ランスタッド、「東京プライド2026」に5年連続出展 先着5,000名様にオリジナルネックストラップを配布。職場の心理的安全性を問うアンケートも実施

ランスタッド株式会社

総合人材サービスを提供するランスタッド株式会社（本社:東京都千代田区 代表取締役会長兼CEO 道上 淳之介、代表取締役社長 猿谷 哲）は、2026年6月6日(土)および7日(日)に代々木公園で開催されるアジア最大級のLGBTQI＋*¹関連イベント「東京プライド2026」に参画し、5年連続となるブース出展を行います。

■ 先着5,000名様にレインボーモバイルネックストラップをプレゼント

今年のランスタッドブースでは、来場者の皆様にオリジナルデザインのレインボーモバイルネックストラップ（フォンタブ付き）を先着5,000名様に無料で配布いたします。LGBTQI+アライのERG（従業員リソースグループ）メンバーをはじめとする社員有志がブースにて皆様をお迎えし、イベントを盛り上げます。

■ 特別インタビュー記事「虹色が消えたあとの、職場で。―理想と、社会と、私たちのあいだで」を公開

配布するモバイルストラップに記載されたQRコードからは、ランスタッドの個人向けコンテンツサイト「キャリアHUB」へとご案内します。こちらの特設ページでは、をテーマに、社内外のLGBTQI＋当事者とアライの計4名によるスペシャルインタビュー記事を公開予定です。

■ 社会と職場のギャップを可視化するアンケートを実施

ブースでは、ご来場いただいた方を対象に、シール投票形式のアンケートを実施します。東京プライド2026のテーマを元に、社会的制度や法律の整備が進んでいるかという「社会に対する実感」と、日々の働く現場での「個人の居心地」の実態を探ります。アンケートは以下の2軸で構成され、4象限で参加者の率直な受け止め方を可視化することで、「制度だけではない、職場の心理的安全性の重要性」を広く社会へ提議します。

Y軸 社会の進展への実感：「日本は、誰もが平等な権利を持って働ける社会に向かっているか？」

X軸 職場の心理的安全性：「いまの職場（日々の生活）で、自分自身の属性（性別、性自認・性的指向、年齢など）を意識せずに、等身大の自分でいられているか？」

■ ランスタッドのEDI&B*²への想いと全国への支援の輪

世界で初めて同性婚を認めた国・オランダ発祥のランスタッドは、「世界で最も公平で専門性を備えた人材サービス会社」になることを目指し、性的指向や性自認に関わらず働きたいと考える誰もに公平な機会を提供しています。日本の就業規則においても同性カップルを通常の婚姻と同等に扱う規定を設けているほか、PRIDE指標の最高評価「ゴールド」を5年連続で受賞しています。また、東京プライドに加えて、過去には大阪や福岡（九州レインボープライド）のプライドイベントにも継続的に出展し、全国的な支援を行ってまいりました。ランスタッドは、仕事においてありのままの自分でいられる公平性の高い職場の実現を後押しします。

▲東京プライド2025の様子

■ 「東京プライド」とは... 特定非営利活動法人東京レインボープライドが主催する「Tokyo Pride」は、LGBTQI＋の権利と多様性を祝う多彩なイベントの総称です。誰もが自分らしく生きられる社会の実現を目指し、パレードやフェスティバルをはじめ、アート展、カンファレンスなどさまざまなプログラムが展開されます。2026年は、「多様性と平等がひらく未来」をテーマとして掲げています。 https://pride.tokyo/(https://pride.tokyo/)

「東京プライド2026」ランスタッド出展概要

開催期間：2026年6月6日(土)～7日(日)

開催時間：11:00 - 18:00

会場：代々木公園イベント広場 ＜入場無料＞

内容： アンケートの実施、オリジナルレインボーモバイルネックストラップの無料配布（先着5,000名様）

*¹ LGBTQI＋: Lはレズビアン、Gはゲイ、Bはバイセクシュアル、Tはトランスジェンダー、Iはインターセックスの頭文字をとった単語で、＋はその他の多様なセクシュアル・マイノリティ（性的少数者）の総称のことです。Qはクィアやクエスチョニングの頭文字を取っています。

