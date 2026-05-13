催眠にかかった女性の危うい美しさ、なにをされても抗えない夢境「神秘的な無防備」催眠写真家・ウダッチ、デザインフェスタ出展

催眠術カフェ

【開催概要】 イベント名：デザインフェスタ Vol.63 会場：東京ビッグサイト 日程：2026年5月23日（土）・24日（日） ブース番号：D-65 出展内容：写真展示・なま催眠術体験パフォーマンス 出展者：ウダッチ（宇田川和彦） 撮影・取材：随時受付

【概要】 新宿を拠点に催眠術カフェ・催眠術スクール・催眠美容サロンを運営し、フジテレビ『ホンマでっか!?TV』、日本テレビ『しゃべくり007』『うちのガヤがすみません！』等、人気番組への出演歴を持つ催眠術師・ウダッチが、「催眠写真家」としての作品を公開の場に持ち込む。日々、催眠術カフェで一般客に催眠を体験させ、スクールでその技術を教える傍ら、レンズを通して「催眠の瞬間」を記録し続けてきた。

展示テーマは「神秘的な無防備」。被写体はいずれも催眠状態にある女性たち。意識が深く沈んだ瞬間にのみ現れる表情を、催眠術師本人がカメラで記録した。深部から湧き上がるような静けさと神秘性--それがこのシリーズの核心である。

催眠術師だからこそ撮れる写真がある。被写体を夢境へと誘い、その瞬間をカメラに収める。施術者と撮影者が同一人物であるという特異な立場が、他に類を見ない作品群を生み出した。

「催眠をかけるとき、私はいつもその人の『本当の顔』を見ている。写真はその目撃記録です。」--ウダッチ（宇田川和彦）

【展示＆体験の構成】

［写真展示］ 催眠状態にある女性を被写体とした作品をブース内に展示。日常では決して見ることのできない、意識が深く沈んだ瞬間の表情--そこには、演じることも隠すこともできない人間本来の姿がある。催眠にかかった女性の危うい美しさ、なにをされても抗えない夢境--「神秘的な無防備」。催眠術師の手によって生まれた、唯一無二のアート作品群。

［なま催眠術体験パフォーマンス（有料）］ ブース D-65 にてウダッチ本人が来場者に催眠術を体験させる体験コーナーを常設。誰でも気軽に楽しい催眠術を体験できる。

［その他］

ポストカードやウダッチ相性診断カードの販売もあります。

【出展者プロフィール】 ウダッチ（宇田川和彦） 催眠術師歴20年。フジテレビ『ホンマでっか!?TV』、日本テレビ『しゃべくり007』『うちのガヤがすみません！』等、人気番組に多数出演。東京・新宿で催眠術カフェ https://www.saiminsyasinka.com/cn12/pg151.html ・催眠術スクール https://www.saiminsyasinka.com/cn12/pg462.html 催眠美容サロン癒和（ヒプノビューティー） https://www.uwa.jpを運営。YouTubeチャンネル「ウダッチ催眠術カフェ＆スクール」登録者16,000人以上https://www.youtube.com/@saimin-cafe(https://www.uwa.jp%E3%82%92%E9%81%8B%E5%96%B6%E3%80%82YouTube%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%80%8C%E3%82%A6%E3%83%80%E3%83%83%E3%83%81%E5%82%AC%E7%9C%A0%E8%A1%93%E3%82%AB%E3%83%95%E3%82%A7%EF%BC%86%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%80%8D%E7%99%BB%E9%8C%B2%E8%80%8516,000%E4%BA%BA%E4%BB%A5%E4%B8%8Ahttps://www.youtube.com/@saimin-cafe)

【メディアの方へ】 取材・撮影・催眠術体験の事前申し込みを歓迎いたします。写真データ（高解像度）・コメント等はご要望に応じてご提供可能です。

■ 報道お問い合わせ先 担当：宇田川和彦（ウダッチ） メール：cooolsphoto@yahoo.co.jp

電話：090-1041-6026

催眠術カフェ https://www.saimincafe.tokyo

催眠術スクール https://www.saiminsyasinka.com