「2026サンライフ 香港国際ドラゴンボートレース」50周年を記念し13日間にわたる過去最大規模の「香港ドラゴンボート・フェスティバル」を開催

香港政府観光局

香港政府観光局が主催する香港の夏の風物詩のひとつ、「サンライフ 香港国際ドラゴンボートレース」が、今年も6月にビクトリア・ハーバー沿いで開催されます。記念すべき50周年を迎える本大会は、これまで以上に華やかな内容で開催されます。

6月19日（金）から7月1日（水）までの13日間にわたり開催される「香港ドラゴンボート・フェスティバル」は、尖沙咀（チムサアチョイ）プロムナードにて、端午節の期間をまたぐ形で開催され、伝統文化、体験型ワークショップ、ライブパフォーマンスなど、多彩なプログラムが展開されます。さらに、6月27日（土）・28日（日）には「サンライフ 香港国際ドラゴンボートレース」が開催され、世界各地から強豪チームが集結。香港の象徴的なスカイラインを背景に迫力あるレースが繰り広げられ、尖沙咀（チムサアチョイ）のウォーターフロントは、文化、スポーツ、エンターテインメントが融合する活気あふれるスポットへと変貌を遂げます。

■地元の伝統行事から世界各国が注目するイベントへ：香港ドラゴンボートの歩み

半世紀を経て文化遺産とスポーツが融合した都市全体の祝祭へと変化した本イベントは、50年前の地域のささやかな伝統儀式の延長として始まりました。香港におけるドラゴンボートの起源は、漁村の人々が厄払いと平和・安全を祈願するために行っていた伝統儀式にさかのぼり、かつて、そのために用いられていた船が、時を経て競技へと発展しました。1976年には、筲箕湾（シャウケイワン）の避風塘（台風シェルター）で、わずか10チームを招いて開催された香港初の国際大会が、現代の「サンライフ 香港国際ドラゴンボートレース」の幕開けとなりました。

それから現在に至るまで、この大会は世界的なイベントへと成長し、アジア競技大会の正式種目としても定着しています。今年のレースは、6月27日（土）・28日（日）の2日間にわたり開催され、16の国と地域から220を超えるチームが参加予定で、香港が「アジアを代表するイベント首都」としての存在感を改めて示す、活気あふれる大会となります。

■観戦の余韻に浸りながら、ハーバーフロントで楽しむ多彩なエンターテインメント

香港国際ドラゴンボートレースの魅力は、水上と陸上で文化・スポーツ・エンターテインメントが一体となって楽しめる祭典であることです。迫力満点のレースに加え、6月19日（金）から7月1日（水）の毎週金曜日から水曜日にかけては、年齢問わず、あらゆる来場者が楽しめる「香港ドラゴンボート・フェスティバル」が開催されます。

尖沙咀（チムサアチョイ）のアベニュー・オブ・スターズと梳士巴利花園（Salisbury Garden）では、朝から夜まで多彩なプログラムを展開。無形文化遺産をテーマにした体験型ワークショップに加え、VRドラゴンボート・パドリング体験、ライブ音楽、ステージパフォーマンスといった現代的なコンテンツも充実しています。これらの体験型プログラムでは、世代を超えて受け継がれてきた伝統工芸に触れることができると同時に、ウォーターフロントならではの活気あふれるカーニバルの雰囲気を創出します。

さらに、専用のフード＆ドリンクエリア「ドラゴンボート・フードレーン」では、季節限定の定番料理から香港を代表するストリートフードまで多彩なメニューが勢ぞろいし、ハーバーフロントに設けられるビアガーデンが祝祭ムードを一層高めます。来場者は、夏の心地よい風を感じながら、無料のビールや伝統的なちまき（粽）を味わうことができます。また、会場内には全長22メートルの迫力ある大型ドラゴンボートの展示やフォトスポットも登場し、会場全体がフェスティバルならではの色鮮やかで活気あふれる空間に彩られます。

こうした多彩なコンテンツが一体となり、ドラゴンボートの伝統は新たな世代に向けて再解釈され、単なるスポーツイベントを超えた、五感で楽しむ文化体験へと進化しています。迫力あふれるレースと没入型体験プログラムの融合は、何世紀にもわたり受け継がれてきた伝統と、現代都市のエネルギーが調和する、香港ならではの「東西文化の融合」を象徴しています。

■香港各地で楽しむ「香港ドラゴンボート・フェスティバル」体験

ビクトリア・ハーバーだけではなく、「香港ドラゴンボート・フェスティバル」の熱気は香港各地で感じることができます。ランタオ島西部の漁村、大澳（タイオー）では、何世紀にもわたり受け継がれてきた「端午龍舟遊涌（ドラゴンボート・ウォーター・パレード）」が、独自の伝統行事として今も行われています。神像を乗せた神聖な小型舟（サンパン）が村の水路を巡行するこの儀式は、2011年に中国の国家無形文化遺産に認定されました。

一方、香港各地の地域コミュニティでもドラゴンボートレースが開催されます。風光明媚な赤柱（スタンレー）の海辺や、活気あふれる香港仔（アバディーン）の漁港、緑豊かな西貢（サイクン）、そして沙田（シャティン）の穏やかな城門河（シンムンリバー）など、さまざまなロケーションで楽しむことができます。それぞれの地域が異なる個性と地域ならではの魅力を持ち、各地を訪れる人々は、香港の多彩な魅力を体感することができます。

「サンライフ 香港国際ドラゴンボートレース」の詳細については、公式ウェブサイトをご覧ください：

https://www.discoverhongkong.com/jp/events/dragon-boat-races.html