*² EDI&B（Equity, Diversity, Inclusion and Belonging：公平性、多様性、インクルージョン(包摂性)と帰属意識）の略

■ ランスタッドの会社概要

[社 名] ランスタッド・エヌ・ヴィー

[設 立] 1960年10月

[代 表] サンダー・ヴァント・ノールデンデ、ホルヘ・バスケス

[所 在 地] オランダ

[従業員数] 38,480人

[売 上] 4兆2,537億円(230億7,700万ユーロ) 2025年度実績(12月決算)

（人材サービス業として世界最大*³）

[資 本 金] 7,376億8,866万円(40億200万ユーロ) 2025年12月末時点

[事 業 所] 世界39の国と地域

[事業内容] 総合人材サービス

[URL] https://www.randstad.com/

(1ユーロ184.33円換算/ 2025年12月末時点)

*³ Staffing Industry Analysts 2025、人材サービス企業売上ランキングより

■ ランスタッドについて

ランスタッドは、世界で最も公平で専門性を備えた人材サービス会社になるというビジョンを掲げる人材業界のグローバルリーダーです。人材およびクライアント企業に選ばれるパートナーとして 、労働市場の深い理解と4つの専門分野（オペレーショナル/ プロフェッショナル/ デジタル/ エンタープライズ）を通じ、クライアント企業が成功するために必要な、高品質で多様性に富んだ柔軟な労働力の実現を支援します。私たちは、あらゆるバックグラウンドを持つ人々に公平な機会を提供し、急速に変化する働く世界において人々が価値ある存在であり続けられるよう支援することに注力しています。ランスタッドが創造する価値を通じて、誰もにとってより良い働く世界の実現に貢献します。

オランダに本社を置くランスタッドは、39の国と地域（市場）で事業を展開しており、約38,000人の社員が働いています。2025年には、15万社近いクライアント企業と170万人以上の働く人々を支援し、231億ユーロの収益を上げています。ランスタッドN.V.はユーロネクスト・アムステルダムに上場しています。詳細は、ウェブサイトをご参照ください。 www.randstad.com

■ Award/表彰ほか

・LGBTQI＋に関する取組み評価指数「PRIDE指標」の最高位「ゴールド」を5年連続受賞

・ランスタッドNVとしてダウ・ジョーンズ・ベスト・イン・クラス・ワールド・インデックス（DJ BIC World） プロフェッショナルサービス部門 11年連続選出（人材サービス企業として唯一）

・「がんアライアワード2024」でブロンズを初受賞 (2024年12月）

・「D＆Iアワード2025」より最高評価のベストワークプレイスに4年連続認定 (2025年12月）

■ ランスタッドのホワイトペーパーとコンテンツ

・ﾗﾝｽﾀｯﾄ゛・ｴﾝﾌﾟﾛｲﾔｰﾌ゛ﾗﾝﾄ゛ﾘｻｰﾁ2025（下記のリンクよりダウンロードいただけます）

https://services.randstad.co.jp/download/form/rebr_jp2025

・ﾗﾝｽﾀｯﾄ゛ﾜｰｸﾓﾆﾀｰﾚﾎﾟｰﾄ2026（下記のリンクよりダウンロードいただけます）

https://services.randstad.co.jp/form/the-workmonitor-2026-report

・ﾗﾝｽﾀｯﾄ゛法人向けﾌ゛ﾛｸ゛「WorkforceBiz」 https://services.randstad.co.jp/blog

・ﾗﾝｽﾀｯﾄ゛個人向けｺﾝﾃﾝﾂｻｲﾄ「ｷｬﾘｱHUB」 https://www.randstad.co.jp/careerhub/