人口創出部 部長の佐宗勇志が、地域の皆様にとって、自社のブランド設計やコミュニティづくり、そして「選ばれ続ける存在」になるためのヒントを語り尽くします。

ご自身の地域の活性化の可能性を広げる場として、ぜひご参加ください。

■ セミナーの対象者

以下に該当する方はぜひご参加ください。

・地方自治体で移住・定住・関係人口創出を担当している方

・地域の魅力発信に課題を感じている方

・地域おこし協力隊、地域商社、観光協会/DMOなどで地域活性化に取り組んでいる方

・関係人口を増やすための「具体的な仕掛け」を検討している方

■ 備考

本セミナーシリーズは、関係人口創出をテーマに自治体・地域関係者との知見共有の場として継続開催しています。これまで4回開催し、延べ847名（うち自治体関連392名）にお申し込み・ご参加いただいており、自治体担当者・地域関係者の方々から高い関心をお寄せいただいているシリーズです。

過去回一覧：

第1回（#1）：自治体は何をどう準備するべき？ ～ふるさと住民登録制度の可能性と本質的な活用を探る～

第2回（#2）：ふるさと納税×関係人口の連携を考える ～寄附者を地域のファン・担い手につなぐ実践アイデア～

第3回（#3）：数字とファクトで再設計する「移住促進×関係人口」 ～ふるさと住民登録制度を見据えた戦略転換のポイント～

第4回（#4）：関係人口づくりの'真髄'はどこにあるのか？ ～あの飛騨市「ヒダスケ！」の中の人に聞く現場のリアル～

第5回（#5）：人手不足の解決が「地域のファン」に変わるワケ～登録者9万5千人超の『おてつたび』が描く自治体連携の可能性～

第6回（#6）：（特別編）ふるさと住民登録制度の徹底解説と地域コーディネーター育成の事業提案～ガイドラインから読み解く制度のポイントとその準備～ ※5月19日開催予定

■ セミナーに関するお問い合わせ先

株式会社フューチャーリンクネットワーク 関係人口創出部

お問い合わせフォーム：https://link-anywhere.futurelink.co.jp/

■ 会社概要

会社名：株式会社フューチャーリンクネットワーク

所在地：千葉県船橋市西船4-19-3 西船成島ビル

代表者：代表取締役 石井丈晴

事業内容：地域情報流通事業（地域情報プラットフォーム「まいぷれ」の運営）、公共ソリューション事業、関係人口創出事業

URL：https://www.futurelink.co.jp/